Csattanós válasz a polgármesternek: a Fehérvár FC tulajdonosa megírta, mennyiért válna meg a klubtól

A labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának szombati játéknapján egy hazai győzelemmel még megőrizhette volna első osztályú tagságát a Fehérvár FC, a Sóstói Stadionban azonban vendégként 3-0-ra nyert a Debrecen, a másodosztályba taszítva a szebb napokat megélt futballcsapatot. Csalódottságában Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a Facebookon akkor úgy fogalmazott, hogy a szurkolók joggal érezhették úgy, hogy becsapták őket, és a tulajdonost is támadta.

A Fehérvár FC szombaton, hazai vereséggel búcsúzott az NB I-től (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A Fehérvár FC tulajdonosa válaszolt

Garancsi István ezt követően levelet írt Cser-Palkovics Andrásnak – ez a klubhonlapon hétfő délután jelent meg. Ezt alább, teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves András!

A tegnapi Facebook-bejegyzésed elolvasását követően fogalmazódott meg bennem, hogy a klub jövőbeli működésével kapcsolatban újból megkereslek. Először is köszönöm Neked és a városnak az eddigi együttműködés során nyújtott segítséget.

Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, egy-két mondatot engedj meg: A szerepvállalásom kezdete óta kollégáimmal a transzparens klubműködés kialakításával biztosítottuk a sikeres szereplés feltételeit (bajnoki címek, nemzetközi szereplés). Mindez igaz a munkaszervezeten túl a szponzori és a TAO pénzek felhasználására is. Az NB I-es szerepléshez minden feltételt biztosítottam. Azonban a sportban nemcsak a sikereket kell kiélvezni, hanem a nehézségekkel és a kudarcokkal is meg kell küzdeni. Évek óta próbálok motivált maradni, miközben minden meccsen minősíthetetlen stílusú szurkolói kritikát kell hallgatnom. Korábbi és mostani bejegyzésedből is egyértelműen kiderül, hogy megítélésed szerint a sikerek elmaradása, a gyenge szereplés kizárólag a tulajdonos hibája. Sem Tőled, sem a szurkolóktól nem hallottam sportszakmai kritikákat, csak a tulajdonos személye és tevékenysége volt mindig a probléma.

Ezért – egyetértve Veled – a jövővel szeretnék foglalkozni. Ismételten felajánlom a Városnak a klubot 1 Ft-os vételár fejében. Meggyőződésem, hogy a tegnapi álláspontodat megismerve ennél jobbat nem is tehetnék. Tisztában vagy azzal, hogyan kell tulajdonosként irányítani, biztosítani tudod a városi összefogást, lesz idő a későbbi, általad elfogadható tulajdonossal való megállapodásra, nem beszélve arról, hogy a klubnévből eredő problémát is lehetőséged lesz orvosolni.

Június 6-ig kell nevezni az NB II-es bajnokságra. Én a fent leírtak miatt ezzel kapcsolatban már nem kívánok döntést hozni, ezért javaslom az adásvételi szerződés mielőbbi megkötését.

Csatolom a jelenlegi működéssel kapcsolatos főbb gazdasági számokat, de természetesen kollégáim minden kérdéseddel kapcsolatban állnak a Te, illetve a kollégáid rendelkezésére. Az eddigi szabályos működésért teljes felelősséget vállalok.

Üdvözlettel:

Garancsi István

Amint az korábban eldőlt, a Fehérvár mellett a Kecskemét esett ki az NB I-ből, ahova a Kisvárda után vasárnap a Kazincbarcika jutott fel.

