Három a magyar igazság! Bondár Anna élete legnagyobb sikerét aratta

Vasárnap nem indult jól magyar szempontból a US Open, hétfőn annál jobban folytatódott. Marozsán Fábián és Piros Zsombor kiesése közül főleg az előbbi volt fájdalmas és váratlan, Bondár Anna viszont kellemes meglepetést okozott. A 12. kiemelt Elina Szvitolina az elmúlt hónapokban a Roland Garros második, majd a wimbledoni tenisztorna első fordulójában is legyőzte Bondárt, harmadszorra, a US Openen viszont a magyar teniszező örülhetett: Bondár Anna összességében sima, 6:2, 6:4-es győzelmet aratott.

Az ukrán Elina Szvitolina széttörte az ütőjét a Bondár Anna elleni vereség után (Fotó: Getty Images via AFP/Al Bello)

Bondár Anna negyedszer jutott egyesben Grand Slam-torna második fordulójába, de ez volt az első alkalom, hogy kiemeltet búcsúztatott a négy legfontosabb teniszverseny egyikén.

Most Bondár nyert Szvitolina ellen

Szvitolina korábban a Roland Garroson, majd Wimbledonban is legyőzte Bondárt, a kettő közül a párizsi meccsen azért a magyar teniszező alaposan megszorongatta ukrán riválisát. Szvitolina a US Openen nem viselte jól a vereséget, a meccslabda után, még a kézfogás előtt széttörte az ütőjét.

Amikor először láttam a sorsolást, egyáltalán nem voltam boldog, de aztán el kellett fogadnom, és arra gondoltam, hogy három a magyar igazság.

A hajrában kicsit izgultam, de az utolsó játékban nagyon örülök, hogy jöttek az első szerváim – nyilatkozta a mérkőzés után Bondár Anna, aki nem lassíthat, Szvitolina után újabb korábbi Grand Slam-elődöntős rivális, a görög Maria Szakkari vár rá, igaz, az ő formája alaposan visszaesett a 2021-es csúcséve után, amikor Párizsban és New Yorkban is a legjobb négy közé jutott.

US Open: Keys hibát hibára halmozott

Szvitolina mellett még egy ukrán kiemelt, Dajana Jasztremszka is búcsúzott, ráadásul orosz rivális, Anasztaszija Pavljucsenkova ellen.

Kiesett az idei Australian Open-bajnok Madison Keys is, aki 89 ki nem kényszerített hibát ütött a mexikói Zarazúa ellen.

S nem jutott tovább egy másik amerikai kedvenc, Venus Williams sem, igaz, a 45 éves játékos esetében már az is bravúr, hogy szettet fogott az elmúlt két év elődöntősa, Karolína Muchová ellen.