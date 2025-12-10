Rendkívüli

Rendkívüli időpontban rendkívüli Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

Újabb rekordot döntött a BL-ben a német csodatini, majd rejtélyesen üzent

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában a Bayern München 3-1-re legyőzte a Sporting együttesét. A bajorok egyik legjobbja és nyerőembere ismét nem volt más, mint Lennart Karl. A 17 éves német csodatini ismét betalált, ezzel pedig újabb rekordot döntött a BL-ben.

Tóth Norbert
2025. 12. 10. 7:03
Lennart Karl ismét történelmet írt.
Lennart Karl így üzent a rekordot jelentő gólja után (Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe)
A Bayern München nem tudta gólra váltani a helyzeteit az első félidőben, majd hátrányba is került a fordulást követően, de végül magabiztosan, 3-1-re nyerni tudott a Sporting ellen a Bajnokok Ligájában. A bajorok hat fordulót követően öt győzelemmel és egy vereséggel állnak az Arsenal mögött a BL-tabella második helyén. A Paris Saint-Germain egy esetleges szerdai győzelemmel beelőzheti Vincent Kompany együttesét, amely az elmúlt hetekben sokat köszönhet fiatal tehetségének, Lennart Karlnak.

Lennart Karl több alkalommal is megbolondította a Sporting védelmét. (Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe)

Újabb BL-rekordot döntött Lennart Karl

A Sporting elleni 3-1-es győzelem alkalmával a 69. percben a Bayern München második találatát szerezte a 17 éves német tehetség. Lennart Karl már az első félidőben is betalálhatott volna, azonban a találatát les miatt érvénytelenítették, majd Rui Silva védte bravúrral a lövését.

A német rekordbajnok feltörekvő sztárja, Lennart Karl (17 év, 290 nap) a Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb játékosa lett, aki három egymást követő mérkőzésen is gólt szerzett.

A portugál együttes előtt az Arsenal és a Club Brugge kapuját is bevette. A belgák elleni góljával két rekordot is megdöntött Karl (17 év, 242 nap): a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a BL-ben, valamint a sorozat legfiatalabb német játékosává vált, aki betalált. A korábbi rekordot Jamal Musiala tartotta.

A tini a Sporting elleni gólja után következett egy nem várt gólöröm: Karl a mutatóujját a szája elé helyezte, ezzel a gesztussal pedig csendre intett valakit, vagy valakiket. A német sajtó is csak találgat, kinek üzenhetett.

Vincent Kompany sem ment el szó nélkül a német csodatini teljesítménye mellett

A Sporting legyőzése után Vincent Kompany méltatta Lennart Karlt, és kiemelte mennyire fontos a fiatal német a Bayern München számára, de egy apró kritikát is megfogalmazott a belga vezetőedző. A bajorok immár 37 alapszakasz- és csoportmeccs óta veretlenek hazai pályán a Bajnokok Ligájában. Utoljára 2013 decemberében a Manchester City tudott nyerni az Allianz Arénában.

Lennart mindig veszélyes, de őszintén szólva, jobb meccseket is játszott már nálunk. Amikor megvannak a maga pillanatai, akkor egyszerűen él vele. Ez fontos nekünk

 – mondta Kompany a DAZN-nak.

A Bayern januárban még a Royale Union Saint-Gilloise és a PSV Eindhoven ellen lép pályára a BL alapszakaszában.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

