Liverpooli megmentő, a Bayern ezt nagyon kicentizte

Hideg zuhannyal kezdődőtt a mérkőzés: a St. Pauli a 6. percben vezetést szerzett. Andreas Hountondji kapott remek passzt, egy az egyben vihette a labdát Manuel Neuerre, majd a kapu bal alsó sarkába lőtt, szép befejezés (0-1). Ezután, ahogy mondani szokás, felborult a pálya, a Bayern nyomasztó fölényben játszott: a labdabirtoklás 80 százalék fölött járt, és sorra jöttek a helyzetek, ám a kapufa és pontatlan befejezések többször is megmentették a vendégeket. Tom Bischof és Lennart Karl próbálkozásai a kapufán csattantak, Harry Kane pedig ziccerben lőtt mellé. A St. Pauli ritkán jutott el a Bayern kapujáig, ám egy veszélyes távoli lövés jelezte, hogy nem adja fel.

Szegény St. Pauli. A Bayern München Luis Díaz hosszabbításban szerzett góljával nyert a Bundesligában Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

A hazai fölény a 44. percben érett góllá: Raphael Guerreiro remek labdaátvétel után a léc alá bombázott (1-1).

A második félidőben a Bayern tovább növelte a nyomást, Kompany frissítette a csapatot Oliséval, Gnabryval és Goretzkával, és az egyre fáradó vendégvédelem egyre nehezebben állta a rohamokat. Kane a kapufát találta el, Olise beadásai pedig rendre veszélyesek voltak, de sokáig nem akart megszületni a döntő találat.

Luis Díaz: győztes gól a hosszabbításban

A hosszabbítás hozott áttörést a Bayern javára: a 93. percben Kimmich precíz beadását a nyáron a Liverpooltól érkezett Luis Díaz bólintotta a bal alsóba, ezzel 2-1-re alakítva az állást.

Ez már Luis Díaz hetedik gólja az idényben. Ő járt jól azzal, hogy eladta a Liverpool?

A St. Pauli hirtelen váltott, kitámadott az egyenlítés reményében, ami aztán megbosszulta magát: a 96. percben három müncheni játékos tört a vendégek kapujára, Nicolas Jackson kissé önző volt, nem adta le a labdát, de szerencséjére betalált. A VAR érvényesnek ítélte a találatot (nem volt les), a Bayern így nyert 3-1-re.

Bayern: dominancia a Bundesligában, egyetlen botlás a BL-ben

A Bayern fölénye ijesztő a Bundesligában: 12 forduló után 11 győzelem és egyetlen döntetlen Schäfer András csapata, az Union Berlin vendégeként, ezzel már 8 pont az előnye a második RB Leipzig előtt a tabellán. A Bajnokok Ligájában is jól állnak, négy győzelem után belefért a vereség az Arsenal vendégeként. A csapat a hibátlan Arsenal mögött, a PSG-vel, az Interrel és a Real Madridban holtversenyben a 2–5. helyen áll.