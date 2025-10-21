Liverpoolban felkészültek arra, hogy sorrendben ötödször is kikaphatnak + videó

A Liverpool tavaly tíz pont előnnyel nyerte meg a Premier League-t, és a bajnokságban a 38 mérkőzéséből csak négyet veszített el, most azonban ott tart, hogy miután idén hozzávetőleg 500 millió eurót költött erősítésekre, vasárnap sorozatban a negyedik tétmeccsét bukta el. Ilyen kudarcsorozatot legutóbb tizenegy éve élt meg a klub. Az pedig még meg is forgatja a tőrt a Pool-drukkerek szívében, hogy Arne Slot csapatát a hét végén az Anfielden az ősi rivális Manchester United győzte le 2-1-re. Ki ne emlékezne rá, a United tavaly még a pofozógép szerepét töltötte be a Premier League-ben, örülhetett, hogy legalább nem esett ki, a 15. lett tizennyolc vereséggel, és most is csak kilencedik a tabellán.

A Liverpool és Arne Slot vezetőedző nagyon nehéz helyzetben van Forrás: AFP

Brendan Rodgers megúszta, vele „csak” négyszer kapott ki egymás után a Liverpool

A zsinórban négy vereség legutóbb tehát 2014-ben esett meg, amikor Brendan Rodgers irányította az együttest. Az a gárda azonban az ötödik vereséget elkerülte, miután a Bajnokok Ligájában 2-2-es döntetlent játszott a bolgár Ludogorets Razgrad ellen – írja a liverpooli rousingthekop.com.

A portál azonban arra is kitér, mikor kapott ki egymás után ötször a csapat: 1953-ban Don Welsh irányítása alatt. Akkor a Vörösök 1953. augusztus 29. és szeptember 12. között bukták el mind az öt mérkőzésüket, majd egy döntetlennel a Wolverhampton Wanderers ellen tudták megállítani a sorozatot – de végül kiestek az első osztályból!

Az LFC History adatai szerint a Liverpool történetében ez volt a tizenegyedik alkalom, amikor a csapat ilyen szériába futott bele. A XX. század első felében ráadásul négyszer is előfordult, hogy hat egymást követő vereséget szenvedtek el, legutóbb 1948-ban. A klub leghosszabb vereségsorozata az 1899/1900-as szezon elejére nyúlik vissza, amikor a Liverpool – akkor még új klubként, hétéves múlttal – kilenc egymást követő mérkőzésen maradt alul.

A Liverpool és Arne Slot nyomás alatt

Arne Slot érkezése óta több rekordot is felállított Liverpoolban, és első szezonja után sokan az Anfield új hősének tartották. Az idény eleje is ígéretesen indult, de az utóbbi hetekben mintha minden kicsúszott volna a kezei közül. A védelem sebezhető, a támadások pontatlanok, és a csapaton egyre nagyobb a mentális nyomás. A szerdai frankfurti mérkőzés tehát több mint egy egyszerű BL-találkozó: ez lehet a fordulópont Slot számára. Egy újabb vereség nemcsak a szezont, hanem a tréner jövőjét is komoly veszélybe sodorhatja. Az Eintracht Frankfurt stadionja, a a Deutsche Bank Park nem a „legbarátságosabb” hely a vendégek számára, de ha a Liverpool el akarja kerülni, hogy egy több mint 70 éves negatív rekordot beállítson, meg kell megmutatnia, hogy képes felállni a padlóról.