Ezt már nem úszta meg a Bayern München, a sereghajtó minden helyzetéből gólt lőtt

Az elmúlt két hétben már rezgett a léc a Bayern Münchennél, de Vincent Kompany együttese jól jött ki a szorult helyzetekből. Mindez a St Pauli ellen indult a címvédőnek, ahol a hosszabbításban szerzett két góllal nyert 3-1-re a Bundesligában, majd pár nappal később az Union Berlin otthonában nyert 3-2-re a Német Kupában, de az is Schäfer András csapatának rossz helyzetkihasználásnak volt köszönhető. A múlt hétvégi Stuttgart elleni 5-0-s vendéggyőzelem természetesen kilóg a sorból, de a héten a portugál Sporting ellen is hátrányból fordított a bajor együttes a Bajnokok Ligája alapszakaszában 3-1-re.

Harry Kane büntetőből egyenlített a Bayern München vasárnapi bajnokiján (Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

Két lövés, két gól a Bayern München ellen

Vasárnap délután a sereghajtó Mainz elleni hazai bajnoki aztán nagy diadalmenetnek indult, az első félidőben 13 lövésből hatszor is eltalálta a kaput a labdát 87 százalékban birtokló Bayern. A borzasztóan nagy fölény végül a 17 évesen berobbanó Lennart Karl helyzeténél érett góllá. De hiába, a vendégek a hosszabbításban az első lövésükből kiegyenlítettek.

A hideg zuhany aztán a szünet után jött. A Mainznak a második félidőben is elég volt egy kaput eltalált lövés a gólhoz. A 67. percben Stefan Bell indítása után a dél-koreai Li Dzse-Szong lőtt Manuel Neuer kapujába.

A Bayern Münchent egy büntető mentette meg a kellemetlen vereségtől

A Bayern ezután még nagyobb nyomást helyezett a Mainzra, aztán

a 87. percben büntetőt kapott a hazai csapat, ezt pedig Harry Kane könnyedén értékesítette (2-2). A fehér mezes vendégek viszont nem véletlenül reklamáltak, ugyanis Kane-t úgy buktatták a védők, hogy az angolnak igazából esélye sem volt a labdát elérni. Ide kattintva nézheti meg az esetet!

A hétperces hosszabbításban a Bayern ezúttal nem tudta megnyerni a meccset, így a sereghajtó, a meccset előtt mindössze hatpontos Mainz pontot szerzett az Allianz Arénában – ráadásul Urs Fischer vezetőedző most debütált a kispadon. Ugyanakkor miután az RB Leipzig pénteken kikapott, illetve vasárnap a Borussia Dortmund is csak döntetlent játszott a Freiburg otthonában, a címvédő előnye már kilenc pont a második lipcseiekhez képest.