Fucsovics Márton megsérült, de hősiesen küzdött a US Openen

Fucsovics Márton a lehető legjobban hangolt az idei utolsó Grand Slam-tornára, az US Openre. Fucsovics magyar idő szerint vasárnap hajnalban a winston-salemi kemény pályás tenisztorna döntőjében három szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot, ezzel pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmét aratta. A világraglistán 63. helyezett magyar teniszező a New York-i GS-torna első körében a kanadai Denis Shapovalovval találkozott, aki idén a három nagy versenyen mindössze két meccset nyert idáig, ugyanakkor a világranglistán a 29. helyen áll – korábban a tizedik is volt már. A két teniszező idáig egyszer találkozott GS-versenyen, még a 2020-as Australian Openen, akkor Fucsovics négy szettben nyert.

Fucsovics Márton az US Open első fordulójában kanadai ellenfelével nézett farkasszemet. Fotó: Getty Images North America/Maddie Meyer

Nagy kérdés volt a keddi találkozó előtt, hogy Fucsovics mennyire pihente ki magát. Az biztos, hogy a tornagyőzelem óriási löketet adott neki, de fizikálisan megterhelő napok, hetek vannak a magyar játékos mögött.

Fucsovics Márton a fontos pillanatokban hibázott

Az első szett kiegyenlített játékot hozott, amikor Shapovalov brékelt a harmadik gémben, akkor utána Fucsovics egyből elvette az ellenfél adogatását. Később a 33 éves magyarnak újabb bréklabdái voltak, de ezeket nem tudta kihasználni, ennek pedig ára lett. 5:4-es kanadai előnynél Fucsovics adogatott, már 40–15-re is vezetett, de a játékot nem sikerült lezárni. A magyar két ki nem kényszerített hibát ütött – előbb a hálóban akadt el a labda, majd széleset ütött –, ezzel elment az első játszma.

A folytatás sem alakult jól magyar szempontból. A második szett elején Shapovalov gyorsan kétszer brékelt, majd 5-2-re is elhúzott már. A nyíregyházi teniszező ezután hatalmasat küzdött, előbb elvette a kanadai adogatását, majd 5-4-es hátránynál már az egyenlítésért kezdett. De ahogy korábban, most is egy ki nem kényszerített hibával nyert Shapovalov.

Fucsovics megsérült, a földön feküdt a fejét fogta

A harmadik szettben aztán Fucsovics 3-0-s hátránynál megsérült, az orvosok egyből a pályára siettek, ápolás miatt félbeszakadt a mérkőzés.

A visszajátszások alapján az egyik kitámasztás után a hátát fogta, könnyen lehet, hogy a fáradtság, a túlterheltség is szerepet játszott az egész sérülésben. Fucsovics a földön feküdt percekig.