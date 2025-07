Ismét egy friss videó került elő arról, hogy hogyan is dolgoznak a sorozótisztek Ukrajnában. A videó tanúsága szerint egy fiatal férfi megpróbált elbújni az emberrablók elől, azonban hiába. Nem sokkal később a leírások szerint már kapta is a gázspray-t az arcába, a bilincset pedig a kezére. A sokkoló felvételeket azóta már többen is megosztották.

Az általános hangulat érezhetően kezd megváltozni Ukrajnában, miután Volodimir Zelenszkij elnök egyre radikálisabb eszközökhöz nyúl a fronton elszenvedett veszteségek pótlására.