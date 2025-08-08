A Tisza-szigetekig ér az ukrán kémhálózat

Az Ellenpont tényfeltáró cikke szerint a Tisza-szigetekig ér el az ukrán kémhálózat. A lap szerint ukrajnai kémbotrányt megelőzően Holló István nevével leginkább az ukrán médiában lehetett találkozni, méghozzá egy nagyszabású korrupciós ügy kapcsán, amelynek magyar vonatkozása is volt.

2021-ben ugyanis körbejárta az ukrán sajtót, hogy egy magyar cégnek akarják kijátszani az ukrán állami tulajdonú Dunai Hajózási Társaságot (Ukrán Dunahajózási Rt.) annak flottájával és értékes, Március 15. téri székházával együtt. A cég átjátszását végül a cikkek szerint az ukrán titkosszolgálat, az SZBU akadályozta meg.

A Március 15. téri székházépület önmagában rendkívül érdekes, ugyanis a mai napig orosz érdekeltségű cég is be van jegyezve az épületbe (Oroszországi tengerhajózási jegyzék), de az ukránok a magukénak tartják az épületet, és lezáratlan jogviták kísérik a székház történetét.

A székház kulcsfontosságú az ukrán szolgálati emberként azonosított Holló István magyarországi kapcsolatrendszerének feltárásához, hiszen az Ukrán Dunahajózási Rt.-nek és kapcsolt cégeinek mind itt van a székhelye. Az ide bejegyzett egyik vállalkozás az Ukrán Dunahajózási Rt. tulajdonában lévő UDP Europe (korábban Business Shipping Company Kft.), amelynek korábban vezető tisztségviselője Holló István volt.

Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A cégcsoport rendkívül szövevényes hálózatában számos érdekességre találtunk: az UDP tulajdonosai között 2021-ig Panamára és a Seychelles-szigetekre bejegyzett cégeket is találunk, valamint ismét felbukkant egy olyan szervezet, amelynek a neve korábban már felmerült az ukrajnai kémbotrányban.

A DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. mögött pedig egy bizonyos Nikoletti András állt, aki már 1990-től egészen a közelmúltig a társaság ügyvezetője és tulajdonosa volt.

Egy 1992-es cikkben a cég képviselőjeként hivatkoznak rá. Nikoletti András elkötelezetten ellenzéki érzületű, közösségi felületén rendszeresen bírálja a kormányzatot és nyíltan szimpatizál Magyar Péterrel.

Fontos elmondani, hogy a vállalat hivatalos struktúrája szerint az UDP Kft. és a DMS Kft. tulajdonosai ugyanazok, ráadásul egy épületben találhatók, és mind Holló, mind Nikoletti vezetője volt ezeknek a cégeknek egyidejűleg. Ha Nikoletti politikai állásfoglalásait vizsgáljuk, akkor pedig világos, hogy az ukrán szolgálatokkal egyetemben a magyar kormányzattal ellentétes álláspontot képvisel.