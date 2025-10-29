Novak DjokovicsörökrangsoraRoger FedererJannik Sinner

A legjobb nem a legtökéletesebb: Sinner ellentmondásba keveredett Djokoviccsal

Jannik Sinner a közelmúltban két játékos kihívásban is részt vett: előbb arra kérték, állítsa fel a saját örökrangsorát a sportág tíz legnagyobb alakjából, majd arra, alkossa meg a „tökéletes teniszezőt” a legendák legjobb tulajdonságaiból. A két lista azonban érdekes ellentmondást rejt: miközben Sinner szerint Novak Djokovics csak a harmadik minden idők legjobbjai között, két kulcsfontosságú készségben is őt tartja a legjobbnak.

Novák Miklós
2025. 10. 29. 5:32
Ki is a legjobb teniszező? Mintha Jannik Sinner ezen tépelődne Fotó: MAX SLOVENCIK Forrás: APA
Jannik Sinner mindkét esetben feltételül szabta, hogy önmagát nem veszi be az elemzésbe, tehát nem helyezi el magát az örökrangsorban, a top 10-ben és a saját képességeit sem veti össze másokéva. Pedig különösen utóbbi esetben a választ azzal is elintézhette volna: „én”, azaz Jannik Sinner. Hiszen nemrég a kazah Alexander Bublik Sinnert úgy jellemezte, mint a testet öltött mesterséges intelligencia (AI, avagy MI), azaz a tökéletes teniszező…

Jannik Sinner és Novak Djokovics a pályán legutóbb a 2025-ös wimnbledoni elődöntőben találkozott egymással. Az olasz simán győzött minden idők legjobbja ellen, aki viszont Sinner szerint nem a legjobb.
Jannik Sinner és Novak Djokovics a pályán legutóbb a 2025-ös wimnbledoni elődöntőben találkozott egymással. Az olasz simán győzött minden idők legjobbja ellen, aki viszont Sinner szerint nem a legjobb. Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

A két lista önmagában is érdekes, együtt viszont különösen izgalmas képet fest Sinner gondolkodásáról, és egy apró ellentmondást is rejt Novak Djokovics megítélésében.

Sinner örökrangsora: Federer az első, Djokovics csak harmadik

A Netflix Italia TikTok-csatornáján futó játékban Sinnernek – mintha egy speciális sakkjátszmát vívott volna – tíz legendás teniszezőt kellett rangsorolnia vakon. Tehát nem sorrendben kellett haladnia egytől tízig, vagy visszafelé, mindig bedobtak neki egy nevet, akihez egy sorszámot kellett rendelnie. A végeredmény persze így is összeállt, ami roppant érdekes és beszédes. Íme.

@netflixit Chi è il miglior tennista di sempre per Jannik Sinner? 👀 Non perdetevi la finale contro Carlos Alcaraz, domani dalle 20, live solo su Netflix. #SixKingsSlam #davedere #Sinner #netflixitalia ♬ original sound - Netflix Italia

Jannik Sinner örökrangsora – a top 10:

  1. Roger Federer
  2. Rafael Nadal
  3. Novak Djokovics
  4. Pete Sampras
  5. Björn Borg
  6. Rod Laver
  7. Andre Agassi
  8. John McEnroe
  9. Ivan Lendl
  10. Jimmy Connors

A döntéséből jól látszik: Sinner számára Federer testesíti meg a „tökéletes teniszezőt”, Nadal a küzdőszellemet, míg Djokovics, bár ő szerezte a legtöbb Grand Slam-győzelmet (24), így ő minden idők legjobbja, „csak” a harmadik helyre fért fel.

Ez a sorrend inkább személyes, érzelmi értékrendet tükröz, mintsem pusztán eredményalapú rangsort – Sinner valószínűleg a játékstílust, a hatást és a sportemberi kisugárzást is mérlegelte.

 

A tökéletes teniszező: hét tulajdonság, öt legenda

A második feladatban az olasz klasszisnak hét kategóriában kellett kiválasztania, kinek a képességeit venné át, ha megépíthetné a „tökéletes teniszezőt”. A lista a következőképp alakult:

Jannik Sinner tökéletes teniszezője:

  • Szerva: John Isner
  • Tenyeres: Carlos Alcaraz
  • Fonák: Novak Djokovics
  • Röpte: Roger Federer
  • Mentális erő: Rafael Nadal
  • Játékintelligencia/ütésválasztás: Roger Federer vagy Carlos Alcaraz
  • Lábmunka/gyorsaság: Novak Djokovics

A kérdésre, hogy ha csak egyetlen képességet választhatna magának, Sinner gondolkodás nélkül felelt: „John Isner szerváját kérném el.” Nyilván azért, mert a mai napig a nemrég visszavonult amerikai óriás tartja a szerválás sebességi világrekordját és ő ütötte a legtöbb ászt is.

Ellentmondás? A legjobb nem a legtökéletesebb!

Ha a két listát egymás mellé tesszük, egyértelmű az ellentmondás. Sinner az örökrangsorban csak harmadik helyre tette Novak Djokovicsot, de a „tökéletes teniszező” összeállításakor két kategóriában is őt választotta a legjobbnak: fonákban és lábmunkában. Ráadásul senki más nem kapott tőle két megosztatlan „első helyet”.

Ez a kettősség jól mutatja, mennyire nehéz a három nagy – Federer, Nadal, Djokovics – közti különbséget megfogalmazni. Sinner valószínűleg Federert tartja a legkifinomultabb teniszezőnek, Nadalt a legelszántabb harcosnak, Djokovicsot pedig a legkomplexebb teniszezőnek.

Az, hogy Federer kapta az első helyet, nem meglepetés: Sinner többször nyilatkozta, hogy a svájci stílusa inspirálta. A Djokovics-féle precizitás és mozgás viszont az ő játékában is egyre inkább tetten érhető – nem véletlen, hogy az idei szezonban stabilitásban, védekezésben és türelemben látványosan fejlődött.

Megismételhetjük, az iménti megállapítást: a sorrend nem pusztán szakmai megközelítést, hanem személyes érzelmeket tükröz. Másként, a teniszre is igaz: a „legjobb” nem mindig azonos a „legtökéletesebbel”.

Sinner tartja a formát, mégis csalódottak az olaszok

A 24 éves olasz a múlt héten megnyerte a bécsi fedett pályás ATP-tornát. Ennek ellenére hazájában kisebb vihart kavart, hogy lemondtaa a részvételt az olasz csapatban a Davis-kupában. A kritikusok szerint ezzel cserbenhagyta a válogatottat, míg mások szerint a döntés indokolt: a torinói ATP-világbajnokság vár rá, amely az év utolsó nagy kihívása.

 

