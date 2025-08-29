US OpenfenyegetőzésSztefanosz Cicipasz

Testre mért ütéssel fenyegetőzött a levitézlett világsztár

Képtelen visszatalálni régi formájához a korábbi ATP-világbajnok. Sztefanosz Cicipasz a US Openen is korán búcsút vett egy Grand Slam-tornától, már a második fordulóban kikapott, de a vereségénél is nagyobb visszhangot keltett, ahogyan a mérkőzés végén bicskanyitogató stílusban szólt Daniel Altmaierhez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:30
Daniel Altmaier és Sztefanosz Cicipasz ingerült kézfogása (Fotó: AFP/Charly Triballeau)
A Cincinnatiben nemrég Marozsán Fábiánt legyőző, 26. kiemelt Sztefanosz Cicipasz csaknem négy és fél órás mérkőzésen kapott ki 7:6 (7-5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5-re Daniel Altmaiertől. Két okból borult ki, egyrészt az ötödik szettben 5:4-nél már meccslabdája volt, másrészt német ellenfele többször alsó szervával hergelte őt. Bár a mozdulat teljesen szabályos, sok teniszező provokációnak érzi.

Sztefanosz Cicipasz megrogyott a kudarcok súlya alatt. A Daniel Altmaier elleni vereség után nem tudta türtőztetni magát a US Openen
Sztefanosz Cicipasz megrogyott a kudarcok súlya alatt. A Daniel Altmaier elleni vereség után nem tudta türtőztetni magát a US Openen. Fotó: AFP/Charly Triballeau

A görög kikérte magának az alsó szervákat

Cicipasz – aki korábban Grand Slam-döntőkben is szerepelt, de most már csak a 28. helyen áll a világranglistán – nem tudta palástolni az ingerültségét. A kézfogásnál odavetette Altmaiernek:

Legközelebb ne csodálkozz, ha eltalállak, rendben? Csak mondom, ha így szerválsz...

A közönség kifütyülte a görögöt, miközben Altmaier inkább hátrált, s kezeit felemelve jelezte: nem kívánja folytatni a vitát.

Bukás mindegyik idei Grand Slam-tornán. Hol a lejtő alja?

Cicipasz pályafutása idén meredeken lejtőre került: április óta nem nyert egymás után két mérkőzést, a nyáron szakított edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, és ismét apját, Aposztoloszt ültette a kispadra. Idén egyetlen valamire való eredményt tud felmutatni: a dubaji 500-as tornán egészen a döntőig menetelt, majd két sima szettben legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot.

Idén a Grand Slam tornák egyikén sem jutott túl a 2. fordulón, ami azért megdöbbentő, mert egyik alkalommal sem kiemelt játékos búcsúztatta.

  • Australian Open: az 1. fordulóban Alex Michelsen győzte le.
  • Roland Garros: a 2. fordulóban az olasz Matteo Gigantétól kapott ki.
  • Wimbledon: az 1. fordulóban hátsérülés miatt két szett után feladta a Valentin Royer elleni meccset.
  • US Open: a 2. fordulóban ötszettes vereséget szenvedett Daniel Altmaier ellen.

 

Botrányok az idei US Openen

Az idei US Open már eddig is bővelkedett a kellemetlen jelenetekben. Danyiil Medvegyev a székbíróval üvöltözött és a közönséget hergelte. Jelena Ostapenko rasszista botrányba keveredett a Townsend elleni meccs végén. A címvédő Iga Swiatek pedig a 2. forduló után a sajtótájékoztatón kikérte magának a frizuráját firtató újságírói kérdést.

 

