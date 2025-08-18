Rettegve szemlélik az Olaszországban élő zsidók, hogy egyre több fenyegetés és atrocitás éri a közösség tagjait, sőt lépésről lépésre szorítják ki őket a közösségi és a kereskedelmi életből. A legfrissebb híradások szerint Szardínia sziget egyik legszebb strandjára egy táblát függesztettek ki, melyre angol és héber nyelven volt feltüntetve, hogy tilos a belépés a népirtóknak.
Köszönettel tartozik a zsidó közösség Giorgia Meloninak
Egyre több atrocitás és kiközösítés éri a zsidókat Olaszországban. A zsidó közösség a baloldalt vonja felelősségre a felerősödött antiszemitizmus miatt. Véleményük szerint, ha a baloldal lenne kormányon, akkor lemészárolnák a zsidókat az utcán. Hálásak Giorgia Meloninak, amiért a közel-keleti konfliktus kirobbanása nyomán a zsidókat érő támadásokkal szemben védelmezi az Olaszországban élő kisebbséget.
A háborús bűnösöket nem látják szívesen Szardínián, és bíróság elé állíthatják
– ez a megdöbbentő szlogen jelent meg egy plakáton a Cagliaritól negyven kilométerre fekvő Chia strandon. Az angol és héber nyelvű táblán a palesztinpárti mozgalmak két jellegzetes szlogenje is szerepelt:
„Szabadítsuk fel Palesztinát” és „Állítsuk meg a népirtást”.
A tábláról készített fotókat elsőként Mario Carboni, az Izrael-párti Chenabura egyesület elnöke tette közzé a közösségi médiában. A súlyos diszkriminációt tartalmazó táblát palesztinpárti mozgalmak állították fel, a település polgármestere azonban rövid időn belül eltávolíttatta.
A náci fasiszták névtelen örököseinek és az iszlám dzsihadisták támogatóinak, azaz a plakát szerzőinek névvel ellátott kiáltványt kellene írniuk, hogy az utókor is emlékezhessen a gyűlöletkeltőkre. De gyávák és tudatlanok, ezért soha nem fogják megtenni
– üzente felháborodva a névtelen elkövetőknek Carboni.
Zsidó vállalkozásokat tiltottak ki a bari vásárról
Nem ez az egyedüli eset. A dél- olaszországi Bariban vasárnap bejelentették, hogy kitiltanak minden izraeli érdekeltségű vállalkozást a szeptember 12-én kezdődő nemzetközi vásárról. Idén tehát az izraeli zászlót nem tűzik ki a nemzetközi rendezvényen, és a stand is üres marad.
Tavaly májusban egyébként Puglia tartomány bejelentette, hogy a „Gázai övezetben zajló népirtás” miatt megszakítja a kapcsolatot Tel-Aviv mindenfajta képviseletével.
Bari városi tanácsa pedig határozatban döntött arról, hogy az izraeli érdekeltségű vállalkozások „nemkívánatosak” a városban. Az olasz jobboldal felháborodással fogadta a hírt, Maurizio Gasparri, a Hajrá, Olaszország! kormánypárt frakcióvezetője súlyos antiszemita megnyilvánulásnak minősítette a zsidók kizárását a nagy presztízsű vásárról.
A milánói zsidó közösség elnöke, Walter Meghnagi aggodalmát fejezte ki az egyre erősödő antiszemitizmus miatt. A La Stampa lapnak adott interjúban elmondta, hogy az a szerencse, hogy Giorgia Meloni a miniszterelnök, aki védelmébe vette a zsidókat.
Ha nem ő lenne az ország vezetője, akkor a zsidóüldözést idéző megtorlások és kiközösítések napi gyakoriságúak lennének Olaszországban. Azt állította, hogy ha a Demokrata Párt és Öt Csillag Mozgalom, vagy a Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt elnöke lenne a kormányon, akkor ma a zsidókat lelőnék az utcán. A megdöbbentően erős kifejezés érzékelteti, hogy milyen gyötrő fájdalmat jelent a zsidó közösség számára a baloldali propaganda. Úgy érzik, a jobboldal védi őket, a baloldal azonban fenyegetést jelent számukra.
Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen az EU érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat + videó
„Nem könnyű olyan történelmi példát találni, amelyben valaki nyílvanosan az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat" – mondta Hortay Olivér.
Ursula von der Leyen az EU érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat + videó
„Nem könnyű olyan történelmi példát találni, amelyben valaki nyílvánosan az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat" – mondta Hortay Olivér.
