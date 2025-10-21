LiverpoolArne SlotFederico ChiesaKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Arne Slotot felszólították: cseréljen ki hat játékost a Liverpool kezdőcsapatában!

Négy egymást követő vereség után a Liverpool csapatának szerdán a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában kellene javítania. Az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál nagy változásokat sürget Arne Slot kezdőcsapatában, hat játékost is cserélne: Robertson, Ekitiké, Frimpong, Wirtz, Jones és Chiesa beállítását követeli. Szoboszlai Dominik helye aligha van veszélyben, de e szerint Kerkez Milos kikerülne a Liverpool kezdőcsapatából.

2025. 10. 21. 9:23
Arne Slot foghatja a fejét, eddig nem úgy alakul az idény, ahogy elképzelte
Arne Slot foghatja a fejét, eddig nem úgy alakul az idény, ahogy elképzelte Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool vasárnap a Premier League 8. fordulójában hazai pályán 2-1-re kikapott a Manchester United csapatától. Arne Slot alakulata ezzel zsinórban a negyedik vereségét könyvelhette el: háromszor a bajnokságban, egyszer a BL-ben maradt alul (0-1 a Galatasaray otthonában). S Liverpoolban már azzal is számolnak, hogy ötödször is kikaphatnak, amire legutóbb több mint hetven éve volt példa. A Pool az MU ellen így állt fel: Mamardasvili – Bradley (Wirtz, 62.), Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister (Ekitiké, 62.), Gravenberch (Curtis Jones, 62.) – Szalah (Frimpong, 85.), Szoboszlai, Gakpo – Isak (Chiesa, 72.).

Szoboszlai Dominik biztos ponmt a Liverpool csapatában (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)
Szoboszlai Dominik biztos pont a Liverpool csapatában (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

A Liverpool a BL alapszakaszának 3. fordulójában szerdán az Eintracht Frakfurt otthonában lép pályára, az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál pedig gyökeres változásokat sürget Arne Slot kezdőcsapatában: hat játékost is cserélne!

 

A portál Andy Robertson, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Curtis Jones és Federico Chiesa kezdőbe állítását követeli. S megjegyzi, véget kellene vetni annak, hogy Szoboszlai Dominik hol itt, hol ott játszik – aki egyébként dicséretes módon megoldja a rá osztott feladatokat.

Megbomlott a Liverpool egysége a pályán

A This Is Anfield felrója Slotnak, hogy a sok új érkező miatt megbomlott a csapat egysége. A balhátvéd posztján Robertson jelenthetné a folytonosságot, Kerkez Milosnak nem kellene tovább rombolni az önbizalmát, és siettetni a beépítését a csapatba. Honfitársunk mostanában kétségkívül nem úgy teljesít, ahogyan azt elvárják tőle. A portál megjegyzi, hogy Chiesa a szezonban mindössze 171 perc játéklehetőséget kapott, de öt gólból vette ki a részét: két gól és három gólpassz a mérlege.

– Mások közel sem nyújtanak ilyen teljesítményt, de az olasz játékos mégis csak egyszer volt kezdő, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen. Nehéz elképzelni, hogy Slot kezdőként akar rá számítani, de ezt meg kellene tennie! – szólítja fel a This Is Anfield a Liverpool trénerét.

A Liverpool válsága a Rapid Sporton:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.