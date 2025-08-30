teniszUS Open (tenisz)Novak DjokovicsCarlos AlcarazArina Szabalenka

Carlos Alcaraz sérülését teljes megsemmisülés követte, hullottak a nagyok a US Openen

Több nagy meglepetést is hozott az amerikai nyílt teniszbajnokság magyar idő szerint szombat hajnalban zárult játéknapja. Carlos Alcaraz és Novak Djokovics ugyanakkor továbbjutott, akárcsak a nőknél a US Open-címvédő Arina Szabalenka.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:45
Carlos Alcaraz sérüléssel bajlódott, mégis csupán hat játékot vesztett a US Open harmadik körében (Fotó: Getty Images via AFP/Elsa)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A US Open legutóbbi játéknapján Stollár Fanny és Marozsán Fábián képviselte a magyar színeket. Előbbi a női párosverseny első fordulójából a tajvani Vu Fang-hszien oldalán továbbjutott a legjobb 32 közé – akár csak korábban Babos Tímeáék kettőse –, utóbbi azonban az olasz Mattia Bellucci partnereként vereséget szenvedett a 13. helyen kiemelt kettőstől, így Marozsánnak véget ért a New York-i Grand Slam-torna. Bellucci egyesben is szerepelt, és három játszmában kikapott a spanyolok világklasszisától. Carlos Alcaraz (2.) pénteken egy másik olasz teniszezőnek, Luciano Darderinek (32.) sem kegyelmezett. Alcaraz ráijesztett a szurkolóira, hiszen a második szett végén láthatóan megsérült, ezért 5:4-nél ápolást is kért, hogy a jobb térdét és combját lehessen kezelni. Ez sikerült, onnantól kezdve ugyanis a 2022-es US Open-bajnok megsemmisítette ellenfelét, aki egyetlen játékot sem tudott nyerni. Alcaraz utólag elmondta, már jól érzi magát, a fizioterapeuta jó munkát végzett a lábával.

Carlos Alcaraz után Novak Djokovics is újabb lépést tett az egymás elleni US Open-elődöntőig
Carlos Alcaraz után Novak Djokovics is újabb lépést tett az egymás elleni US Open-elődöntőig. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Alcaraz, Djokovics és Szabalenka továbbjutott, de sok kiemelt kiesett a US Openen

A férfiak között Alcaraz mellett az alsó ág másik Grand Slam-győztese, a meccse közben szintén ápolásra szorult Novak Djokovics is továbbjutott, a hetedik helyen kiemelt szerb teniszező a brit Cameron Norrie-t négy szettben búcsúztatta . Kiesett azonban a hazaiak bánatára a hatodikként rangsorolt Ben Shelton, aki a döntő játszma elején sérülés miatt adta fel a francia Adrian Mannarino elleni találkozóját. Szintén nem jutott tovább az amerikaiak tavalyi elődöntőse, Frances Tiafoe (17.), aki a német Jan-Lennard Strufftól szenvedett vereséget – Struff Djokovics ellen folytatja a nyolcaddöntőben, amely a korábbi világelsőnek már a 69. lesz GS-viadalon, ezzel beállítja a svájci Roger Federer rekordját.

A nőknél a címvédő és világelső Arina Szabalenka két játszmában múlta felül a kanadai Leylah Fernandezt, és a 2021-es döntő másik résztvevője is kiesett, miután Jelena Ribakina (9.) könnyedén győzte le Emma Raducanut. 

A nőknél is búcsúztak magasan rangsorolt játékosok, így az orosz Mirra Andrejeva (5.), az olasz Jasmine Paolini (7.) és az amerikai Emma Navarro (10.) sem jutott a legjobb 16 közé a legutóbbi játéknapon.

A női párosversenyben lévő két magyar játékos közül Babos Tímea – a brazil Luisa Stefani oldalán – szombat este amerikai kettős ellen lép pályára, míg Stollárék vasárnap délután japán–mexikói duóval néznek farkasszemet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu