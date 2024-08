Marozsán varázsolt, de Medvegyev jobban járt, mint Alcaraz

Két férfi egyes mérkőzést rendeztek a US Open csütörtök esti (magyar idő szerint péntek hajnali) programjában. Marozsán Fábián a 2021-es győztes Danyiil Medvegyev ellen próbált bravúrt elérni, míg a 2022-es bajnok Carlos Alcaraz ellenfele a holland Botic van de Zandschulp volt. Mindkét meccs három játszmában ért véget, mégis óriási a különbség.

Danyiil Medvegyev magabiztosan nyert Marozsán Fábián ellen a US Open második körében Fotó: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Marozsán nem kezdett jól, az első két játszmában sokat hibázott, s alig-alig tudta hozni az adogatását. Bár felvillanásai voltak a magyar teniszezőnek, összességében Medvegyev simán került kétszettes előnybe.

Marozsán Fábián csodaütése Danyiil Medvegyev ellen

A harmadik játszma elején ugyan Marozsán brékelt először, ám utána kétszer is elveszítette az adogatójátékát. A fordulópontot a magyar játékos szenzációs, hátrafelé ütött fonák átemelése hozta el. Onnantól kezdve sokkal magabiztosabb Marozsánt láthattunk a pályán, aki gond nélkül hozta a további adogatójátékait.

How about a backhand lob winner, Fabian Marozsan! pic.twitter.com/5aMMovPK4G — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Ez a tie break kiharcolására volt elég a harmadik játszmában, s bár ott Marozsán három meccslabdát még hárított, a negyediket már nem tudta. Danyiil Medvegyev három játszmában jutott be a harmadik fordulóba, Marozsán kiesésével pedig magyar érdekeltség nélkül maradtunk a US Openen, ugyanis a játéknapon korábban Bondár Anna egyesben, majd párosban is búcsúzott.

Kitől kapott ki Carlos Alcaraz?

A játéknap legnagyobb szenzációja Carlos Alcaraz kiesése volt. A spanyol teniszező szinte egész nyáron megállíthatatlannak tűnt, a Roland Garros megnyerése után Wimbledonban címet védett, s az olimpián is csak Novak Djokovics tudta nagyon szoros döntőben legyőzni.

A US Open második fordulójában viszont a világranglista 74. helyezettje, Botic van de Zandschulp hengerelt ellene. A holland teniszező eddigi legnagyobb sikerét is New Yorkban érte el, 2021-ben többek között Casper Ruud és Diego Schwartzman legyőzésével negyeddöntőbe jutott, ám most Alcaraz személyében négyszeres Grand Slam-bajnokot vert.

Az első játszmában Alcaraz borzasztóan játszott, egyetlen nyerő ütése sem volt. Utána viszont összeszedte magát, mégsem találta meg az ellenszert az ihletett formában teniszező Van de Zandschulp ellen, aki három játszmában búcsúztatta a spanyol fenomént.

S mindezt olyan visszafogott örömmel vette tudomásul, mintha csak a parkban nyert volna egy barátja ellen.

A meccs után mindketten nehezen találták a szavakat, eltérő okokból. Alcaraz becsületére legyen mondva: nem keresett kifogásokat, elismerte, hogy a holland jobb volt nála, s meglepte azzal, hogy milyen keveset hibázott.

Szintén meglepetés volt a hetedik kiemelt Hubert Hurkacz búcsúja, bár a lengyel mintha el lenne átkozva New Yorkban, hatodszor is elbukott a második fordulóban, pedig minden más Grand Slam-tornán eljutott már a második hétig, Wimbledonban 2021-ben elődöntős is volt.

Három labdamenet után feladta a korábbi világelső

A női torna is hozott drámát, leginkább sérülésekhez köthetőt. A 2022-es wimbledoni bajnok, Jelena Ribakina ki sem állt a meccsére a francia Jessika Ponchet ellen, nem részletezett sérülés miatt. Ez már a nyolcadik torna volt idén, amelytől Ribakina visszalépett.

Alig töltött nála több időt a pályán a korábbi világelső, Karolína Plísková, aki három labdamenet után feladta a meccsét Jasmine Paolini ellen.