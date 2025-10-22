Bajnokok LigájaLiverpoolEintracht Frankfurt

Nyilvánvaló, hogy a Liverpool miben reménykedhet a frankfurti BL-meccsen

Bár magyar csapat nincs a Bajnokok Ligája mezőnyében, most minden magyar futballbarát a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kíséri a mai játéknap egyik meccsét. Sőt, talán nem túlzás azt állítani, hogy szerte a földkerekségen rengetegen várják a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost alkalmazó Liverpool frankfurti mérkőzését, hogy kiderüljön, négy egymást követő bajnoki, illetve BL-vereség után a Premier League címvédője kilábal-e a gödörből.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 5:20
Virgil van Dijk és Kerkez Milos nem lehetett boldog a Liverpool legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzésén, miután kikapott a Galatasaraytól. A holland helye biztos a kezdőcsapatban Frankfurtban is, ám a magyar védő helyzete a rossz forma miatt kérdésessé vált Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szezon elején még nem tűnt úgy, hogy nagy lehet a baj. Bár a Liverpool játéka nem volt annyira meggyőző, mint az előző bajnoki év zömében, de többször is az utolsó pillanatban gólt szerezve hét győzelemmel kezdte az idényt – öt a Premier League-ben, egy a BL-ben, egy a Ligakupában –, most viszont négy vesztes meccs után lép ma este pályára Frankfurtban. A világ egyik legismertebb és legnépszerűbb klubjáról van szó, amelynek már csak két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt is Magyarországon is sok a szurkolója.

A Liverpool utolsó hazai edzésén Szoboszlai Dominik látható a labdával
Szoboszlai Dominikra nincsen panasz, de a Liverpool nagyon rossz formában érkezett Frankfurtba  Fotó: Liverpoolfc.com

Arne Slot vezetőedző csapata ebben az időszakban sem támadásban, sem védekezésben nem annyira hatékony, mint korábban volt, ezt mutatja, hogy mindössze három gólt szerzett, miközben hetet kapott. A holland szakember kap is hideget-meleget Angliában, a közösségi oldalak mellett a sajtó is megkérdőjelezi a döntéseit, vitatják a kezdőcsapat összeállítását, és a bírált játékosok között kiemelt helyen szerepel Kerkez Milos is. Dino Toppmöller, a németek vezetőedzője ennek ellenére felmagasztalta a Liverpoolt:

A Liverpoolnak jelenleg hiányzik némi kis plusz energia, bármi is legyen az oka. Az utóbbi időben minden mérkőzésen ők voltak a jobbak, és több lehetőséget is kialakítottak. Világklasszis csapattal fogunk szembenézni. Az utóbbi időben túl sok gólt kaptunk, de fiatal gárdánk van, amely bizonyítani akar. Meglátjuk, hogy hogy tanultunk-e a legutóbbi mérkőzéseinkből.

A Liverpool sajtótájékoztatóján Arne Slot mellett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik vett volna részt, de a csapat késve érkezett Frankfurtba, ezért ez az esemény elmaradt.

A Liverpool bizakodhat a Frankfurt gyenge védekezésében

Bizakodásra adhat okot a Liverpool szurkolóinak, hogy az Eintracht Frankfurt is gödörben van, sorozatban háromszor maradt nyeretlen, de előző öt meccséből is csupán egyszer nyert. Rengeteg gólt enged az ellenfeleknek: az Union Berlin és a Borussia Mönchengladbach négyszer, az Atlético Madrid ötször, a Bayern München háromszor, míg múlt hétvégén a Freiburg kétszer talált az Eintracht kapujába. A találkozó a Liverpool nyáron igazolt francia csatárának, Hugo Ekitikének igencsak különleges lesz, ugyanis az előző másfél évet Frankfurtban töltötte, ahol 64 meccsen 26 gólt szerzett, mielőtt 95 millió euróért az angol sztárcsapathoz szerződött. 

A Real Madrid elsősorban Kylian Mbappé remek formájára alapozhat a Juventus ellen
A Real Madrid elsősorban Kylian Mbappé remek formájára alapozhat a Juventus ellen  Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A játéknap legnagyobb rangadóját a Real Madrid és a Juventus vívja a spanyol fővárosban. A korábban egymással BL-döntőt is játszó csapatok csatáján a La Ligában listavezető Real Madrid számít esélyesnek. A nyáron kinevezett vezetőedző, Xabi Alonso irányításával a BL-ben két kör után százszázalékos Real ebben az idényben csupán egyetlen meccset vesztett, a többit mind megnyerte. 

Az egy vereség ugyan a torinóiakra is igaz, de azt éppen most hétvégén a Como vendégeként szenvedték el, ráadásul emellett az előző öt találkozójuk döntetlennel zárult, köztük mindkét meccsük a BL-ben, azaz több mint egy hónapja nem nyertek a Zebrák.

 A két csapat nem is olyan régen, a nyári klubvilágbajnokságon találkozott egymással legutóbb, akkor a spanyolok 1-0-val ejtették ki az olaszokat a nyolcaddöntőben.

A hat százszázalékos csapat közül további kettő lép pályára szerdán: a Bayern München otthon a Club Brugge, míg a selejtező utolsó körében a magyar bajnok Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag a spanyol Athletic Bilbao vendégeként próbálja majd megőrizni makulátlan mérlegét.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, szerda

  • Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 18. 45 (tv.: Sport2)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 18.45
  • Chelsea (angol)–Ajax (holland) 21.00
  • Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 21.00
  • Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 21.00
  • Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 (Sport2) 
  • Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 21.00 (Sport1) 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.