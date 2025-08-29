Testre mért ütéssel fenyegetőzött a levitézlett világsztár

A Cincinnatiben nemrég Marozsán Fábiánt legyőző, 26. kiemelt Sztefanosz Cicipasz csaknem négy és fél órás mérkőzésen kapott ki 7:6 (7-5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5-re Daniel Altmaiertől. Két okból borult ki, egyrészt az ötödik szettben 5:4-nél már meccslabdája volt, másrészt német ellenfele többször alsó szervával hergelte őt. Bár a mozdulat teljesen szabályos, sok teniszező provokációnak érzi.
A görög kikérte magának az alsó szervákat
Cicipasz – aki korábban Grand Slam-döntőkben is szerepelt, de most már csak a 28. helyen áll a világranglistán – nem tudta palástolni az ingerültségét. A kézfogásnál odavetette Altmaiernek:
Legközelebb ne csodálkozz, ha eltalállak, rendben? Csak mondom, ha így szerválsz...
A közönség kifütyülte a görögöt, miközben Altmaier inkább hátrált, s kezeit felemelve jelezte: nem kívánja folytatni a vitát.
Bukás mindegyik idei Grand Slam-tornán. Hol a lejtő alja?
Cicipasz pályafutása idén meredeken lejtőre került: április óta nem nyert egymás után két mérkőzést, a nyáron szakított edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, és ismét apját, Aposztoloszt ültette a kispadra. Idén egyetlen valamire való eredményt tud felmutatni: a dubaji 500-as tornán egészen a döntőig menetelt, majd két sima szettben legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot.
Idén a Grand Slam tornák egyikén sem jutott túl a 2. fordulón, ami azért megdöbbentő, mert egyik alkalommal sem kiemelt játékos búcsúztatta.
- Australian Open: az 1. fordulóban Alex Michelsen győzte le.
- Roland Garros: a 2. fordulóban az olasz Matteo Gigantétól kapott ki.
- Wimbledon: az 1. fordulóban hátsérülés miatt két szett után feladta a Valentin Royer elleni meccset.
- US Open: a 2. fordulóban ötszettes vereséget szenvedett Daniel Altmaier ellen.
Botrányok az idei US Openen
Az idei US Open már eddig is bővelkedett a kellemetlen jelenetekben. Danyiil Medvegyev a székbíróval üvöltözött és a közönséget hergelte. Jelena Ostapenko rasszista botrányba keveredett a Townsend elleni meccs végén. A címvédő Iga Swiatek pedig a 2. forduló után a sajtótájékoztatón kikérte magának a frizuráját firtató újságírói kérdést.