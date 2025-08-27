Alcaraz súlyos félreértés áldozata lett, Sinner választ adott a nagy kérdésre

A wimbledoni korai csillaghullás után a US Open első fordulója alig hozott meglepetést, különösen férfi egyesben. A harminckettőből mindössze négy kiemelt kapott ki, a top 16-ból egyedül a botrányos körülmények között kiesett Danyiil Medvegyev (13. kiemelt), a top 8 tagjai közül pedig egyedül a tavalyi elődöntős Jack Draper (5.) veszített el egy játszmát, a többiek – így az elmúlt három év győztesei, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics is – mind három szettben jutottak tovább. A legnagyobb meglepetést Alcaraz kopaszra nyírt feje jelentette, amiről fokozatosan derültek ki a részletek.

Jannik Sinner sima győzelemmel kezdett a US Openen, a második fordulóban honfitársának szoríthat Carlos Alcaraz ellen (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Alcaraz idén nem először keltett figyelmet a frizurájával Grand Slam-tornán, az Australian Open elején Alexander Zverev nevezte idiótának a spanyolt a rövidre vágott haja miatt.

Miért játszik kopaszon Carlos Alcaraz?

New Yorkban a spanyol teniszező még rövidebb hajjal, lényegében kopaszon jelent meg az első fordulós meccsén az amerikai óriás, Reilly Opelka ellen. Alcaraznak sikerült éppen elégszer brékelnie a 211 centis riválist ahhoz, hogy magabiztos, három szettes sikert arasson, majd rögtönzött közvéleménykutatást tartott: a nézők üdvrivalgással jelezték, hogy elnyerte a tetszésüket az újítás.