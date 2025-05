Az NB I-ből kiesett Fehérvár túlélése a tét, fontos bejelentést tett a polgármester

Negyven évvel ezelőtt még UEFA-kupa-döntőt játszott a Real Madrid ellen a Videoton, most pedig az utódcsapat, a Fehérvár a története során harmadszor – 1968 és 1999 után – kiesett az NB I-ből, ráadásul a csapat jövője is bizonytalanná vált. Cser-Palkovics András, a város polgármestere rögtön a kiesés után élesen kritizálta Garancsi István klubtulajdonost a kialakult helyzet miatt. Erre Garancsi felajánlotta, hogy egy forintért eladja a városnak a együttest. Ezután még történt néhány ütésváltás a felek között, de pénteken az első érdemi döntés is megszületett a Fehérvár ügyében, miután a város képviselői rendkívüli ülésen vitatták meg a helyzetet.

Ivan Saponjic, a Fehérvár FC játékosa sem akarta elhinni, hogy kiestek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az volt a kérdés, hogy a képviselő-testület felhatalmazza-e a városvezetést a tárgyalás megkezdésére a klub megmentésének érdekében. A Feol.hu cikke szerint a válasz igen, a város megkezdheti a tárgyalásokat a futballklub megmentéséről, erről Cser-Palkovics András tett bejelentést.

A város szándéka komoly, megmenekülhet a Fehérvár

„Annyit rögzíthetek: a közgyűlés érzi és érti, hogy a Vidi megmentése mögött jelentős közösségi támogatás és igény van. Emellett azonban az is egyértelmű, hogy a polgárok elvárják: ne önkormányzati közpénzből finanszírozzuk a fehérvári profi labdarúgást. Van egy potenciális mód arra, hogy ezt a két elvárást összeegyeztessük. Arra kértünk és kaptunk ma felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a következő napokban – szigorú feltételek mellett – tárgyalásokat folytassunk a klubbal és a tulajdonossal, a tulajdonos képviselőivel. Hangsúlyozom: az önkormányzati szerepvállalás csak feszes keretek között történhet meg, és semmiképp sem hosszú távra, feltéve, hogy a folyamatban lévő jogi és pénzügyi átvilágítás nem fed fel problémákat. A tárgyalások folytatódnak, immár a közgyűlés a felhatalmazásával. Amint tudok részletekről, eredményekről beszámolni, jelentkezem a témában, addig is dolgozunk az ügyön” – írta a posztjában Cser-Palkovics András.