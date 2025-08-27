teniszFucsovics MártonUS Open

Fucsovics egy vereséggel több pénzt keresett, mint a tornagyőzelmével

A winston-salemi tornagyőzelemért szinte ugyanannyit, mégis kevesebbet kap a magyar teniszező, mint az első fordulós vereségért az US Openen. Fucsovics Márton azt mondja, nem bánja, hogy így alakult, mert pályafutása harmadik ATP-trófeáját gyűjtötte be. Erős ellenfeleket győzött le a tornán, a Grand Slam-viadalon viszont sérülten nem bírt a kanadai Denis Shapovalovval. Fucsovics arról is nyilatkozott, ott lesz-e a Davis-kupa-csapatban szeptemberben Debrecenben.

2025. 08. 27. 12:52
Fucsovics Márton New York, 2025. augusztus 26. Fucsovics Márton a kanadai Denis Shapovalov ellen játszik az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a New York-i Flushing Meadowsban 2025. augusztus 26-án. MTI/EPA/Cristobal He
Fucsovics Márton sérülten játszott az US Openen Fotó: Cristobal Herrera Forrás: MTI/EPA
Az első forduló jelentette a végállomást a magyar teniszezőnek az év negyedik, egyben utolsó Grand Slamjén, a US Openen. Fucsovics Márton derékproblémákkal küszködve 6:4, 6:4, 6:0-ra kikapott kedden a kanadai Denis Shapovalovtól. Az amerikai nyílt bajnokságon még így is jól keresett, ami némi gyógyír lehet a sebeire.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton erőltetett menetben van. Fotó: MTI/EPA/Daniel Hambury

 

Fucsovics Márton döntése

A kiesés és sérülés is sújtja a nyíregyházi játékost. Fucsovics Márton ugyanakkor nem bánta meg, hogy a US Open előtt rajthoz állt Winston-Salemben. Ott ugyanis sikerült megnyernie karrierje harmadik ATP-trófeáját. Más kérdés, hogy rövid ideje maradt a regenerálódásra, kisvártatva újra a pályán volt, immár New Yorkban.

Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit. Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben

 − világította meg a hátteret a szövetség közösségi oldalán.

Megdolgozott a pénzéért

Fucsovics Márton nem csupán sok világranglista-pontot gyűjtött, csak a US Openen 110 ezer dollárt, mintegy 27 millió forintot keresett. Jelentős tehát a bevétele a kieséses ellenére, ám nem árt tudni, hogy a profik saját és stábjuk minden költségét maguk (és a szponzoraik) állják. 

Wintston-Salemben viszont pontosan annyit, illetve 360 dollárral még kevesebbet kaszált a teljes tornagyőzelemmel, mint egyetlen elveszített meccsel a Grand Slam-viadalon. 

A 109 640 dollárért ráadásul alaposan meg kellett dolgoznia: a francia Gaston, a holland Grieskpoor, a spanyol Bautista Agut, majd Munar és Van De Zandschulp testén át vezetett az útja a trónig. Csak azért nem kellett hat meccset megvívnia, mert az elődöntőben az amerikai Korda betegség miatt nem állt ki ellene. Ennyit számít a két verseny rangja és díjazása közötti különbség.

Játszik-e a Davis-kupában?

Most a nagy kérdés, hogy Fucsovics Márton pályára léphet-e a magyar válogatottban. Davis-kupa-csapatunk szeptember 12–13-án fogadja Ausztriát. Ráadásul szülővárosához közel, ahol sok szurkoló szeretné élőben látni.

Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen

 − bizakodott Fucsovics Márton.

A jutalmazás nyilván jóval szerényebb lesz, a presztízs azonban nem csekély: a világdöntőbe jutás a tét Magyarországnak!

