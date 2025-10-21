Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Markus BabbelLiverpoolKerkez Milos

Négy szóval üzentek Kerkeznek – így érhet véget a szenvedése Liverpoolban

A nyáron érkezett Kerkez Milos a szenvedő Liverpool egyik legtöbbet kritizált játékosa. A 21 éves balhátvéd sorra kapja a tanácsokat, hogyan javulhat a teljesítménye az angol bajnokcsapatban. Most éppen a Liverpool egykori futballistája, Markus Babbel üzent Kerkeznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 15:39
Kerkez Milos teljesítményétől egyelőre nincsenek elájulva Liverpoolban Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: Middle East Images
A nyári nagybevásárlás után nem állt össze az új Liverpool, és az érkezők többsége nem úgy teljesít, ahogy azt elvárnák tőlük. Hugo Ekikité és Giorgi Mamardasvili képezi a kivételt, de a két sztárigazolás, Alexander Isak és Florian Wirtz, valamint a bevált szélsőhátvédek, a Real Madridhoz távozott Trent Alexander-Arnold és a kezdőcsapatból kikopó Andy Robertson helyére megvásárolt Jeremie Frimpong és Kerkez Milos sem vált be eddig.

Markus Babbel szerint Kerkez Milosnak több téren is fejlődnie kellene
Markus Babbel szerint Kerkez Milosnak több téren is fejlődnie kellene. Fotó: DPA

Kerkez Milosnak fel kell nőnie a Liverpool szintjére

A magyar válogatott futballista is sok kritikát kap, de a klubhoz tartozók általában kiállnak mellette. Így tett posztriválisa, Robertson is, aki szerint Kerkezé a jövő Liverpoolban, csak túl kell lendülnie a kezdeti nehézségeken, hiszen nagy ugrást hajtott végre azzal, hogy az angol bajnokhoz igazolt a Bournemouth-tól.

Most pedig Markus Babbel mondta el a véleményét Kerkezről. A klub egykori jobbhátvédje szerint négy szót kell bemagolnia a 21 éves játékosnak. – Szerintem Kerkez Milosnak időre van szüksége, hogy hozzászokjon a Liverpool szintjéhez. 

Egy fiatal játékosról van szó, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy ilyen nagy klubban játsszon, a Liverpool pedig óriási klub. A rá nehezedő nyomás, a szurkolók és a stáb elvárásai teljesen mások, mint amilyenek a Bournemouth-nál voltak. Kerkez tehetséges játékos, de jelenleg védekezésben és taktikailag is egyértelműen küszködik. Meg kell tanulnia jobban védekezni, és el kell sajátítania a senki sem verhet meg mentalitást. Néhány megmozdulását és szerelését látva azt gondolom, hogy ezen a téren még sokat tudna fejlődni

mutatott rá Babbel az Escapist Magazine-nak.

 

Babbel: Túl sok gólt kap a Liverpool

A német edző úgy látja, Kerkez feljavulása segíthetne a Liverpoolnak abban, hogy véget vessen a – minden sorozatot figyelembe véve – négy vereségből álló csúfos szériájának, amelyre 2014 novembere óta nem volt példa. – Ha megnézzük a mostani Liverpoolt, komoly problémái vannak hátul, túl sok gólt kap. A helyzetek többsége a széleken, nem középen alakul ki. Egyértelmű, hogy a széleken jobban meg kell tanulni védekezni – tette hozzá Babbel.

 

 

