Újabb rekordot döntött a BL-ben a német csodatini, majd rejtélyesen üzent

A Bayern München nem tudta gólra váltani a helyzeteit az első félidőben, majd hátrányba is került a fordulást követően, de végül magabiztosan, 3-1-re nyerni tudott a Sporting ellen a Bajnokok Ligájában. A bajorok hat fordulót követően öt győzelemmel és egy vereséggel állnak az Arsenal mögött a BL-tabella második helyén. A Paris Saint-Germain egy esetleges szerdai győzelemmel beelőzheti Vincent Kompany együttesét, amely az elmúlt hetekben sokat köszönhet fiatal tehetségének, Lennart Karlnak.

Lennart Karl több alkalommal is megbolondította a Sporting védelmét. (Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe)

Újabb BL-rekordot döntött Lennart Karl

A Sporting elleni 3-1-es győzelem alkalmával a 69. percben a Bayern München második találatát szerezte a 17 éves német tehetség. Lennart Karl már az első félidőben is betalálhatott volna, azonban a találatát les miatt érvénytelenítették, majd Rui Silva védte bravúrral a lövését.

A német rekordbajnok feltörekvő sztárja, Lennart Karl (17 év, 290 nap) a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb játékosa lett, aki három egymást követő mérkőzésen is gólt szerzett.

A portugál együttes előtt az Arsenal és a Club Brugge kapuját is bevette. A belgák elleni góljával két rekordot is megdöntött Karl (17 év, 242 nap): a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a BL-ben, valamint a sorozat legfiatalabb német játékosává vált, aki betalált. A korábbi rekordot Jamal Musiala tartotta.

A tini a Sporting elleni gólja után következett egy nem várt gólöröm: Karl a mutatóujját a szája elé helyezte, ezzel a gesztussal pedig csendre intett valakit, vagy valakiket. A német sajtó is csak találgat, kinek üzenhetett.

3 - Bayern's Lennart Karl is the youngest player in the history of the UEFA Champions League (since 1992-93) to score in three consecutive appearances, aged 17 years and 290 days today. Diamond. pic.twitter.com/izDbFN4Lif — OptaFranz (@OptaFranz) December 9, 2025

Vincent Kompany sem ment el szó nélkül a német csodatini teljesítménye mellett

A Sporting legyőzése után Vincent Kompany méltatta Lennart Karlt, és kiemelte mennyire fontos a fiatal német a Bayern München számára, de egy apró kritikát is megfogalmazott a belga vezetőedző. A bajorok immár 37 alapszakasz- és csoportmeccs óta veretlenek hazai pályán a Bajnokok Ligájában. Utoljára 2013 decemberében a Manchester City tudott nyerni az Allianz Arénában.

Lennart mindig veszélyes, de őszintén szólva, jobb meccseket is játszott már nálunk. Amikor megvannak a maga pillanatai, akkor egyszerűen él vele. Ez fontos nekünk

– mondta Kompany a DAZN-nak.