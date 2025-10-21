Arne Slotot felszólították: cseréljen ki hat játékost a Liverpool kezdőcsapatában!

A Liverpool vasárnap a Premier League 8. fordulójában hazai pályán 2-1-re kikapott a Manchester United csapatától. Arne Slot alakulata ezzel zsinórban a negyedik vereségét könyvelhette el: háromszor a bajnokságban, egyszer a BL-ben maradt alul (0-1 a Galatasaray otthonában). S Liverpoolban már azzal is számolnak, hogy ötödször is kikaphatnak, amire legutóbb több mint hetven éve volt példa. A Pool az MU ellen így állt fel: Mamardasvili – Bradley (Wirtz, 62.), Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister (Ekitiké, 62.), Gravenberch (Curtis Jones, 62.) – Szalah (Frimpong, 85.), Szoboszlai, Gakpo – Isak (Chiesa, 72.).

Szoboszlai Dominik biztos pont a Liverpool csapatában (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

A Liverpool a BL alapszakaszának 3. fordulójában szerdán az Eintracht Frakfurt otthonában lép pályára, az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál pedig gyökeres változásokat sürget Arne Slot kezdőcsapatában: hat játékost is cserélne!

A portál Andy Robertson, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Curtis Jones és Federico Chiesa kezdőbe állítását követeli. S megjegyzi, véget kellene vetni annak, hogy Szoboszlai Dominik hol itt, hol ott játszik – aki egyébként dicséretes módon megoldja a rá osztott feladatokat.

Megbomlott a Liverpool egysége a pályán

A This Is Anfield felrója Slotnak, hogy a sok új érkező miatt megbomlott a csapat egysége. A balhátvéd posztján Robertson jelenthetné a folytonosságot, Kerkez Milosnak nem kellene tovább rombolni az önbizalmát, és siettetni a beépítését a csapatba. Honfitársunk mostanában kétségkívül nem úgy teljesít, ahogyan azt elvárják tőle. A portál megjegyzi, hogy Chiesa a szezonban mindössze 171 perc játéklehetőséget kapott, de öt gólból vette ki a részét: két gól és három gólpassz a mérlege.

– Mások közel sem nyújtanak ilyen teljesítményt, de az olasz játékos mégis csak egyszer volt kezdő, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen. Nehéz elképzelni, hogy Slot kezdőként akar rá számítani, de ezt meg kellene tennie! – szólítja fel a This Is Anfield a Liverpool trénerét.

