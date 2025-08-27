Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

Novak DjokovicsPiros ZsomborJack DraperUS Open

Djokovics meccse új megvilágításba helyezi Piros teljesítményét, nagy név búcsúzott a US Opentől

Novak Djokovics elveszítette az első játszmát Zachary Svajda ellen, s utána sem volt meggyőző a US Open második fordulójában. A szerb Grand Slam-csúcstartó végül Piros Zsombor legyőzőjének görcsét is kihasználva négy játszmában nyert. Amíg Djokovics megmenekült, a tavalyi elődöntős Jack Draper karsérülés miatt visszalépett az amerikai GS-versenytől.

Koczó Dávid
2025. 08. 27. 20:14
Novak Djokovics megszenvedett a US Open második fordulójában, Piros Zsombor a szerbnek is gondot okozott Zachary Svajda Fotó: Getty Images via AFP/Al Bello
Nem jött össze a US Open második fordulójában Novak Djokovics és Piros Zsombor meccse, pedig úgy tűnt, hogy az első Grand Slam-főtábláján szereplő magyar teniszező jó esélyt kapott azzal, hogy egy másik selejtezős játékos, Zachary Svajda ellen léphetett pályára. Piros fejfájással is küzdött, de azok után, amir Svajda Djokovics ellen művelt, még inkább felértékelődik, ahogy a magyar játékos helyt állt amerikai riválisával szemben.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Jack Draper of the United Kingdom reacts against Federico Agustin Gomez of Argentina during their Men's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A hatodik kiemelt Novak Djokovics végül bejutott a US Open harmadik fordulójába, az ötödik kiemelt Jack Draper visszalépett a Grand Slam-tornától (Fotó: Getty Images via AFP/Ishika Samant)

A cseh felmenőkkel rendelkező, de már az Egyesült Államokban született Svajda életében másodszor szerepelt a US Open második fordulójában: 2021-ben Jannik Sinner győzte le, erre idén Novak Djokovics jutott neki.

Djokovics bajba került Piros legyőzője ellen

Svajda négy éve sem adta könnyen magát, Sinner ellen a harmadik játszmát nyerte meg.

Idén, Novak Djokovics ellen viszont Zachary Svajda szettelőnybe került, tie breakben nyerte az első játszmát a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok ellen.

Djokovics aztán 6:3-mal egyenlített, de a harmadik szettben újra Svajda kezdett jobban, 3:1-re vezetett.

Ekkor jött a baj: az amerikai sérüléssel és görccsel is küszködött, és így már nem lehetett esélye a bravúrra: Djokovics zsinórban nyolc játékot nyert, s négy játszmában behúzta a találkozót. Zachary Svajda teljesítményét látva azonban az amerikai teniszező mellett Piros Zsombor is még inkább büszke lehet az idei New York-i teljesítményére.

US Open: Jack Draper visszalépett

Bár korán kezdett, nem Djokovics volt az első, aki bejutott a harmadik fordulóba, hanem egy olyan teniszező, akire senki sem számíthatott.

A belga Zizou Bergs ugyanis csak csütörtökön játszott volna, ráadásul nem túl jó esélyekkel az 5. kiemelt, tavalyi elődöntős Jack Draper ellen. A brit teniszező azonban karsérülés miatt visszalépett a US Opentől, így Bergs játék nélkül jutott a legjobb harminckettő közé.

 

