Az Arsenal bocsánatot kért, kínos helyzet a BL mai rangadója előtt

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulója előtt, hétfő este az Atlético Madrid csapata váratlan helyzetbe került, miután az Arsenal elleni mai meccs előtt végzett az edzéssel a londoni Emirates stadionban. Ugyanis nem volt meleg víz az öltözőben! Diego Simeone alakulata dühösen hagyta el a helyszínt, visszament a szálláshelyére, ott volt kénytelen megoldani a tisztálkodást…
A madridiak számára természetesen érthetetlen volt, hogy egy modern stadionban és egy olyan rangos eseményen, mint a Bajnokok Ligája, hogyan hiányozhat olyan alapvető szolgáltatás, mint a meleg víz. Már a stadionba érkezésük után, 17.30 körül jelezték a problémát, de ezt nem sikerült időben, az edzés végére megoldani.
A történtek után az Atlético Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA-hoz, az Arsenal pedig elismerte a hiányosságot, és bocsánatot kért a vendégektől.
A mai rangadók: Arsenal–Atlético Madrid, Leverkusen–PSG
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, mai műsor:
Barcelona (spanyol)–Olimpiakosz (görög) 18.45
Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 18.45
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00
PSV Eindhoven (holland)–Napoli (olasz) 21.00
FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 21.00
Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 21.00
Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 21.00