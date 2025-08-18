Köszönettel tartozik a zsidó közösség Giorgia Meloninak

A náci fasiszták névtelen örököseinek és az iszlám dzsihadisták támogatóinak, azaz a plakát szerzőinek névvel ellátott kiáltványt kellene írniuk, hogy az utókor is emlékezhessen a gyűlöletkeltőkre. De gyávák és tudatlanok, ezért soha nem fogják megtenni

– üzente felháborodva a névtelen elkövetőknek Carboni.

Zsidó vállalkozásokat tiltottak ki a bari vásárról

Nem ez az egyedüli eset. A dél- olaszországi Bariban vasárnap bejelentették, hogy kitiltanak minden izraeli érdekeltségű vállalkozást a szeptember 12-én kezdődő nemzetközi vásárról. Idén tehát az izraeli zászlót nem tűzik ki a nemzetközi rendezvényen, és a stand is üres marad.

Tavaly májusban egyébként Puglia tartomány bejelentette, hogy a „Gázai övezetben zajló népirtás” miatt megszakítja a kapcsolatot Tel-Aviv mindenfajta képviseletével.

Bari városi tanácsa pedig határozatban döntött arról, hogy az izraeli érdekeltségű vállalkozások „nemkívánatosak” a városban. Az olasz jobboldal felháborodással fogadta a hírt, Maurizio Gasparri, a Hajrá, Olaszország! kormánypárt frakcióvezetője súlyos antiszemita megnyilvánulásnak minősítette a zsidók kizárását a nagy presztízsű vásárról.

A milánói zsidó közösség elnöke, Walter Meghnagi aggodalmát fejezte ki az egyre erősödő antiszemitizmus miatt. A La Stampa lapnak adott interjúban elmondta, hogy az a szerencse, hogy Giorgia Meloni a miniszterelnök, aki védelmébe vette a zsidókat.

Ha nem ő lenne az ország vezetője, akkor a zsidóüldözést idéző megtorlások és kiközösítések napi gyakoriságúak lennének Olaszországban. Azt állította, hogy ha a Demokrata Párt és Öt Csillag Mozgalom, vagy a Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt elnöke lenne a kormányon, akkor ma a zsidókat lelőnék az utcán. A megdöbbentően erős kifejezés érzékelteti, hogy milyen gyötrő fájdalmat jelent a zsidó közösség számára a baloldali propaganda. Úgy érzik, a jobboldal védi őket, a baloldal azonban fenyegetést jelent számukra.