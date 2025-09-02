Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Jannik SinnerUS OpenAIAlexander Bublik

Mégis gép – Sinner legyőzöttje kifakadt: nincs esély a testet öltött AI ellen

Elképesztő erődemonstráció a US Open nyolcaddöntőjében. Jannik Sinner 81 perc alatt 6:1, 6:1, 6:1-re lemosta a pályáról Alexander Bublikot. A kazah teniszező ismét humorral kommentálta a vereséget: előbb a világ legjobbjaként méltatta Sinnert, majd két betűvel (AI) mesterséges intelligenciaként azonosította őt. Kedden már a negyeddöntők kezdődnek meg a férfi egyesben.

Novák Miklós
2025. 09. 02. 7:55
Jannik Sinner vigasztalja Alexander Bublikot Fotó: CLIVE BRUNSKILL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jannik Sinner két napja, a kanadai Shapovalov ellen a meccs első felében szenvedett, majd a négy szettben megnyert találkozó után azt mondta: „Nem vagyok gép”. Alexander Bublik ellen aztán mégis ismét úgy játszott, mint egy gép, avagy bizonyította, miért ő a világelső: a US Open nyolcaddöntőjében 81 perc alatt 6:1, 6:1, 6:1-re lemosta a kazah teniszezőt.

Jannik Sinner tenyerest üt Alexander Bublik ellen a US Openen. Így teniszezik az AI?
Jannik Sinner tenyerest üt Alexander Bublik ellen a US Openen. Így teniszezik az AI? CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Bublik humora, az AI és az önbeteljesítő jóslat

A mérkőzés előzetesen azért ígérkezett izgalmasnak, mert Bublik legutóbbi találkozásuk alkalmával legyőzte Sinnert, s mindannyiszor poénkodott kettejük összecsapása után. „Majdnem elkaptam, srácok…” – írta Bublik, miután a Roland Garros negyeddöntőjében 6:1, 7:5, 6:0-ra kikapott Sinnertől. Két hét múlva Halle füvén viszont meglepetésre visszavágott, 3:6, 6:3, 6:4-re legyőzte a világelsőt. Akkor tréfásan azt írta: „Most tényleg elkaptam, srácok!”

Csalódott, aki arra számított, hogy Bublik ezek után a US Openen is megszorongatja Sinnert. Igaz, maga Bublik már a US Open előtt felkészült a legrosszabbra. Amikor megkérdezték, mi teszi olyan kemény ellenféllé Sinnert, találóan így felelt: „Minden. Olyan, mintha AI-generált játékos lenne. De mindannyian próbálunk közelebb kerülni hozzá.”

Alexander Bublik megadóan gratulált Jannik Sinnernek, és ismét humorral próbálta oldani a vereséget
Alexander Bublik megadóan gratulált Jannik Sinnernek, és ismét humorral próbálta oldani a vereséget Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezúttal nem sikerült. Bublik mentségére írhatjuk, hogy a harmadik fordulóban ötszettes mérkőzésen jutott túl Tommy Paulon. A New York-i vereség után a kézfogásnál Bublik hitetlenkedve, hódolattal gratulált Sinnernek:

– Én sem vagyok rossz, de te vagy a GOAT (minden idők legjobbja) – mondta Sinnernek, majd közösségi oldalán egyetlen szóval, avagy két betűvel kommentálta az élményt: AI.

Sinner elemzése és várakozás az olasz derbire

Sinner a győzelem után sportszerűen beszélt riválisáról:

– Jól ismerjük egymást, kemény meccseink voltak, főleg idén. Ma Bublik nem adogatott olyan szinten, mint szokott, így mindegyik szettben korán sikerült brékelnem, ami önbizalmat adott a saját szerváimhoz is.

Sinner és Hasanovic románca?

Jannik Sinner nem csak a játéka miatt került az újságok címlapjára a US Open alatt. Olaszországban arra jutottak, hogy Mick Schumacher korábbi barátnője, a dán Laila Hasanovic oldalán talált rá a boldogság. Állítólag a saját telefonja buktatta le.

A negyeddöntőben az olasz klasszis honfitársával, Lorenzo Musettivel találkozik, aki szintén imponáló formában jutott tovább Jaume Munar ellen (6:3, 6:0, 6:1). A két olasz eddig kétszer találkozott, mindkétszer Sinner nyert (2021-ben és 2023-ban).

– Az olasz tenisz ismét feljövőben van, több különböző stílusú játékosunk is a világelitben szerepel. Lorenzo talán az egyik legnagyobb tehetségünk, így izgalmas lesz az összecsapás. Az olasz szurkolók számára pedig nagyszerű, hogy biztosan lesz egy hazai játékos az elődöntőben – Sinner így méltatta Musettit.

US Open, férfi egyes, a negyeddöntők párosítása

A negyeddöntők magyar idő szerint kedd este 19.00-kor az Carlos Alcaraz (2.)–Jiri Lehecka (20.) mérkőzéssel kezdődnek meg. A párosítás:

  • Jannik Sinner (1.)–Lorenzo Musetti (10.) 
  • Carlos Alcaraz (2.)–Jiri Lehecka (20.) 
  • Félix Auger-Aliassime (25.)–Alex de Minaur (8.) 
  • Novak Djokovics (7.)–Taylor Fritz (4.)

A Sinner–Bublik mérkőzés összefoglalója:


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

