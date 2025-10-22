Nyilvánvaló, hogy a Liverpool miben reménykedhet a frankfurti BL-meccsen

A szezon elején még nem tűnt úgy, hogy nagy lehet a baj. Bár a Liverpool játéka nem volt annyira meggyőző, mint az előző bajnoki év zömében, de többször is az utolsó pillanatban gólt szerezve hét győzelemmel kezdte az idényt – öt a Premier League-ben, egy a BL-ben, egy a Ligakupában –, most viszont négy vesztes meccs után lép ma este pályára Frankfurtban. A világ egyik legismertebb és legnépszerűbb klubjáról van szó, amelynek már csak két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt is Magyarországon is sok a szurkolója.

Szoboszlai Dominikra nincsen panasz, de a Liverpool nagyon rossz formában érkezett Frankfurtba Fotó: Liverpoolfc.com

Arne Slot vezetőedző csapata ebben az időszakban sem támadásban, sem védekezésben nem annyira hatékony, mint korábban volt, ezt mutatja, hogy mindössze három gólt szerzett, miközben hetet kapott. A holland szakember kap is hideget-meleget Angliában, a közösségi oldalak mellett a sajtó is megkérdőjelezi a döntéseit, vitatják a kezdőcsapat összeállítását, és a bírált játékosok között kiemelt helyen szerepel Kerkez Milos is. Dino Toppmöller, a németek vezetőedzője ennek ellenére felmagasztalta a Liverpoolt:

A Liverpoolnak jelenleg hiányzik némi kis plusz energia, bármi is legyen az oka. Az utóbbi időben minden mérkőzésen ők voltak a jobbak, és több lehetőséget is kialakítottak. Világklasszis csapattal fogunk szembenézni. Az utóbbi időben túl sok gólt kaptunk, de fiatal gárdánk van, amely bizonyítani akar. Meglátjuk, hogy hogy tanultunk-e a legutóbbi mérkőzéseinkből.

A Liverpool sajtótájékoztatóján Arne Slot mellett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik vett volna részt, de a csapat késve érkezett Frankfurtba, ezért ez az esemény elmaradt.

A Liverpool bizakodhat a Frankfurt gyenge védekezésében

Bizakodásra adhat okot a Liverpool szurkolóinak, hogy az Eintracht Frankfurt is gödörben van, sorozatban háromszor maradt nyeretlen, de előző öt meccséből is csupán egyszer nyert. Rengeteg gólt enged az ellenfeleknek: az Union Berlin és a Borussia Mönchengladbach négyszer, az Atlético Madrid ötször, a Bayern München háromszor, míg múlt hétvégén a Freiburg kétszer talált az Eintracht kapujába. A találkozó a Liverpool nyáron igazolt francia csatárának, Hugo Ekitikének igencsak különleges lesz, ugyanis az előző másfél évet Frankfurtban töltötte, ahol 64 meccsen 26 gólt szerzett, mielőtt 95 millió euróért az angol sztárcsapathoz szerződött.