Ezt már nem úszta meg a Bayern München, a sereghajtó minden helyzetéből gólt lőtt

A Bayern München hiába uralta az egész mérkőzést a Mainz ellen a Bundesliga 14. fordulójában, végül az egy pontért kellet a címvédőnek harcolnia hazai pályán. Harry Kane 87. percben értékesített büntetőjével lett 2-2 a mérkőzés, a tizenegyes miatt azonban a vendégjátékosok nagy vitát csaptak a pályán.

2025. 12. 14. 19:43
A Mainz vezetett a Bayern München ellen az Allianz Arénában Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND Forrás: AFP
Az elmúlt két hétben már rezgett a léc a Bayern Münchennél, de Vincent Kompany együttese jól jött ki a szorult helyzetekből. Mindez a St Pauli ellen indult a címvédőnek, ahol a hosszabbításban szerzett két góllal nyert 3-1-re a Bundesligában, majd pár nappal később az Union Berlin otthonában nyert 3-2-re a Német Kupában, de az is Schäfer András csapatának rossz helyzetkihasználásnak volt köszönhető. A múlt hétvégi Stuttgart elleni 5-0-s vendéggyőzelem természetesen kilóg a sorból, de a héten a portugál Sporting ellen is hátrányból fordított a bajor együttes a Bajnokok Ligája alapszakaszában 3-1-re. 

Harry Kane büntetőből egyenlített a Bayern München vasárnapi bajnokiján
Harry Kane büntetőből egyenlített a Bayern München vasárnapi bajnokiján  (Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

Két lövés, két gól a Bayern München ellen

Vasárnap délután a sereghajtó Mainz elleni hazai bajnoki aztán nagy diadalmenetnek indult, az első félidőben 13 lövésből hatszor is eltalálta a kaput a labdát 87 százalékban birtokló Bayern. A borzasztóan nagy fölény végül a 17 évesen berobbanó Lennart Karl helyzeténél érett góllá. De hiába, a vendégek a hosszabbításban az első lövésükből kiegyenlítettek.   

A hideg zuhany aztán a szünet után jött. A Mainznak a második félidőben is elég volt egy kaput eltalált lövés a gólhoz. A 67. percben Stefan Bell indítása után a dél-koreai Li Dzse-Szong lőtt Manuel Neuer kapujába. 

A Bayern Münchent egy büntető mentette meg a kellemetlen vereségtől 

A Bayern ezután még nagyobb nyomást helyezett a Mainzra, aztán 

a 87. percben büntetőt kapott a hazai csapat, ezt pedig Harry Kane könnyedén értékesítette (2-2). A fehér mezes vendégek viszont nem véletlenül reklamáltak, ugyanis Kane-t úgy buktatták a védők, hogy az angolnak igazából esélye sem volt a labdát elérni. Ide kattintva nézheti meg az esetet!

A hétperces hosszabbításban a Bayern ezúttal nem tudta megnyerni a meccset, így a sereghajtó, a meccset előtt mindössze hatpontos Mainz pontot szerzett az Allianz Arénában – ráadásul Urs Fischer vezetőedző most debütált a kispadon. Ugyanakkor miután az RB Leipzig pénteken kikapott, illetve vasárnap a Borussia Dortmund is csak döntetlent játszott a Freiburg otthonában,  a címvédő előnye már kilenc pont a második lipcseiekhez képest.

Bundesliga, 14. forduló:

Pénteken játszották: 

  • Union Berlin-RB Leipzig 3-1 (0-0)

Szombaton játszották:

  • Bayer Leverkusen-1. FC Köln 2-0 (0-0)
  • Eintracht Frankfurt-FC Augsburg 1-0 (0-0)
  • 1899 Hoffenheim-Hamburger SV 4-1 (2-0)
  • Borussia Mönchengladbach-VfL Wolfsburg 1-3 (1-3)
  • St. Pauli-Heidenheim 2-1 (1-0)

Vasárnapi mérkőzések:

  • SC Freiburg-Borussia Dortmund 1-1 (0-1)
  • Bayern München-FSV Mainz 05 2-2 (1-1)
  • Werder Bremen-VfB Stuttgart 19.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

