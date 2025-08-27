Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Carlos Alcarazalexander zverevNovak DjokovicsJannik SinnerUS Open

Alcaraz súlyos félreértés áldozata lett, Sinner választ adott a nagy kérdésre

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics mind magabiztos sikerrel kezdtek az év utolsó Grand Slam-tornáján. A US Open fő témáját egyelőre Alcaraz kopaszra nyírt feje szolgáltatja, ugyanakkor a három esélyes közül tavaly a spanyol, valamint Djokovics is hamar elvérzett. Idén Sinner második fordulós feladata tűnik a legnehezebbnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 17:12
Carlos Alcaraz jól reagált a váratlan kopaszságára, a US Open címvédője, Jannik Sinner szerint a spanyol így is jól néz ki Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
A wimbledoni korai csillaghullás után a US Open első fordulója alig hozott meglepetést, különösen férfi egyesben. A harminckettőből mindössze négy kiemelt kapott ki, a top 16-ból egyedül a botrányos körülmények között kiesett Danyiil Medvegyev (13. kiemelt), a top 8 tagjai közül pedig egyedül a tavalyi elődöntős Jack Draper (5.) veszített el egy játszmát, a többiek – így az elmúlt három év győztesei, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics is – mind három szettben jutottak tovább. A legnagyobb meglepetést Alcaraz kopaszra nyírt feje jelentette, amiről fokozatosan derültek ki a részletek.

Jannik Sinner sima győzelemmel kezdett a US Openen, a második fordulóban honfitársának szoríthat Carlos Alcaraz ellen
Jannik Sinner sima győzelemmel kezdett a US Openen, a második fordulóban honfitársának szoríthat Carlos Alcaraz ellen (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Alcaraz idén nem először keltett figyelmet a frizurájával Grand Slam-tornán, az Australian Open elején Alexander Zverev nevezte idiótának a spanyolt a rövidre vágott haja miatt.

Miért játszik kopaszon Carlos Alcaraz?

New Yorkban a spanyol teniszező még rövidebb hajjal, lényegében kopaszon jelent meg az első fordulós meccsén az amerikai óriás, Reilly Opelka ellen. Alcaraznak sikerült éppen elégszer brékelnie a 211 centis riválist ahhoz, hogy magabiztos, három szettes sikert arasson, majd rögtönzött közvéleménykutatást tartott: a nézők üdvrivalgással jelezték, hogy elnyerte a tetszésüket az újítás.

Az amerikai Frances Tiafoe nem volt ilyen lelkes: a US Open kétszeres elődöntőse szerint borzalmasan néz ki Alcaraz. A spanyol legnagyobb riválisa, Jannik Sinner más véleményen van, bár a világelsőnek úgy tették fel a kérdést, hogy ő maga bevállalna-e hasonló frizurát.

– Nem. De neki minden jól áll, akár hosszabb, akár nagyon rövid a haja. Engem kopaszon meg sem ismernének a rajongóim, rengeteg hajam van. De meglátjátok, Carlosnak gyorsan, három nap alatt visszanő a haja – mondta Sinner a cseh Vít Kopriva elleni tükörsima (6:1, 6:1, 6:2) sikere után.

Addigra Alcaraz már elárulta: bár nagyon jó képet vágott hozzá, nem a tervek szerint alakult a hajvágása.

A bátyám félreértett valamit a géppel, s miután belevágott, ez volt az egyetlen megoldás.

Ha esetleg Alcaraz megnyerné a tornát, még szokás is lehet a mostani véletlenből.

US Open: Alcaraz és Djokovics is javítana, Sinner lehet veszélyben

A második fordulóban Sinner honfitársa, Mattia Bellucci próbálja megállítani Alcarazt. Az olasz nem tűnik veszedelmes ellenfélnek, de tavaly sem sokan számítottak arra, hogy ugyanígy a második fordulóban Botic van de Zandschulp simán legyőzi a spanyol klasszist. Igaz, akkor mind Alcaraz, mint az egy körrel később elvérző Novak Djokovics az olimpiai döntő után az ötkarikás játékok miatt besűrített program levét itta meg, míg Sinner, aki az olimpiát betegség miatt kihagyta, a US Open-trófeáig menetelt.

Most viszont Sinneré lehet a legnehezebb második fordulós feladat a három fő esélyes közül: az az Alexei Popyrin vár rá, aki tavaly Djokovicsot győzte le New Yorkban.

 

