Fucsovics Márton megsérült, de hősiesen küzdött a US Openen

Fucsovics Márton három szettben kikapott a kanadai Denis Shapovalov ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) első fordulójában. Fucsovics a harmadik játszmában megsérült, ugyanakkor az ápolás után hősiesen visszatért a pályára, de ekkor már nem tudta megállítani az ellenfelét. Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is kiesett a US Open első körében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 19:17
Fotó: MADDIE MEYER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fucsovics Márton a lehető legjobban hangolt az idei utolsó Grand Slam-tornára, az US Openre. Fucsovics magyar idő szerint vasárnap hajnalban a winston-salemi kemény pályás tenisztorna döntőjében három szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot, ezzel pályafutása harmadik ATP-tornagyőzelmét aratta. A világraglistán 63. helyezett magyar teniszező a New York-i GS-torna első körében a kanadai Denis Shapovalovval találkozott, aki idén a három nagy versenyen mindössze két meccset nyert idáig, ugyanakkor a világranglistán a 29. helyen áll – korábban a tizedik is volt már. A két teniszező idáig egyszer találkozott GS-versenyen, még a 2020-as Australian Openen, akkor Fucsovics négy szettben nyert. 

Fucsovics Márton az US Open első fordulójában kanadai ellenfelével nézett farkasszemet
Fucsovics Márton az US Open első fordulójában kanadai ellenfelével nézett farkasszemet. Fotó: Getty Images North America/Maddie Meyer

Nagy kérdés volt a keddi találkozó előtt, hogy Fucsovics mennyire pihente ki magát. Az biztos, hogy a tornagyőzelem óriási löketet adott neki, de fizikálisan megterhelő napok, hetek vannak a magyar játékos mögött.

Fucsovics Márton a fontos pillanatokban hibázott

Az első szett kiegyenlített játékot hozott, amikor Shapovalov brékelt a harmadik gémben, akkor utána Fucsovics egyből elvette az ellenfél adogatását. Később a 33 éves magyarnak újabb bréklabdái voltak, de ezeket nem tudta kihasználni, ennek pedig ára lett. 5:4-es kanadai előnynél Fucsovics adogatott, már 40–15-re is vezetett, de a játékot nem sikerült lezárni. A magyar két ki nem kényszerített hibát ütött – előbb a hálóban akadt el a labda, majd széleset ütött –, ezzel elment az első játszma.  

A folytatás sem alakult jól magyar szempontból. A második szett elején Shapovalov gyorsan kétszer brékelt, majd 5-2-re is elhúzott már. A nyíregyházi teniszező ezután hatalmasat küzdött, előbb elvette a kanadai adogatását, majd 5-4-es hátránynál már az egyenlítésért kezdett. De ahogy korábban, most is egy ki nem kényszerített hibával nyert Shapovalov.

Fucsovics megsérült, a földön feküdt a fejét fogta

A harmadik szettben aztán Fucsovics 3-0-s hátránynál megsérült, az orvosok egyből a pályára siettek, ápolás miatt félbeszakadt a mérkőzés. 

A visszajátszások alapján az egyik kitámasztás után a hátát fogta, könnyen lehet, hogy a fáradtság, a túlterheltség is szerepet játszott az egész sérülésben. Fucsovics a földön feküdt percekig.

Az ápolás után a magyar versenyző mégis visszatért a pályára, és hősiesen végigjátszotta a maradék pár gémet. Fucsovics arcán látszott, fájdalmakkal teli volt ez a pár perc még a pályán. Shapovalovot ez viszont semennyire nem érdekelte, 6:0-val hozta a harmadik játszmát.

Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is kiesett a US Open első fordulójában. Ugyanakkor a vereség mellett a magyar drukkerek amiatt is aggódhatnak, hogy a szeptemberi, Ausztria elleni Davis Kupa-mérkőzésre Fucsovics rendbe jön-e. 

US OPEN, NEW YORK
FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Denis Shapovalov (kanadai, 27.) 4:6, 4:6, 0:6

