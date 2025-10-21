Négy szóval üzentek Kerkeznek – így érhet véget a szenvedése Liverpoolban

A nyári nagybevásárlás után nem állt össze az új Liverpool, és az érkezők többsége nem úgy teljesít, ahogy azt elvárnák tőlük. Hugo Ekikité és Giorgi Mamardasvili képezi a kivételt, de a két sztárigazolás, Alexander Isak és Florian Wirtz, valamint a bevált szélsőhátvédek, a Real Madridhoz távozott Trent Alexander-Arnold és a kezdőcsapatból kikopó Andy Robertson helyére megvásárolt Jeremie Frimpong és Kerkez Milos sem vált be eddig.

Markus Babbel szerint Kerkez Milosnak több téren is fejlődnie kellene. Fotó: DPA

Kerkez Milosnak fel kell nőnie a Liverpool szintjére

A magyar válogatott futballista is sok kritikát kap, de a klubhoz tartozók általában kiállnak mellette. Így tett posztriválisa, Robertson is, aki szerint Kerkezé a jövő Liverpoolban, csak túl kell lendülnie a kezdeti nehézségeken, hiszen nagy ugrást hajtott végre azzal, hogy az angol bajnokhoz igazolt a Bournemouth-tól.

Most pedig Markus Babbel mondta el a véleményét Kerkezről. A klub egykori jobbhátvédje szerint négy szót kell bemagolnia a 21 éves játékosnak. – Szerintem Kerkez Milosnak időre van szüksége, hogy hozzászokjon a Liverpool szintjéhez.

Egy fiatal játékosról van szó, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy ilyen nagy klubban játsszon, a Liverpool pedig óriási klub. A rá nehezedő nyomás, a szurkolók és a stáb elvárásai teljesen mások, mint amilyenek a Bournemouth-nál voltak. Kerkez tehetséges játékos, de jelenleg védekezésben és taktikailag is egyértelműen küszködik. Meg kell tanulnia jobban védekezni, és el kell sajátítania a senki sem verhet meg mentalitást. Néhány megmozdulását és szerelését látva azt gondolom, hogy ezen a téren még sokat tudna fejlődni

– mutatott rá Babbel az Escapist Magazine-nak.

Babbel: Túl sok gólt kap a Liverpool

A német edző úgy látja, Kerkez feljavulása segíthetne a Liverpoolnak abban, hogy véget vessen a – minden sorozatot figyelembe véve – négy vereségből álló csúfos szériájának, amelyre 2014 novembere óta nem volt példa. – Ha megnézzük a mostani Liverpoolt, komoly problémái vannak hátul, túl sok gólt kap. A helyzetek többsége a széleken, nem középen alakul ki. Egyértelmű, hogy a széleken jobban meg kell tanulni védekezni – tette hozzá Babbel.