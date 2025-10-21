Ronaldo fiának meghívása a portugál válogatottba nagy sztori lett + videó

Semmi kétség, hogy a 15 éves Cristiano Ronaldo Junior is sokra viheti, és nemcsak azért, mert jó géneket örökölt. Nem kellett sok idő neki, hogy beilleszkedjen a portugál utánpótlás-válogatottba. Mindössze néhány hónappal azután, hogy májusban debütált az U15-ösöknél a horvátországi Vlatko Markovic nemzetközi tornán – amelyen két gólt is szerzett a döntőben, Portugália pedig 3-2-e győzött Horvátország ellen –, Cristiano Ronaldo Jr.-t behívták az U16-os válogatottba egy felkészülési tornára, amelyet október végén/november elején rendeznek Törökországban. Filipe Ramos szövetségi edző csapata Angliával, Walesszel és Törökországgal csap össze.

Cristiano Ronaldo Junior is szeret trükközni. Fotó: AFP

Ronaldo és a fia játszhat majd együtt a portugál válogatottban?

Cristiano Ronaldo Junior már komoly klubok érdeklődését is felkeltette. Az említett horvátországi tornára a Manchester United, a Tottenham, a Bayern München és Borussia Dortmund megfigyelői is azért utaztak el, hogy tanúi legyenek a klasszis fiának portugál válogatottbeli debütálásának. Cristiano Jr. Szaúd-Arábiában az al-Nasszr U15-ös csapatában balszélsőként játszik, tehát édesapja közelében van, „klubtársak”. A fiú is a 7-es mezben játszik.

A mostani meghívását az U16-os válogatottba természetesen felkapta a nemzetközi média.

Cristiano Ronaldo Júnior has been called up to the U16 Portugal squad 🇵🇹



Like father, like son 😉 pic.twitter.com/iNw6WUpKjE — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2025

Sokan gondolják, hogy valóra válhat Ronaldo nagy álma, amit nem is titkol, hogy szeretne egyszerre pályán lenni a fiával a válogatottban. Ronaldo utalt rá, hogy ez inkább rajta múlik, mint a fián. Mivel már 40 éves, egyre nehezebben képes magas szinten futballozni. Mindenesetre még remek formában van, múlt kedden Lisszabonban a 2-2-re végződött vb-selejtezőn mindkét gólt ő szerezte ellenünk.