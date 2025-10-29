Ki ez a pelyhes állú srác, aki reggel iskolába ment, estére a futball új hőse lett?

Legendás sztori, hogy a Real Madrid korábbi világklasszis kapusa, Iker Casillas hogyan került életében először a Bajnokok Ligája közvetlen közelébe. 1997-ben az akkor még csak 16 éves Casillas egy átlagos iskolai napon épp matematikaórán ült, amikor az igazgató váratlanul az irodájába hívatta. Ott aztán közölték vele, hogy Jupp Heynckes, a Real Madrid akkori vezetőedzője betelefonált az iskolába, mert a sérülések miatt szüksége van a fiatal játékosra, ezért kikéri őt. Most egy nagyon hasonló történet zajlik: a 17 éves német tehetség, Lennart Karl is szó szerint az iskolapadból robbant be a BL-be, és rögtön a Bayern München legfelkapottabb futballistája lett.

Lennart Karl három nap alatt meglőtte az első góljait a BL-ben és a Bundesligában is a Bayern München mezében Fotó: ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A gimnáziumi matekóráról megszökő Casillas végül azon a Rosenborg ellen idegenben 2-0-ra elveszített 1997-es BL-meccsen nem lépett pályára, a kispadon ült, de később háromszor nyerte meg a legrangosabb európai kupát a Real Madrid színeiben, összességében pedig 177 mérkőzésen lépett pályára a Bajnokok Ligájában, amivel a csúcstartó Cristiano Ronaldo (183) mögött második a sorban. Ami Lennart Karlt illeti, ő még csak két BL-fellépésen van túl, de máris nagy sztori lett belőle.

A német támadó középpályás szeptember végén a ciprusi Pafosz ellen 5-1-re megnyert találkozón debütált a Bajnokok Ligájában a Bayern München színeiben, aztán múlt szerdán először volt kezdő a sorozatban a Club Brugge elleni meccsen.

Ennek ellenére Karl aznap reggel még iskolába ment, mint minden átlagos középiskolás, és csupán a nagyszünet után csatlakozott az esti BL-mérkőzésre készülő Bayern München keretéhez az edzőközpontban.

Szóval reggel még iskolába ment, este pedig már róla beszélt az egész ország. Lennart Karl ugyanis a Club Brugge ellen 4-0-ra megnyert mérkőzésen meglőtte az első találatát a BL-ben, amivel ő lett a sorozat történetének legfiatalabb német gólszerzője 17 évesen és 242 naposan. A korábbi rekordot a Bayern és a német futball jelenlegi legértékesebb játékosa, a 140 millió euróra tartott Jamal Musiala tartotta.

Lennart Karl első BL-gólja: