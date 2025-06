Sokkolták a női címvédőt a Roland Garroson: Sinner állt ki ellene

A címvédő Iga Swiateknek az első héten nem voltak megingásai a Roland Garroson, de amikor az első igazán veszélyes ellenféllel került szembe, már bajba került. A lengyel teniszező tegnap sokáig nem tudott mit kezdeni az első szettben ellenállhatatlanul teniszező Jelena Ribakinával, aki 6:1-re meg is nyerte az első szettet, majd a másodikban nagy lépést tett Swiatek kiejtése felé, mivel mindjárt elvette a volt világelső adogatását.

Jelena Ribakina űrtenisszel rukkolt elő Iga Swiatek ellen, de ez sem volt elég a győzelemhez Fotó: AFP/NurPhoto/FOTO OLIMPIK

– Az első szettben úgy éreztem, mintha Jannik Sinner ellen játszottam volna – idézte fel Iga Swiatek. – Valamit tennem kellett, hogy legalább egy kis reményem legyen. A végén aztán a saját játékomat tudtam játszani, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Korábban szerintem sosem fordult elő, hogy három kettős hibát ütöttem volna egy játékon belül. Nehéz volt itt játszani, nagyon sokat jelent, hogy továbbjutottam.

Mint a nyilatkozatból is kiderült, Swiatek aztán megrázta magát, szett- és brékhátrányból megfordította a meccset.

Swiatek továbbjutott, Paolini nem

A címvédő tehát továbbjutott, a másik tavalyi finalista, Jasmine Paolini azonban nem, a korábban Bondár Annát is búcsúztató Elina Szvitolina ugyanis még Swiateknél is nagyobb fordítást mutatott be. Az ukrán játékos 6:4-re veszítette el az első szettet, a másodikban pedig három meccslabdát is hárítania kellett, mígnem tiebreakben sikerült egyenlítenie, és végül közel két és fél órás csata után a meccset is megnyerte. Amivel magát is meglepte.

– Még mindig nem tudom elhinni, hogy ez a meccs úgy ért véget, ahogy én akartam. Ott vagyok a következő fordulóban – nyilatkozta a pályán Szvitolina, aki a nyolc között Swiatek ellen folytatja.