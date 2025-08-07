Mindennek van határa!

Ezt fejtegette Fleck, a jogi kar tanszékvezetője. Ez nem más, mint az alkotmányos rend semmibe vétele. Ezt nem engedheti meg magának egy egyetemi oktató, kiváltkép a jogi kar oktatója. De természetesen nem történt semmi, sőt az egyívású liberális–neomarxista–anarchista–kommunista „értelmiség” lelkes tapsa kísérte ennek a gazembernek az ámokfutását. És most megismétlődött minden.

Ismét nyakunkon a választási kampány, ismét kiült Fleck valami pódiumra, ismét elmondta (a többivel együtt), hogy az ellenzék természetesen győzni fog, majd kifejtette, hogy ezt követően zsarolni és fenyegetni kell a köztársasági elnököt, továbbá forradalomra van szükség. (Majd csak úgy, mellékesen azt is odaböfögte ez a gyáva Lenin-fiú, hogy majd „le fogom tagadni”.)



Most ne vesztegessük az időt hosszabban arra, hogy ezek a gazemberek minden egyes választás előtt eljátsszák ugyanezt a nagyhalált, miszerint majd a „zorbán” nem fogja átadni a hatalmat, meg rendkívüli állapotot fognak (fogunk) bevezetni, valamint nem is lesznek választások, mert majd a „zorbán” nem fogja kiírni, és így tovább, már 2002-ben is ezzel házaltak, azóta is ezzel házalnak, ugyanis ezek nem csupán gátlástalan gazemberek, de ötlettelen idióták is.

Ami a lényeg: Fleck ezt nem úszhatja meg. És nem is fogja megúszni. Idézzük csak ide, mi történt G. Fodor Gáborral, aki szintén az ELTE oktatója volt! G. Fodor Gábor, mint az akkor még (2016) létező 888.hu portál főszerkesztője és újságírója írt egy vállalhatatlan cikket. G. Fodort – aki amúgy éppen a 888-nál betöltött pozíciója miatt szüneteltette egyetemi munkáját – az ELTE etikai bizottsága elé hurcolták, első és másodfokon is elítélték, G. Fodor pedig távozott az egyetemről. Akkor, hogy hogy nem, de nem hangzott el az a mondat, ami most: „Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét.” Valóban?

De lássuk Mráz Ágoston Sámuel esetét! Mráz, aki szintén az ELTE oktatója volt, azt mondta az Echo TV-ben 2017-ben, hogy Fekete Győr András azért fúrja a budapesti olimpiát, mert a barátnője francia. Ezért (ezért!) az ELTE etikai bizottsága elé állították, s bár felmentették első és másodfokon is – szép is lett volna, ha nem! –, azért a procedúrát végig kellett csinálnia. S mit gondolnak, ki kezdeményezte Mráz etikai bizottság elé állítását? Igen, Fleck. És ki volt tagja annak az etikai bizottságnak? Igen, Fleck. Mindezek figyelembevételével mondom: elég volt! Elég volt a hallgatásból, a félrenézésből, a meghunyászkodásból, elég volt a liberális–neomarxista–anarchista–kommunista véleményterrorból, elég volt az ELTE vezetőségének gyávaságából. És elég volt a liberális–neomarxista–anarchista–kommunista, Fleck nevű gazemberből. Etikai bizottság elé állítani és kirúgni! Mindennek van határa. A türelmünknek is.