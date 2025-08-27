Djokovics meccse új megvilágításba helyezi Piros teljesítményét, nagy név búcsúzott a US Opentől

Nem jött össze a US Open második fordulójában Novak Djokovics és Piros Zsombor meccse, pedig úgy tűnt, hogy az első Grand Slam-főtábláján szereplő magyar teniszező jó esélyt kapott azzal, hogy egy másik selejtezős játékos, Zachary Svajda ellen léphetett pályára. Piros fejfájással is küzdött, de azok után, amir Svajda Djokovics ellen művelt, még inkább felértékelődik, ahogy a magyar játékos helyt állt amerikai riválisával szemben.

A hatodik kiemelt Novak Djokovics végül bejutott a US Open harmadik fordulójába, az ötödik kiemelt Jack Draper visszalépett a Grand Slam-tornától (Fotó: Getty Images via AFP/Ishika Samant)

A cseh felmenőkkel rendelkező, de már az Egyesült Államokban született Svajda életében másodszor szerepelt a US Open második fordulójában: 2021-ben Jannik Sinner győzte le, erre idén Novak Djokovics jutott neki.

Djokovics bajba került Piros legyőzője ellen

Svajda négy éve sem adta könnyen magát, Sinner ellen a harmadik játszmát nyerte meg.

Idén, Novak Djokovics ellen viszont Zachary Svajda szettelőnybe került, tie breakben nyerte az első játszmát a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok ellen.

Djokovics aztán 6:3-mal egyenlített, de a harmadik szettben újra Svajda kezdett jobban, 3:1-re vezetett.