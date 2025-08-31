Sinner szenvedése után megjelentek a kétkedők, a világelső csattanós választ adott

Megszenvedett a világelső Jannik Sinner szombaton az idei utolsó Grand Slam-torna, a US Open harmadik fordulójában. Noha négy szettben legyőzte a korábban Fucsovics Mártont is kiejtő Denis Shapovalovot, a kanadai igencsak megnehezítette az olasz dolgát.

Jannik Sinner négy szettben jutott túl kanadai ellenfelén a US Openen (Fotó: Getty Images North America/Elsa)

Jannik Sinner gyenge teljesítménye komoly kérdéseket vet fel

A kanadai rögtön az első szettet behúzta 7-5-re – Sinner négyszer is kettős hibát ütött, nem véletlen, hogy többször kifelé is kimutatta nemtetszését: dühöngött, csapkodott –, az olasz a második játszmában sem élete játékát hozta, de 3-3-nál love game-mel brékelt, ez pedig elég volt az egyenlítéshez a világranglista-29.ellen.

A fekete leves aztán kis híján a harmadik szettben jött. Shapovalov remekül kezdett, Sinner adogatását egyből elvette, és 3-0-ra elhúzott. A kanadainak még a 4-0-ra is labdája volt, de ezzel nem tudott élni, és Sinner ezután villant.

Nyolc bréklabdája volt az egész játszmában, ebből hármat be is ütött, így végül 3-0 után zsinórban nyert hatszor. A negyedik játszmában pedig rutinból hozta már a kötelezőt, első meccslabdáját be is ütötte.

A szakértők a lefújás után elkezdtek kételkedni Sinnerben, aki legutóbb két éve éppen itt, New Yorkban szenvedett utoljára vereséget kemény pályás GS-tornán. Vannak, akik a Shapovalov elleni meccse után már nem őt, hanem Carlos Alcarazt tartják a torna nagy esélyesének, aki a másik ágon menetel. Sinner a győzelem után a kétkedőknek is üzent.

Nem vagyok egy gép, nekem is vannak nehéz pillanataim. Ugyanakkor ma úgy éreztem, hogy mindketten remek teniszt játszottunk.

Shapovalovról tudtam, hogy nagyon magas szinten képes teniszezni, jól is kezdtem, mentálisan alaposan feladta nekem a leckét. Jó pár éve nem találkoztunk már a pályán (legutóbb még 2021-ben az Australian Openen találkoztak az első körben, akkor a kanadai öt szettben nyert – a szerk.), úgy érzem, azóta mindketten sokat fejlődtünk – mondta Sinner, aki szeptember elsején a kazah Alekszandr Bublikkal találkozik. A tét már a legjobb nyolc közé kerülés lesz.