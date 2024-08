Magyarok éjszakája New Yorkban – Bondár Anna és Marozsán Fábián is nyert a mumusa ellen a US Openen

A világranglistán a top 100-ba visszakerült Bondár Anna (81.) is bemutatkozott a 2024-es US Openen. A magyar teniszező az 1. fordulóban a hazai közönség előtt versenyző Bernarda Perával találkozott, aki eddigimindkét meccsét megnyerte a magyar éljátékos ellen. A 29 esztendős, horvát származású ellenfél 2022-ben megnyerte a budapesti WTA-viadalt, tavaly pedig női párosban a negyeddöntőig menetelt a US Openen. Bondár ugyan a viadal előtt elmondta, hogy nehezebben áll át a salakról a kemény pályára, mint fordítva, de megígérte, megszakítja a rossz sorozatát Pera ellen.

Bondár Anna a saját közönsége előtt tudta végre legyőzni Bernarda Perát (Fotó: AFP/ Arif Hudaverdi Yaman)

A magyar teniszező tartotta a szavát, és nagy küzdelemben, döntő játszmában kiharcolta a továbbjutást. Bondár remekül adogatott az első játszmában, és különösebb megerőltetés nélkül meg is nyerte. A második szettben fordult a kocka: az amerikai színekben versenyző Bernarda Pera megváltoztatta játéka stílusát, elkezdett agresszívebben teniszezni, és ez nem igazán ízlett Bondárnak, aki így bukta a második játszmát, jöhetett a döntő szett, amiben ismét a legjobb formáját idézte a magyar játékos, az adogatásai alatt esélye sem volt amerikai ellenfelének, míg Bondár egyszer megbrékelte őt, ezzel első alkalommal legyőzve Perát (6:3, 3:6, 6:3), kétórányi játék után továbbjutott az első fordulóból. A folytatás sem mutatkozik egyszerűnek, ugyanis Bondár következő ellenfele a 15. helyen kiemelt Anna Kalinszkaja lesz, aki nem más, mint a férfi világelső, nemrég doppingbotrányba keveredő Jannik Sinner barátnője.

– Nagyon örülök, hogy éppen itt a US Openen sikerült legyőznöm Perát. Az igazat megvallva az előző napokban nem nagyon éreztem a játékot, ám éreztem az előző két edzésen, hogy alakul a formám. A sikerem kulcsa a jó adogatás volt, valamint az, hogy sikerült kikerülnöm a veszélyes fonákját, így tenyeres oldalról többször hibára kényszerítettem. Sajnossok kettős hibát ütöttem, de tudtam, ha nem húzom meg a második adogatásomat, akkor Pera azonnal letámadja a labdát. Visszakerültem a legjobb százba, újra főtáblás voltam egy Grand Slamen, ráadásul nagy küzdelemben ugyan, de ott vagyok a második fordulóban, és végre itt is tudtam főtáblás meccsen nyerni – nyilatkozta a szövetség közösségi oldalán Bondár Anna.

Bondár fantasztikus győzelme után abban bíztak a magyar szurkolók, hogy a férfi éljátékosunk, Marozsán Fábián is követi őt több szempontból: egyrészt megnyeri az első meccsét a selejtezőből érkezett Hamad Medjedovics ellen, ráadásul végre-valahára ő is képes lesz legyőzni a szerb teniszezőt, aki eddigi mindkét meccsüket megnyerte. Nos, Marozsán – legnagyobb örömünkre – lemásolta Bondár teljesítményét, ugyanis döntő szettben jobbnak bizonyult Medjedovicsnál, azaz ő is legyőzte eddigi mumusát.

Marozsán Fábián a szerb ellenfelének sportszerűtlenségein is úrrá tudott lenni (Fotó: AFP/David Gray)

Pedig egyáltalán nem így indult a mérkőzés, ugyanis amíg Marozsán kereste önmagát és a játékát a pályán, addig a szerb keze sült, és nagyon simán, 6:2-re nyerte meg az első játszmát. Ez viszont felébresztette a világranglistán 51. helyén álló magyar játékost, aki szinte hibátlan tenisszel, 6:1-re hozta a szettet, azaz minden kezdődhetett elölről. Sajnos, ismét Medjedovics örülhetett a folytatásban, ugyanis egyenlő küzdelemben végül egy brék döntött a javára (3:6).

A magyar szurkolók bízhattak abban, hogy az egyenletesen teniszező Marozsán diadalmaskodik majd a végén, ugyanis egyre inkább belelendült a játékba, másrészt a szerbet többször is ápolni kellett, látszott rajta, hogy a US Openen vívott negyedik meccse – a selejtezőben nyert három találkozót – már kissé megviseli a szervezetét, az erőnléti gondjai pedig csak súlyosbodtak, ahogy közeledtünk a találkozó végéhez. Marozsán ezt remekül kihasználta, és a legjobb formájához nagyon közel teniszezve 6:1-gyel kiegyenlített, majd az ötödik játszmában 4:4-nél elvette Medjedovics adogatását, majd 3 óra 16 perc után lezárta a csatát (2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4). Egy biztos, a második körben még ennél is keményebb ellenfél vár rá, ugyanis Marozsán az ötödik helyen kiemelt, korábbi, 2021-es US Open-bajnok orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik majd.

– Nagyon örülök, hogy győztesen hagyhattam el a pályát, holott nagyon nem kezdtem jól. Ezúttal fizikális meccsre sikerült kényszerítenem Medjedovicsot, és a végén kijött, hogy fittebb vagyok nála. Rengetegszer szakította meg a meccset az ellenfelem, ápolták, többször bement az öltözőbe, megpróbált mindent, hogy kizökkentsen a játékból, párszor szóvá is tettem, hogy ez nem túl korrekt. Erre csak egy válaszom volt, megvertem őt. Nagy feladat vár rám, a 2021-es bajnok Medvegyev ellen, akinek a játéka nem fekszik túlságosan. Noha néha szükséges nagyot álmodni, de a realitás talaján kell maradnom, ráadásul szinte mindenben előrébb kell lépnem a teljesítményemben, ha meglepetést akarok szerezni az orosz játékos ellen – jelentette ki a szövetség Facebook-oldalán legjobb férfi teniszezőnk.