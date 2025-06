Sokkoló összeomlás után 6:0-val esett ki a Roland Garros címvédője

Ahhoz képest, hogy Iga Swiatek tavaly öt viadalt megnyert, az idei év feléhez közeledve eddig még csak döntőbe sem jutott. Már-már hazainak nevezhető tornáján, a Roland Garroson javíthatott volna a rossz statisztikán, a háromszoros címvédőnek ehhez Arina Szabalenkát kellett legyőznie.

Arina Szabalenka a nehéz második szett után a harmadikban hasított Swiatek ellen Fotó: AFP/ANADOLU/MUSTAFA YALCIN

Ez a kedvenc borításán, salakon hatból ötször sikerült már neki, ám a lengyel most korántsem olyan magabiztos, mint azokban az időkben. Ez meglátszott már a Jelena Ribakina elleni nyolcaddöntőben is, amelyet kis híján 0:6-tal kezdett, és nem találta a játékát, de aztán összeszedte magát, és meg sem állt az elődöntőig.

Szabalenka erős kezdése

Az előzményeket tekintve a Párizsban idén még szettet sem veszítő Szabalenkának jobb esélye volt, mint szinte bármikor korábban, hogy salakon legyőzze a Roland Garros koronázott királynőjét. Ez látszott a mérkőzés kezdetén is, mert a világelső 3:0-val nyitott, Swiatek megint elveszettnek tűnt a pályán, és ha nem kapja össze magát, akkor egy szempillantás alatt véget érhetett volna az első szett. Igen ám, csakhogy ezt három újabb brék követte, majd 4:2-nél a lengyel a meccsen először hozta a saját adogatását, aztán egyenlített is. De Swiatek nem tudott erre építeni. Mintha azon versenyzett volna Szabalenkával, hogy ki tud kevesebb adogatópontot nyerni, illetve ki tud több kettős hibát ütni… Mindkét „versenyben” Swiatek volt a jobb, helyesebben a rosszabb, és erre a szett is ráment. A kezdeti nehézségek után hiába jött vissza, a tiebreakre csak Szabalenka kapta magát, és rendkívül simán, 7:1-re nyerte meg a fehérorosz.

Swiatek összekapta magát, majd összeomlott

A második játszmára viszont mintha egy másik Swiatek jött volna ki. Láthatóan nyugodtabb volt, és az adogatásait is sikerült rendbe tennie. A játszma elején ő kétszer vette el a világelső szerváját, akinek ugyanez csak egyszer sikerült, és Swiatek ezt a brékelőnyt végig is vitte, 6:4-gyel egyenlített a szetteket tekintve.

Ekkor még Swiateknek ment jobban:

Iga Swiatek being Iga Swiatek.



No words.



🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/EbfHDZ7TeL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025

Fordulatos meccs volt, ekkor megint fordult a kocka, a mindent eldöntő szettet megint Szabalenka kezdte jobban, ugyanúgy 3:0-val, mint az elsőt. Swiatek sokat segített neki ebben, öt ki nem kényszerített hibát ütött három játék alatt, miközben ellenfele egyet sem. A lengyel játéka a folytatásra sem javult, Szabalenka viszont továbbra sem ingott meg, és 6:0-val hozta a harmadik szettet és ezzel a meccset is.

A világelső így első döntőjére készülhet a Roland Garroson, szombaton a világranglistán második Coco Gauff lesz az ellenfele.

– Ez csodálatos, de nincs még elvégezve a feladat – nyilatkozta a pályán Szabalenka. – Nagyon boldog vagyok a pályán nyújtott teljesítményem és a győzelem miatt, és köszönöm a nézőknek, hogy fantasztikus hangulatot teremtettek itt. A legnehezebb ellenfelet győztem le, salakon, a Roland Garroson ez különösen igaz. Trükkös mérkőzés volt, rendkívül büszke vagyok most magamra. A harmadik szettre megtaláltam az adogatásom, ez sokat segített, a 6:0 tökéletes volt.