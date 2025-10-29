A legjobb nem a legtökéletesebb: Sinner ellentmondásba keveredett Djokoviccsal

Jannik Sinner mindkét esetben feltételül szabta, hogy önmagát nem veszi be az elemzésbe, tehát nem helyezi el magát az örökrangsorban, a top 10-ben és a saját képességeit sem veti össze másokéva. Pedig különösen utóbbi esetben a választ azzal is elintézhette volna: „én”, azaz Jannik Sinner. Hiszen nemrég a kazah Alexander Bublik Sinnert úgy jellemezte, mint a testet öltött mesterséges intelligencia (AI, avagy MI), azaz a tökéletes teniszező…

Jannik Sinner és Novak Djokovics a pályán legutóbb a 2025-ös wimnbledoni elődöntőben találkozott egymással. Az olasz simán győzött minden idők legjobbja ellen, aki viszont Sinner szerint nem a legjobb. Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

A két lista önmagában is érdekes, együtt viszont különösen izgalmas képet fest Sinner gondolkodásáról, és egy apró ellentmondást is rejt Novak Djokovics megítélésében.

Sinner örökrangsora: Federer az első, Djokovics csak harmadik

A Netflix Italia TikTok-csatornáján futó játékban Sinnernek – mintha egy speciális sakkjátszmát vívott volna – tíz legendás teniszezőt kellett rangsorolnia vakon. Tehát nem sorrendben kellett haladnia egytől tízig, vagy visszafelé, mindig bedobtak neki egy nevet, akihez egy sorszámot kellett rendelnie. A végeredmény persze így is összeállt, ami roppant érdekes és beszédes. Íme.

Jannik Sinner örökrangsora – a top 10:

Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovics Pete Sampras Björn Borg Rod Laver Andre Agassi John McEnroe Ivan Lendl Jimmy Connors

A döntéséből jól látszik: Sinner számára Federer testesíti meg a „tökéletes teniszezőt”, Nadal a küzdőszellemet, míg Djokovics, bár ő szerezte a legtöbb Grand Slam-győzelmet (24), így ő minden idők legjobbja, „csak” a harmadik helyre fért fel.

Ez a sorrend inkább személyes, érzelmi értékrendet tükröz, mintsem pusztán eredményalapú rangsort – Sinner valószínűleg a játékstílust, a hatást és a sportemberi kisugárzást is mérlegelte.