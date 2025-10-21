Az Arsenal bocsánatot kért, kínos helyzet a BL mai rangadója előtt

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulója előtt, hétfő este az Atlético Madrid csapata váratlan helyzetbe került, miután az Arsenal elleni mai meccs előtt végzett az edzéssel a londoni Emirates stadionban. Ugyanis nem volt meleg víz az öltözőben! Diego Simeone alakulata dühösen hagyta el a helyszínt, visszament a szálláshelyére, ott volt kénytelen megoldani a tisztálkodást…

Az Atlético Madrid játékosai itt még nem sejtették, hogy az edzés után nem tudnak lezuhanyozni… (Fotó: AFP)

A madridiak számára természetesen érthetetlen volt, hogy egy modern stadionban és egy olyan rangos eseményen, mint a Bajnokok Ligája, hogyan hiányozhat olyan alapvető szolgáltatás, mint a meleg víz. Már a stadionba érkezésük után, 17.30 körül jelezték a problémát, de ezt nem sikerült időben, az edzés végére megoldani.

A történtek után az Atlético Madrid hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA-hoz, az Arsenal pedig elismerte a hiányosságot, és bocsánatot kért a vendégektől.

🚨 Atleti players had to leave training at Arsenal's stadium tonight without being able to shower. There was no hot water. 🚿❌



There is anger in the Atleti squad, reports @PedroFullanaSER/@carrusel. pic.twitter.com/JMyoFoxwK9 — EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2025

A mai rangadók: Arsenal–Atlético Madrid, Leverkusen–PSG

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, mai műsor:

Barcelona (spanyol)–Olimpiakosz (görög) 18.45

Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 18.45

Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

PSV Eindhoven (holland)–Napoli (olasz) 21.00

FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 21.00

Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 21.00

Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 21.00