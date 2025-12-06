Kiderítettük, ez a Dzsudzsákot nem feledő, Szoboszlaiékat elverő PSV titka + videó

A PSV Eindhoven 1913-tól íródó történetének egyik legemlékezetesebb sikerét érte el Szoboszlai Dominikék ellen, amikor 4-1-re győzött november végén az Anfielden, az aktuális angol bajnok otthonában. A már nem a gyár által üzemeltetett negyedmillió lakosú dél-holland város büszkesége olyan tettet hajtott végre, amelyre kevesen voltak képesek. A Liverpool legsúlyosabb hazai veresége az FC Brugge elleni 0-4 volt még 1976-ból, azóta az Atalanta és a Real Madrid nyert 3 góllal vendégként, s most az egykori gyári csapat.

Döbbenetes eredményt ért a PSV Eindhoven a Liverpool otthonában Fotó: PAUL ELLIS / AFP

PSV Eindhoven, a játékosgyár

Elsőre furcsán hangozhat, de jobbkor aligha jöhetett egy világraszóló siker és az ahhoz társuló hírverés a holland klubnak. A Philips Sport Vereniging Eindhoven ugyanis immár közel egy évtizede nem a gyár csapata, hanem Brabant tartomány támogatását élvezi.

Ugyanakkor piaci alapon működve az az üzletpolitikája, hogy kineveli, megismerteti Európával a legnagyobb tehetségeit, akiknek a játékjogát magas áron értékesíti.

Csak a nyáron a Transfermarkt adatai alapján 63 millió euró (25 milliárd forint) bevételre tett szert, Malik Tillmanért a Bayer Leverkusen 35, Noa Langért a Napoli 25, Johan Bakayokóért a Lipcse 18 milliót sem sajnált. A közel 300 millió euró értékű, a Ferencvárosnál hatszor többet érő játékoskeretű PSV-nek manapság is akadnak kiváló „portékái”.

A Szoboszlaiék ellen is remeklő támadó középpályás, Ismael Saibari, a csereként duplázó szélső, Couhaib Driouech, a csatár, Ricardo Pepi vagy a védő Yarek Gasiorowski fellépéseit máris menedzserek hada követi nyomon.

Mindannyian a 20-as éveik legelején járnak, s a holland bajnokságban és a BL-ben edződnek.

A PSV Eindhoven egyik csiszolatlan gyémántja, Couhaib Driouech lehet, eladta magát a Liverpool elleni duplájával Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A múlt kötelez

A gólrekorder Willy van der Kuijlen, a legendás Van de Kerkhof testvérek, az aranylabdás Ruud Gullit és Ronaldo Nazario, Romario, Ronald Koeman, Phillip Cocu, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben. Hosszasan lehetne sorolni a PSV egykori kiválóságait, akik közül sokan Európa topklubjaiban teljesedtek ki. Azért a klub 1988-ban megnyerte a Bajnokok Ligája jogelődjét, a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, s némi hullámzástól eltekintve rendszeres szereplője az elitsorozatnak. Ennek érdekében nem csak elad, hanem igazol és továbbfejleszt olyan tehetségeket, mint Dzsudzsák Balázs.

A magyar válogatott szereplési rekordere 2008 és 2011 között 157 meccsen elért 54 góljával és 50 gólpasszával, holland bajnoki címével nyomot hagyott a klub történelmében és szurkolóiban. A klub játékospolitikája miatt aztán „mennie kellett”, 5-6 szoros pénzt kapott érte a PSV Eindhoven.

Arrafelé ez a piac törvénye, vagy ha úgy tetszik, a siker receptje. Ottjártunkkor a piros-fehérek szurkolói nem fanyalogtak emiatt. A Volendam elleni (3-0) hazai bajnokin is megtelt a 35 ezres Philips Stadion. Találkoztunk olyan drukkerrel is, aki ott volt az Anfielden, s olyannal is, aki a rivális Ajax Amszterdamot hátrahagyva lett a PSV drukkere. Valamit tudnak Eindhovenben...