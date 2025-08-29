Testre mért ütéssel fenyegetőzött a levitézlett világsztár

A Cincinnatiben nemrég Marozsán Fábiánt legyőző, 26. kiemelt Sztefanosz Cicipasz csaknem négy és fél órás mérkőzésen kapott ki 7:6 (7-5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5-re Daniel Altmaiertől. Két okból borult ki, egyrészt az ötödik szettben 5:4-nél már meccslabdája volt, másrészt német ellenfele többször alsó szervával hergelte őt. Bár a mozdulat teljesen szabályos, sok teniszező provokációnak érzi.

Sztefanosz Cicipasz megrogyott a kudarcok súlya alatt. A Daniel Altmaier elleni vereség után nem tudta türtőztetni magát a US Openen. Fotó: AFP/Charly Triballeau

A görög kikérte magának az alsó szervákat

Cicipasz – aki korábban Grand Slam-döntőkben is szerepelt, de most már csak a 28. helyen áll a világranglistán – nem tudta palástolni az ingerültségét. A kézfogásnál odavetette Altmaiernek:

Legközelebb ne csodálkozz, ha eltalállak, rendben? Csak mondom, ha így szerválsz...

A közönség kifütyülte a görögöt, miközben Altmaier inkább hátrált, s kezeit felemelve jelezte: nem kívánja folytatni a vitát.

Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open:



He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set.



Frosty. 🥶



pic.twitter.com/eEaPIpuApL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

Bukás mindegyik idei Grand Slam-tornán. Hol a lejtő alja?

Cicipasz pályafutása idén meredeken lejtőre került: április óta nem nyert egymás után két mérkőzést, a nyáron szakított edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, és ismét apját, Aposztoloszt ültette a kispadra. Idén egyetlen valamire való eredményt tud felmutatni: a dubaji 500-as tornán egészen a döntőig menetelt, majd két sima szettben legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot.

Idén a Grand Slam tornák egyikén sem jutott túl a 2. fordulón, ami azért megdöbbentő, mert egyik alkalommal sem kiemelt játékos búcsúztatta.

Australian Open: az 1. fordulóban Alex Michelsen győzte le.

Roland Garros: a 2. fordulóban az olasz Matteo Gigantétól kapott ki.

Wimbledon: az 1. fordulóban hátsérülés miatt két szett után feladta a Valentin Royer elleni meccset.

US Open: a 2. fordulóban ötszettes vereséget szenvedett Daniel Altmaier ellen.

Botrányok az idei US Openen

Az idei US Open már eddig is bővelkedett a kellemetlen jelenetekben. Danyiil Medvegyev a székbíróval üvöltözött és a közönséget hergelte. Jelena Ostapenko rasszista botrányba keveredett a Townsend elleni meccs végén. A címvédő Iga Swiatek pedig a 2. forduló után a sajtótájékoztatón kikérte magának a frizuráját firtató újságírói kérdést.