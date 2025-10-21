Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Cristiano Ronaldo Jral-NasszrPortugáliaCristiano Ronaldoportugál

Ronaldo fiának meghívása a portugál válogatottba nagy sztori lett + videó

Cristiano Ronaldo Junior először került be a portugál U16-os válogatottba, és nagyon úgy néz ki, hogy az ötszörös Aranylabda-győztes fia az apja nyomába lép. Ronaldo korábban már beszélt arról, nagy álma, hogy egyszerre lehessen a pályán a fiával a felnőttválogatottban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:43
Cristiano Ronaldo Junior apja nyomába léphet Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Semmi kétség, hogy a 15 éves Cristiano Ronaldo Junior is sokra viheti, és nemcsak azért, mert jó géneket örökölt. Nem kellett sok idő neki, hogy beilleszkedjen a portugál utánpótlás-válogatottba. Mindössze néhány hónappal azután, hogy májusban debütált az U15-ösöknél a horvátországi Vlatko Markovic nemzetközi tornán – amelyen két gólt is szerzett a döntőben, Portugália pedig 3-2-e győzött Horvátország ellen –, Cristiano Ronaldo Jr.-t behívták az U16-os válogatottba egy felkészülési tornára, amelyet október végén/november elején rendeznek Törökországban. Filipe Ramos szövetségi edző csapata Angliával, Walesszel és Törökországgal csap össze.

Cristiano Ronaldo Junior is szeet trükközni
Cristiano Ronaldo Junior is szeret trükközni. Fotó: AFP

Ronaldo és a fia játszhat majd együtt a portugál válogatottban?

Cristiano Ronaldo Junior már komoly klubok érdeklődését is felkeltette. Az említett horvátországi tornára a Manchester United, a Tottenham, a Bayern München és Borussia Dortmund megfigyelői is azért utaztak el, hogy tanúi legyenek a klasszis fiának portugál válogatottbeli debütálásának. Cristiano Jr. Szaúd-Arábiában az al-Nasszr U15-ös csapatában balszélsőként játszik, tehát édesapja közelében van, „klubtársak”. A fiú is a 7-es mezben játszik. 

A mostani meghívását az U16-os válogatottba természetesen felkapta a nemzetközi média.

Sokan gondolják, hogy valóra válhat Ronaldo nagy álma, amit nem is titkol, hogy szeretne egyszerre pályán lenni a fiával a válogatottban. Ronaldo utalt rá, hogy ez inkább rajta múlik, mint a fián. Mivel már 40 éves, egyre nehezebben képes magas szinten futballozni. Mindenesetre még remek formában van, múlt kedden Lisszabonban a 2-2-re végződött vb-selejtezőn mindkét gólt ő szerezte ellenünk.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu