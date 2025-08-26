Három a magyar igazság! Bondár Anna élete legnagyobb sikerét aratta

Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Több meglepetés történt a US Open második versenynapján, de számunkra a legfontosabb az, hogy Bondár Anna simán, 6:2, 6:4-re nyert a 12. kiemelt Elina Szvitolina ellen. Bondár Anna karrierje során először tudott kiemeltet verni Grand Slam-tornán, s visszavágott az ukránnak az idén a Roland Garroson és a Wimbledonban elszenvedett vereségekért. A magyar teniszezőre Szvitolina után újabb korábbi GS-elődöntős, Maria Szakkari vár. A hazai szurkolók bánatára kiesett az idei Australian Open-bajnok Madison Keys, valamint Venus Williams is.

Koczó Dávid
2025. 08. 26. 8:01
Bondár Anna szenzációs győzelmet aratott a US Open első fordulójában Elina Szvitolina ellen, pályafutása során először vert kiemeltet Grand Slam-tornán Fotó: Getty Images via AFP/Al Bello
Vasárnap nem indult jól magyar szempontból a US Open, hétfőn annál jobban folytatódott. Marozsán Fábián és Piros Zsombor kiesése közül főleg az előbbi volt fájdalmas és váratlan, Bondár Anna viszont kellemes meglepetést okozott. A 12. kiemelt Elina Szvitolina az elmúlt hónapokban a Roland Garros második, majd a wimbledoni tenisztorna első fordulójában is legyőzte Bondárt, harmadszorra, a US Openen viszont a magyar teniszező örülhetett: Bondár Anna összességében sima, 6:2, 6:4-es győzelmet aratott.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Elina Svitolina of Ukraine returns a shot against Anna Bondar of Hungary during their Women's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az ukrán Elina Szvitolina széttörte az ütőjét a Bondár Anna elleni vereség után (Fotó: Getty Images via AFP/Al Bello)

Bondár Anna negyedszer jutott egyesben Grand Slam-torna második fordulójába, de ez volt az első alkalom, hogy kiemeltet búcsúztatott a négy legfontosabb teniszverseny egyikén.

Most Bondár nyert Szvitolina ellen

Szvitolina korábban a Roland Garroson, majd Wimbledonban is legyőzte Bondárt, a kettő közül a párizsi meccsen azért a magyar teniszező alaposan megszorongatta ukrán riválisát. Szvitolina a US Openen nem viselte jól a vereséget, a meccslabda után, még a kézfogás előtt széttörte az ütőjét.

Amikor először láttam a sorsolást, egyáltalán nem voltam boldog, de aztán el kellett fogadnom, és arra gondoltam, hogy három a magyar igazság.

A hajrában kicsit izgultam, de az utolsó játékban nagyon örülök, hogy jöttek az első szerváim – nyilatkozta a mérkőzés után Bondár Anna, aki nem lassíthat, Szvitolina után újabb korábbi Grand Slam-elődöntős rivális, a görög Maria Szakkari vár rá, igaz, az ő formája alaposan visszaesett a 2021-es csúcséve után, amikor Párizsban és New Yorkban is a legjobb négy közé jutott.

US Open: Keys hibát hibára halmozott

Szvitolina mellett még egy ukrán kiemelt, Dajana Jasztremszka is búcsúzott, ráadásul orosz rivális, Anasztaszija Pavljucsenkova ellen. 

Kiesett az idei Australian Open-bajnok Madison Keys is, aki 89 ki nem kényszerített hibát ütött a mexikói Zarazúa ellen.

S nem jutott tovább egy másik amerikai kedvenc, Venus Williams sem, igaz, a 45 éves játékos esetében már az is bravúr, hogy szettet fogott az elmúlt két év elődöntősa, Karolína Muchová ellen.

 

