Órái vannak hátra a fehérvári futballcsapatnak, ha az MLSZ nem segít

A Fehérvár FC búcsúja az NB I-től május 24-én vált biztossá azzal, hogy saját közönsége előtt 3-0-ra kikapott a Debrecentől, hiszen ezzel az utolsó előtti, 11. helyen zárta a magyar bajnokságot. Aznap este Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András arról írt a közösségi médiában, hogy „a sok sikeres esztendő, bajnoki címek, kupagyőzelmek, nemzetközi sikerek után az utolsó három-négy idényben kívülről is látszott, hogy valami nem működik”. Az évszázadban először NB II-es Fehérvár (amely a következő idénytől ismét Videoton néven szerepelhet) tulajdonosa, Garancsi István erre válaszul egy jelképes összegért felajánlotta a klubot a városnak.

Cser-Palkovics András és Székesfehérvár városa mentheti meg a Fehérvár FC NB II-be kiesett csapatát, de úgy tűnik, az MLSZ is segít Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az MLSZ mentheti meg a Fehérvár FC NB II-es szereplését

Székesfehérvár közgyűlése a vita után úgy döntött, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások a két fél között, ám a szigorú szabályozások miatt továbbra is bizonytalan a klub sorsa.

Márpedig az idő sürget, ugyanis az NB II 2025–26-os idényére eredetileg június 6-án, pénteken 12 óráig lehet nevezni, azaz leadni a szükséges dokumentumokat és befizetni a részvételi díjat.

Ennek betartása szinte lehetetlennek tűnik a Fehérvár FC-nek, ám a hírek szerint az MLSZ segíthet a csapatnak. Az Fmc.hu azt írta, hogy a szövetség berkeiből származó információi alapján maga az MLSZ oldhatja meg a problémát azzal, hogy meghosszabbítja a nevezési határidőt, ezzel dobva mentőövet az egyébként szinte lehetetlen helyzetben lévő klubnak.

A Feol.hu is kiemelte, hogy a határidő módosítása egyébként is logikus lenne, hiszen az NB II-es osztályozók visszavágóira – Tiszakécske–Mosonmagyaróvár (első mérkőzés: 3-0) és Karcag–Nagykanizsa (2-2) – csak június 8-án kerül sor, azaz addig nem is véglegesa lista a másodosztályban. A határidő kitolása lehetőséget nyújt a Fehérvárnak ahhoz, hogy a város önkormányzata a megfelelő keretek között átvegye Garancsi Istvántól a klub tulajdonjogát, miközben tovább keresi a hosszú távú megoldást.