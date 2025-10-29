Rendkívüli

teniszJannik SinnerCarlos Alcaraz

Meglepő véget ért Alcaraz nagy sorozata, Sinner nem várt ajándékot kapott

Meglepetésre már a második fordulóban véget ért a párizsi 1000-es Masters-torna Carlos Alcaraz számára, aki 4:6, 6:3, 6:4-re kikapott a brit Cameron Norrie-tól. Carlos Alcaraz veresége egyben azt jelenti, hogy Jannik Sinner visszaveheti az első helyet a világranglistán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 9:20
Ez nem a spanyol meccse volt Fotó: Ibrahim Ezzat Forrás: NurPhoto/AFP
Carlos Alcaraz egészen pocsék mérkőzést hozott össze Cameron Norrie ellen, aki pályafutása során először tudta legyőzni az aktuális világelsőt – a spanyol teniszezőt harmadszor verte meg –, és bizony nem véletlen, hogy a ranglistát hoztuk szóba. Az 54 ki nem kényszerített hibát és 64 százalékos első szervát összehozó Alcaraz könnyen elveszítheti az első helyét, amennyiben Jannik Sinner megnyeri a párizsi tornát, erre márpedig minden esély megvan az olasz formáját elnézve.

Carlos Alcaraz vereségével Jannik Sinner nagy esélyt kapott
Carlos Alcaraz vereségével Jannik Sinner nagy esélyt kapott (Fotó: Benjamin Vodant/Hans Lucas/AFP)

Megszakadt Carlos Alcaraz nagy sorozata

Visszatérve a mérkőzésre, Alcaraz sorozatban 17 megnyert Masters-találkozó után hagyta el ismét vesztesen a pályát, márciusban Miamiban szintén az első meccsén maradt alul, azóta Monte-Carlóban, Rómában és Cincinnatiben is a csúcsra ért.

– Vannak meccsek, amelyeket érdemes újra megnézni, ebből viszont nem fogok semmilyen fontos tanulságot levonni. Nagyon rossz érzéseim voltak, és nagyon csalódott vagyok a teljesítményem miatt. Nem találtam a megoldásokat, még az első szettben sem, és hiába nyertem meg, nem voltak jó érzéseim – nyilatkozta a spanyol, aki hozzátette, sokat hibázott az első labdáknál és nagyon elhamarkodottan játszott. Nem érezte igazán a labdát, és hagyta, hogy ellenfele uralja a meccset.– Az első szett megnyerése után is azt gondoltam, hogy javulnom kell, ehelyett a másodikban rosszabb lett a teljesítményem. Előfordulhat ilyesmi, de keményen fogok dolgozni azon, hogy ez ne történjen meg még egyszer.

Tény, Sinnernek jó esélye van arra, hogy a US Open óta először ismét ő legyen a világelső, ám érdemes kiemelni, hogy a párizsi fedett pályán nem ment neki jól az elmúlt években: tavaly nem indult a viadalon, egy év korábban feladta a nyolcaddöntőjét, az azt megelőző két esztendőben pedig már az első meccse után búcsúzott. Idén a ranglista 41. helyén álló, belga Zizou Bergs ellen kezdi meg a tornát.

 

