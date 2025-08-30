Carlos Alcaraz sérülését teljes megsemmisülés követte, hullottak a nagyok a US Openen

A US Open legutóbbi játéknapján Stollár Fanny és Marozsán Fábián képviselte a magyar színeket. Előbbi a női párosverseny első fordulójából a tajvani Vu Fang-hszien oldalán továbbjutott a legjobb 32 közé – akár csak korábban Babos Tímeáék kettőse –, utóbbi azonban az olasz Mattia Bellucci partnereként vereséget szenvedett a 13. helyen kiemelt kettőstől, így Marozsánnak véget ért a New York-i Grand Slam-torna. Bellucci egyesben is szerepelt, és három játszmában kikapott a spanyolok világklasszisától. Carlos Alcaraz (2.) pénteken egy másik olasz teniszezőnek, Luciano Darderinek (32.) sem kegyelmezett. Alcaraz ráijesztett a szurkolóira, hiszen a második szett végén láthatóan megsérült, ezért 5:4-nél ápolást is kért, hogy a jobb térdét és combját lehessen kezelni. Ez sikerült, onnantól kezdve ugyanis a 2022-es US Open-bajnok megsemmisítette ellenfelét, aki egyetlen játékot sem tudott nyerni. Alcaraz utólag elmondta, már jól érzi magát, a fizioterapeuta jó munkát végzett a lábával.

Carlos Alcaraz után Novak Djokovics is újabb lépést tett az egymás elleni US Open-elődöntőig. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Alcaraz, Djokovics és Szabalenka továbbjutott, de sok kiemelt kiesett a US Openen

A férfiak között Alcaraz mellett az alsó ág másik Grand Slam-győztese, a meccse közben szintén ápolásra szorult Novak Djokovics is továbbjutott, a hetedik helyen kiemelt szerb teniszező a brit Cameron Norrie-t négy szettben búcsúztatta . Kiesett azonban a hazaiak bánatára a hatodikként rangsorolt Ben Shelton, aki a döntő játszma elején sérülés miatt adta fel a francia Adrian Mannarino elleni találkozóját. Szintén nem jutott tovább az amerikaiak tavalyi elődöntőse, Frances Tiafoe (17.), aki a német Jan-Lennard Strufftól szenvedett vereséget – Struff Djokovics ellen folytatja a nyolcaddöntőben, amely a korábbi világelsőnek már a 69. lesz GS-viadalon, ezzel beállítja a svájci Roger Federer rekordját.

A nőknél a címvédő és világelső Arina Szabalenka két játszmában múlta felül a kanadai Leylah Fernandezt, és a 2021-es döntő másik résztvevője is kiesett, miután Jelena Ribakina (9.) könnyedén győzte le Emma Raducanut.

A nőknél is búcsúztak magasan rangsorolt játékosok, így az orosz Mirra Andrejeva (5.), az olasz Jasmine Paolini (7.) és az amerikai Emma Navarro (10.) sem jutott a legjobb 16 közé a legutóbbi játéknapon.

A női párosversenyben lévő két magyar játékos közül Babos Tímea – a brazil Luisa Stefani oldalán – szombat este amerikai kettős ellen lép pályára, míg Stollárék vasárnap délután japán–mexikói duóval néznek farkasszemet.