US Open: Sinner örülhet, a magyarok réme ismét lecsapott

A US Open negyedik játéknapján az ötös számú pálya programja Bondár Anna meccsével kezdődött. A magyar játékos ellenfele a 15. kiemelt Anna Kalinszkaja volt, aki a férfi világelső, Jannik Sinner barátnője. Kalinszkaja idén már másodszor játszott Grand Slam-tornán magyar ellenféllel: Wimbledonban Udvardy Panna ellen magabiztosan érvényesítette a papírformát, amely New Yorkban, Bondár Anna ellen is az orosz játékos sikerét ígérte.

Anna Kalinszkaja Wimbledon után a US Open második körében is túl erősnek bizonyult magyar ellenfelének (Fotó: Getty Images/Matthew Stockman)

A US Openen korábban még sem Bondár, sem Kalinszkaja nem jutott be a harmadik fordulóba. Bondár a 2023-as Australian Open után másodszor tudott meccset nyerni egyesben Grand Slam-tornán. Kalinszkaja ennél sokkal sikeresebb, az idei Australian Openen a legjobb nyolc közé jutott, a US Openen viszont a korábbi négy alkalommal a második forduló a végállomást jelentette az orosznak.

Ezúttal viszont Kalinszkaja azonnal bekezdett, 4:0-ra ellépett az első szettben, s bár utána Bondár is nyert két játékot, az orosz adogatójátékaiban esélye sem volt.

Kalinszkaja a második játszmát is korai brékkel kezdte, ezúttal azonban volt visszaút: Bondár visszabrékelt, és 3:2-nél végre vezetett egy szetten belül. Sőt, 4:3-nál újabb bréklabdái voltak a magyar játékosnak, de nem tudott élni az eséllyel, s nem nyert már több játékot a meccsen.

Bondár Anna csütörtökön még egy meccset játszik New Yorkban, párosban a francia Clara Burel lesz a partnere, aki egy emlékezetes fordítást már bemutatott a US Openen. Az első fordulóban a Csiang, Ninomija kínai, japán kettős lesz az ellenfelük.