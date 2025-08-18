antiszemitizmusGiorgia MeloniOlaszországbaloldal

Köszönettel tartozik a zsidó közösség Giorgia Meloninak

Egyre több atrocitás és kiközösítés éri a zsidókat Olaszországban. A zsidó közösség a baloldalt vonja felelősségre a felerősödött antiszemitizmus miatt. Véleményük szerint, ha a baloldal lenne kormányon, akkor lemészárolnák a zsidókat az utcán. Hálásak Giorgia Meloninak, amiért a közel-keleti konfliktus kirobbanása nyomán a zsidókat érő támadásokkal szemben védelmezi az Olaszországban élő kisebbséget.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 18. 16:38
Giorgia Meloni Forrás: AFP
Rettegve szemlélik az Olaszországban élő zsidók, hogy egyre több fenyegetés és atrocitás éri a közösség tagjait, sőt lépésről lépésre szorítják ki őket a közösségi és a kereskedelmi életből. A legfrissebb híradások szerint Szardínia sziget egyik legszebb strandjára egy táblát függesztettek ki, melyre angol és héber nyelven volt feltüntetve, hogy tilos a belépés a népirtóknak. 

A zsidó közösség szerint, ha a baloldal lenne hatalmon, veszélyben lennének. Giorgia Meloni támogatásáért hálásak a fenyegetések közepette.
Fotó: AFP

A háborús bűnösöket nem látják szívesen Szardínián, és bíróság elé állíthatják

– ez a megdöbbentő szlogen jelent meg egy plakáton a Cagliaritól negyven kilométerre fekvő Chia strandon. Az angol és héber nyelvű táblán a palesztinpárti mozgalmak két jellegzetes szlogenje is szerepelt: 

„Szabadítsuk fel Palesztinát” és „Állítsuk meg a népirtást”.

A tábláról készített fotókat elsőként Mario Carboni, az Izrael-párti Chenabura egyesület elnöke tette közzé a közösségi médiában. A súlyos diszkriminációt tartalmazó táblát palesztinpárti mozgalmak állították fel, a település polgármestere azonban rövid időn belül eltávolíttatta.

A náci fasiszták névtelen örököseinek és az iszlám dzsihadisták támogatóinak, azaz a plakát szerzőinek névvel ellátott kiáltványt kellene írniuk, hogy az utókor is emlékezhessen a gyűlöletkeltőkre. De gyávák és tudatlanok, ezért soha nem fogják megtenni

– üzente felháborodva a névtelen elkövetőknek Carboni.

Zsidó vállalkozásokat tiltottak ki a bari vásárról

Nem ez az egyedüli eset. A dél- olaszországi Bariban vasárnap bejelentették, hogy kitiltanak minden izraeli érdekeltségű vállalkozást a szeptember 12-én kezdődő nemzetközi vásárról. Idén tehát az izraeli zászlót nem tűzik ki a nemzetközi rendezvényen, és a stand is üres marad. 

Tavaly májusban egyébként Puglia tartomány bejelentette, hogy a „Gázai övezetben zajló népirtás” miatt megszakítja a kapcsolatot Tel-Aviv mindenfajta képviseletével. 

Bari városi tanácsa pedig határozatban döntött arról, hogy az izraeli érdekeltségű vállalkozások „nemkívánatosak” a városban. Az olasz jobboldal felháborodással fogadta a hírt, Maurizio Gasparri, a Hajrá, Olaszország! kormánypárt frakcióvezetője súlyos antiszemita megnyilvánulásnak minősítette a zsidók kizárását a nagy presztízsű vásárról.

A milánói zsidó közösség elnöke, Walter Meghnagi aggodalmát fejezte ki az egyre erősödő antiszemitizmus miatt. A La Stampa lapnak adott interjúban elmondta, hogy az a szerencse, hogy Giorgia Meloni a miniszterelnök, aki védelmébe vette a zsidókat. 

Ha nem ő lenne az ország vezetője, akkor a zsidóüldözést idéző megtorlások és kiközösítések napi gyakoriságúak lennének Olaszországban. Azt állította, hogy ha a Demokrata Párt és Öt Csillag Mozgalom, vagy a Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége párt elnöke lenne a kormányon, akkor ma a zsidókat lelőnék az utcán. A megdöbbentően erős kifejezés érzékelteti, hogy milyen gyötrő fájdalmat jelent a zsidó közösség számára a baloldali propaganda. Úgy érzik, a jobboldal védi őket, a baloldal azonban fenyegetést jelent számukra.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

