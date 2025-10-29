FC Bayern MünchenBajnokok LigájaLennart KarlBundesliga

Ki ez a pelyhes állú srác, aki reggel iskolába ment, estére a futball új hőse lett?

Új csillag ragyogott fel az európai futball egén a múlt héten. Németországban most mindenki a Bayern München 17 éves csodagyerekéről beszél, miután Lennart Karl három nap leforgása alatt megszerezte az első gólját a Bajnokok Ligájában, majd a Bundesligában is. Elvette Jamal Musiala német BL-rekordját, Michael Ballack az ügynöke, és azt beszélik, ő lehet az új Arjen Robben. A pelyhes állú Lennart Karl, aki szó szerint az iskolapadból robbant be a BL-be, a német válogatottnak is nagy ajándék lehet a vb előtt.

Szalay Attila
2025. 10. 29. 5:20
A Bayern München 17 éves német tehetsége, Lennart Karl a futball új csodagyereke Fotó: INA FASSBENDER Forrás: AFP
Legendás sztori, hogy a Real Madrid korábbi világklasszis kapusa, Iker Casillas hogyan került életében először a Bajnokok Ligája közvetlen közelébe. 1997-ben az akkor még csak 16 éves Casillas egy átlagos iskolai napon épp matematikaórán ült, amikor az igazgató váratlanul az irodájába hívatta. Ott aztán közölték vele, hogy Jupp Heynckes, a Real Madrid akkori vezetőedzője betelefonált az iskolába, mert a sérülések miatt szüksége van a fiatal játékosra, ezért kikéri őt. Most egy nagyon hasonló történet zajlik: a 17 éves német tehetség, Lennart Karl is szó szerint az iskolapadból robbant be a BL-be, és rögtön a Bayern München legfelkapottabb futballistája lett.

Lennart Karl három nap alatt meglőtte az első góljait a BL-ben és a Bundesligában is a Bayern München mezében
Lennart Karl három nap alatt meglőtte az első góljait a BL-ben és a Bundesligában is a Bayern München mezében Fotó: ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A gimnáziumi matekóráról megszökő Casillas végül azon a Rosenborg ellen idegenben 2-0-ra elveszített 1997-es BL-meccsen nem lépett pályára, a kispadon ült, de később háromszor nyerte meg a legrangosabb európai kupát a Real Madrid színeiben, összességében pedig 177 mérkőzésen lépett pályára a Bajnokok Ligájában, amivel a csúcstartó Cristiano Ronaldo (183) mögött második a sorban. Ami Lennart Karlt illeti, ő még csak két BL-fellépésen van túl, de máris nagy sztori lett belőle.

A német támadó középpályás szeptember végén a ciprusi Pafosz ellen 5-1-re megnyert találkozón debütált a Bajnokok Ligájában a Bayern München színeiben, aztán múlt szerdán először volt kezdő a sorozatban a Club Brugge elleni meccsen

Ennek ellenére Karl aznap reggel még iskolába ment, mint minden átlagos középiskolás, és csupán a nagyszünet után csatlakozott az esti BL-mérkőzésre készülő Bayern München keretéhez az edzőközpontban.

Szóval reggel még iskolába ment, este pedig már róla beszélt az egész ország. Lennart Karl ugyanis a Club Brugge ellen 4-0-ra megnyert mérkőzésen meglőtte az első találatát a BL-ben, amivel ő lett a sorozat történetének legfiatalabb német gólszerzője 17 évesen és 242 naposan. A korábbi rekordot a Bayern és a német futball jelenlegi legértékesebb játékosa, a 140 millió euróra tartott Jamal Musiala tartotta.

Lennart Karl első BL-gólja:

Már egyetlen BL-gól is elég lenne ahhoz, hogy ilyen fiatalon felkapjanak valakit, de Lennart Karl itt nem állt meg, és három nappal később a Bundesligában is meglőtte az első találatát a Mönchengladbach elleni 3-0-s győzelem alkalmával. Ezek után máris a német futball új csillagának kiáltották ki.

– Fantasztikus játékos. Nem fél a cselezéstől. Csak keményen kell dolgoznia, és nagyszerű jövő áll előtte – fogalmazott a berobbanó tehetségről az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane, aki ebben az idényben 13 meccsen máris 20 gólt számlál a Bayernben.

Lennart Karl máris a német válogatott világbajnoki keretébe tart?

Nem Kane volt az egyetlen, aki dicsérte Karlt, a müncheniek korábbi BL-győztes holland sztárja, Arjen Robben is megszólalt, akihez sokan már most hasonlítják a fiatal németet.

– Lennart Karl megérdemli az elismerést, amit kap, kiváló volt. Ebben a korban a legfontosabb, hogy a következő meccsre koncentrálj, mindennap dolgoznod kell magadon. Eljutni idáig egy dolog, de a csúcson maradni az igazán nehéz – vélekedett Robben.

Sokan azonban máris előreszaladnak, és azt pedzegetik, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nem várt ajándékot kapott Karl feltűnésével a 2026-os világbajnokság előtt. Ezzel kapcsolatban a német válogatott csapatkapitánya, Joshua Kimmich kicsit óvatosabban fogalmazott, de ő sem zárta ki, hogy müncheni társa hamarosan a nemzeti csapat ajtaján is kopogtathat.

– Tíz évvel ezelőtt, amikor válogatott lettem, nagyon-nagyon szokatlan volt, hogy valaki négy vagy öt Bundesliga-meccs után debütáljon a válogatottban. Manapság viszont ez gyorsabban is megtörténhet – hangsúlyozta Kimmich Karl kapcsán a Sport Bildnek. – Még nincs rajta nyomás, nincsenek elvárások, csak folytatnia kell, amit elkezdett. Fontos, hogy továbbra is keményen küzdjön az edzéseken, ahogy eddig. Erre oda fogunk figyelni.

Michael Ballack a mentora, Arjen Robben a példa előtte

Lennart Karl jó kezekben van: menedzsere és mentora a Bayern München korábbi 98-szoros német válogatott klasszisa, Michael Ballack, akivel külön fejlesztik a védekező munkáját és fizikai erejét, ami jelenleg hiányosságként felróható neki.

– Rendszeresen beszélünk, akár személyesen, akár telefonon – nyilatkozta Karl a Ballackkal való kapcsolatáról. – Michael világklasszis játékos és kiváló profi volt, akitől sokat tanulhatok. Értékes tippeket ad nekem, mindig azt mondja, hogy maradjak hű a játékstílusomhoz, de azt is nyíltan elmondja, hogy miben kell fejlődnöm.

Lennart Karl hőtérképe ebben a szezonban: jobbról befelé indul, mint Arjen Robben
Lennart Karl hőtérképe ebben a szezonban: jobbról befelé indul, mint Arjen Robben Fotó: Opta

Tanulságos, hogy Karl ilyen hamar talán esélyt sem kapott volna a Bayernnél, ha Musiala nem szenved súlyos sérülést a nyári klubvilágbajnokságon, vagy a bajorok le tudják igazolni a Liverpool elől Florian Wirtzet, aki végül 125 millió euróért Angliába ment a Bayer Leverkusentől. Hozzájuk hasonlóan a 17 éves tehetség is kiválóan cselez, az ESPN elemzése szerint nagy sebességgel képes vezetni a labdát, az alacsony súlypontjának köszönhetően (168 centi magas) gyors irányváltásokkal cikázik a védők között.

A már említett, Robbennel való párhuzam sem véletlen: Karl egyik erőssége, hogy befelé cselezve a bal lábával veszélyeztet, ami a holland klasszis specialitása volt.

Íme erre a bizonyíték, Karl első gólja a Bundesligában:

Óvatosságra int a nagy felhajtás miatt a Bayern München edzője

A Bayern München 2022-ben igazolta le, az Eintracht Frankfurt kezéről csapta le, amikor még csak 12 éves volt. Eddig is a német utánpótlás-válogatottak egyik nagy ígéretének tartották, de a múlt héten az első BL- és Bundesliga-gólja után óriási lett a felhajtás körülötte. Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője erre figyelmeztetett is.

– Nem vagyok a felhajtás híve, én az edzések és a nyugalom híve vagyok – jegyezte meg Kompany. – Mindenki tudja, hogy Karl képes gólokat szerezni, és ha így folytatja, akkor megkapja a lehetőséget.

A máris 20 millió eurót érő játékos első lépései nagyszerűen sikerültek a Bayernben, s egy nap talán az ő iskolai BL-sztorija is legendás lesz, mint Iker Casillasé.

