Sinner szenvedése után megjelentek a kétkedők, a világelső csattanós választ adott

A világelső Jannik Sinner megszenvedett, de négy játszmában legyőzte Denis Shapovalovot az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) harmadik fordulójában. A kemény pályás tornán Jannik Sinner gyenge meccse után felvetődik a kérdés: az olasz vagy a bombaformában teniszező Carlos Alcaraz a torna esélyese.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 10:16
Jannik Sinner nem élete játékával jutott tovább a US Openen, de ezt ő is tudja
Jannik Sinner nem élete játékával jutott tovább a US Openen, de ezt ő is tudja Fotó: ELSA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Megszenvedett a világelső Jannik Sinner szombaton az idei utolsó Grand Slam-torna, a US Open harmadik fordulójában. Noha négy szettben legyőzte a korábban Fucsovics Mártont is kiejtő Denis Shapovalovot, a kanadai igencsak megnehezítette az olasz dolgát. 

Jannik Sinner négy szettben jutott túl kanadai ellenfelén a US Openen
Jannik Sinner négy szettben jutott túl kanadai ellenfelén a US Openen (Fotó: Getty Images North America/Elsa)

Jannik Sinner gyenge teljesítménye komoly kérdéseket vet fel

A kanadai rögtön az első szettet behúzta 7-5-re – Sinner négyszer is kettős hibát ütött, nem véletlen, hogy többször kifelé is kimutatta nemtetszését: dühöngött, csapkodott –, az olasz a második játszmában sem élete játékát hozta, de 3-3-nál love game-mel brékelt, ez pedig elég volt az egyenlítéshez a világranglista-29.ellen. 

A fekete leves aztán kis híján a harmadik szettben jött. Shapovalov remekül kezdett, Sinner adogatását egyből elvette, és 3-0-ra elhúzott. A kanadainak még a 4-0-ra is labdája volt, de ezzel nem tudott élni, és Sinner ezután villant.

Nyolc bréklabdája volt az egész játszmában, ebből hármat be is ütött, így végül 3-0 után zsinórban nyert hatszor. A negyedik játszmában pedig rutinból hozta már a kötelezőt, első meccslabdáját be is ütötte.

A szakértők a lefújás után elkezdtek kételkedni Sinnerben, aki legutóbb két éve éppen itt, New Yorkban szenvedett utoljára vereséget kemény pályás GS-tornán. Vannak, akik a Shapovalov elleni meccse után már nem őt, hanem Carlos Alcarazt tartják a torna nagy esélyesének, aki a másik ágon menetel. Sinner a győzelem után a kétkedőknek is üzent.

Nem vagyok egy gép, nekem is vannak nehéz pillanataim. Ugyanakkor ma úgy éreztem, hogy mindketten remek teniszt játszottunk.

Shapovalovról tudtam, hogy nagyon magas szinten képes teniszezni, jól is kezdtem, mentálisan alaposan feladta nekem a leckét. Jó pár éve nem találkoztunk már a pályán (legutóbb még 2021-ben az Australian Openen találkoztak az első körben, akkor a kanadai öt szettben nyert – a szerk.), úgy érzem, azóta mindketten sokat fejlődtünk – mondta Sinner, aki szeptember elsején a kazah Alekszandr Bublikkal találkozik. A tét már a legjobb nyolc közé kerülés lesz.

A másik kanadai viszont nagy győzelmet aratott a US Openen

A német Alexander Zverev azután, hogy Wimbledonban már az első körben kiesett, a US Openen sem élte meg a második hetet. A világranglista-harmadik teniszező egy közel négyórás mérkőzés végén négy szetbben kikapott Felix Auger-Aliassime ellen. A kanadai teniszező 2021 óta először jutott el az év utolsó Grand Slam-tornáján a második hétig, akkor az elődöntőig menetelt. A következő körben az orosz Andrej Rubljovval találkozik.

Felix Auger-Aliassime csattanós reakciója Alexander Zverev kiejtése után
Felix Auger-Aliassime csattanós reakciója Alexander Zverev kiejtése után (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Alcaraz és Djokovics is újra pályán

Vasárnap már nyolcaddöntőkkel folytatódik a US Open a férfiaknál és a nőknél is. Carlos Alcaraz a francia Artur Rinderkech ellen lép pályára. A mérkőzés abból a szempontból lesz különösen érdekes, hogy a tornára kopaszon érkező spanyol az előző meccsén ápolást kért, ugyanakkor utólag elmondta, nincs nagy baj. Ma este választ kapunk a kérdésre, hogy milyen állapotban van Alcaraz. A tervek szerint a világranglista-második meccse magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a centerpályán, ahol később Novak Djokovics is pályára lép a 35 éves német, Jan Lennard Struff ellen, aki az előző körben a hazai kedvenc Francoe Tiafoét búcsúztatta. A két klasszis – Alcaraz és Djokovics – leghamarabb az elődöntőben találkozhat egymással. 

