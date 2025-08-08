Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Holló IstváncégcsoportMagyar Péter

A Tisza-szigetekig ér az ukrán kémhálózat

A Tisza Párt egyik helyi szervezetében is gyanús ukrán kapcsolatok sejlenek fel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 13:29
Borítókép: Magyar Péter a Tisza párt kudarcos erdélyi rendezvényén (Forrás: Facebook)
Az Ellenpont tényfeltáró cikke szerint a Tisza-szigetekig ér el az ukrán kémhálózat. A lap szerint ukrajnai kémbotrányt megelőzően Holló István nevével leginkább az ukrán médiában lehetett találkozni, méghozzá egy nagyszabású korrupciós ügy kapcsán, amelynek magyar vonatkozása is volt.

2021-ben ugyanis körbejárta az ukrán sajtót, hogy egy magyar cégnek akarják kijátszani az ukrán állami tulajdonú Dunai Hajózási Társaságot (Ukrán Dunahajózási Rt.) annak flottájával és értékes, Március 15. téri székházával együtt. A cég átjátszását végül a cikkek szerint az ukrán titkosszolgálat, az SZBU akadályozta meg.

A Március 15. téri székházépület önmagában rendkívül érdekes, ugyanis a mai napig orosz érdekeltségű cég is be van jegyezve az épületbe (Oroszországi tengerhajózási jegyzék), de az ukránok a magukénak tartják az épületet, és lezáratlan jogviták kísérik a székház történetét. 

A székház kulcsfontosságú az ukrán szolgálati emberként azonosított Holló István magyarországi kapcsolatrendszerének feltárásához, hiszen az Ukrán Dunahajózási Rt.-nek és kapcsolt cégeinek mind itt van a székhelye. Az ide bejegyzett egyik vállalkozás az Ukrán Dunahajózási Rt. tulajdonában lévő UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.), amelynek korábban vezető tisztségviselője Holló István volt.

20250524 Nagyvárad Lezárult Magyar Péter a Tisza Párt elnökének 10 napos zarándokútja, amely május 14-én indult a budapesti Szent István Bazilika elől, és május 24-én ért véget a romániai Nagyváradon. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A cégcsoport rendkívül szövevényes hálózatában számos érdekességre találtunk: az UDP tulajdonosai között 2021-ig Panamára és a Seychelles-szigetekre bejegyzett cégeket is találunk, valamint ismét felbukkant egy olyan szervezet, amelynek a neve korábban már felmerült az ukrajnai kémbotrányban.

A DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. mögött pedig egy bizonyos Nikoletti András állt, aki már 1990-től egészen a közelmúltig a társaság ügyvezetője és tulajdonosa volt.

Egy 1992-es cikkben a cég képviselőjeként hivatkoznak rá. Nikoletti András elkötelezetten ellenzéki érzületű, közösségi felületén rendszeresen bírálja a kormányzatot és nyíltan szimpatizál Magyar Péterrel.

Fontos elmondani, hogy a vállalat hivatalos struktúrája szerint az UDP Kft. és a DMS Kft. tulajdonosai ugyanazok, ráadásul egy épületben találhatók, és mind Holló, mind Nikoletti vezetője volt ezeknek a cégeknek egyidejűleg. Ha Nikoletti politikai állásfoglalásait vizsgáljuk, akkor pedig világos, hogy az ukrán szolgálatokkal egyetemben a magyar kormányzattal ellentétes álláspontot képvisel.

Önmagában az, hogy Nikoletti nyilvános kommentjeiben Magyar Pétert támogatja, még természetesen nem jelent közvetlen kapcsolatot a Tisza Párthoz. A kapcsot a cikk szerint valójában lánya, Nikoletti Petra, a Michelin-ajánlott Szaletly étterem üzemeltetője jelentheti.

A Szaletlyt működtető Stefi Vendéglátóipari Kft. egyébként valósággal szárnyal: 2023-ban 824 millió forintos árbevételt, 182 milliós profitot realizált. De a legújabb, 2024-es beszámolójukban 980 millió forintos árbevétel mellé 243 millió forint adózott eredmény társult.

Édesapja mellett férje is Ukrajnához köti, anyósa, és így férje is ukrán származású. Férje Kijevben tanult, ukrán gyökereit pedig magánéletében is ápolja: gyermekeiknek is orosz/ukrán hangzású neveket adtak. Nem meglepő módon a férj és édesanyja közéleti megnyilvánulásaikban is ukránpárti gondolatokat fogalmaznak meg közösségi oldalukon.

Nikoletti Petrát azonban nemcsak Ukrajnához, hanem a Tisza Párt vezetőségéhez is szoros családi kapcsolatok fűzik. A Kontextus Tarr Zoltánról, a Magyar Péter-projekt szellemi atyjáról készült portrévideójára reagálva Nikoletti arról írt közösségi oldalán, neki is a Tisza mögött álló családi kapcsolati hálóhoz kellene tartoznia, mert a gyerekeik barátok.

Könyörgöm, vegyetek be közéjük, megtisztelve érezném magam

– írta Nikoletti.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt kudarcos erdélyi rendezvényén (Forrás: Facebook)

