Babosék Grand Slam-győzteseket vertek, a wimbledoni bajnok kiborult a meccs után

Babos Tímea – a brazil Luisa Stefanival az oldalán – három játszmában győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének első fordulójában, csütörtökön. A US Open egyes versenyszámai nem hoztak meglepetést a legutóbbi játéknapon, a wimbledoni bajnok Iga Swiatek azonban a továbbjutása ellenére is frusztrált volt.

2025. 08. 29. 6:40
Iga Swiatek a vártnál nehezebben jutott tovább a US Openen (Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer)
A 11. helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani kettős a Barbora Krejcíková, Jelena Ostapenko cseh, lett duóval csapott össze a legjobb 32 közé kerülésért. Bár az egyes és páros Grand Slam-győzelemmel egyaránt rendelkező Krejcíkováék megnyerték az első szettet, a folytatásban Babos és brazil társa hatékonyabban szervált, magabiztosan fordított és 2 óra 5 perc után 4:6, 6:2, 6:3-as sikerrel továbbjutást ünnepelhetett a US Openen. Nem sokkal korábban Bondár Anna a második fordulóban búcsúzott , így egyesben már nincs versenyben magyar teniszező, párosban viszont Babos mellett Stollár Fanny és Marozsán Fábián is érdekelt lesz.

Ostapenko és Krejcíková személyében Grand Slam-győztes teniszezőket győztek le Babos Tímeáék a US Openen
Ostapenko és Krejcíková személyében Grand Slam-győztes teniszezőket győztek le Babos Tímeáék a US Openen (Fotó: Getty Images via AFP/Minas Panagiotakis)

Ami az egyes versenyszámokat illeti, magyar idő szerint péntekre virradóan lezárultak a második forduló mérkőzései. A férfiaknál a kilencedik kiemelt orosz Karen Hacsanov ötszettes kiesése okozta a legnagyobb meglepetést, mellette többek között Sztefanosz Cicipasz (26.) is búcsúzott az év utolsó Grand Slamétől. Az első nyolc kiemelt közül csupán a brit Jack Draper (5.) nem jutott be a legjobb 32 közé, ő visszalépett a második körtől.

Iga Swiatek feszült sajtótájékoztatója a US Openen

A női egyes mezőnyében még kevesebb papírforma-borulás volt a legutóbbi játéknapon, ugyanis minden kiemelt sikerrel vette a mérkőzését, így az első tizenegy helyen rangsorolt teniszező közül továbbra is csupán az Australian Open-győztes Madison Keys (6.) nincs már versenyben. 

A wimbledoni bajnok Iga Swiatek (2.) is megnyerte a maga találkozóját, noha a holland Suzan Lamens (66.) ellen a második szettet elveszítette.

A US Opent 2022-ben megnyerő lengyel teniszezőnő így is frusztrált volt a meccse után, a sajtótájékoztatón össze is veszett egy újságíróval.

Swiatek azon idegesítette fel magát, hogy az egyik újságíró azt tartotta a legfontosabb kérdésnek, hogy Oszaka Naomihoz hasonlóan ő is tesz-e majd gyöngyöket a hajába.

Ez meg miféle kérdés, már elnézést?! Akarok-e gyöngyöket tenni a hajamba? Nem. Mégis mi történik itt?!

– válaszolt Swiatek, mire az újságíró sértődötten felállt és kiment a teremből a lengyel játékos dühös tekintetétől követve.

Swiatek idén korábban a Roland Garros elődöntője után is összeveszett egy újságíróval, aki az Arina Szabalenka ellen 6:0-ra elveszített döntő játszma után tett fel neki provokatív kérdést. A lengyel teniszező a US Open-nyolcaddöntőbe jutásért az orosz Anna Kalinszkaja (29. kiemelt) ellen lép majd pályára.

 

