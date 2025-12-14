Pénz nem számított: rocksztárokat bérelt egy estére a milliárdos + videó

Todd Boehly amerikai milliárdos december 11-én exkluzív vállalati rendezvényt tartott a New York állambeli Port Chester Capitol Theatre-ben, ahol a meghívott üzletemberek, befektetők előtt olyan világsztárok léptek fel, mint Slash (Guns N’ Roses), Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) és Bruno Mars – adta hírül a Louder.

Todd Boehly, az Eldridge Industries társalapítója, elnöke és vezérigazgatója Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A mindössze 250 vendég előtt zajló exkluzív koncertre a rockzene legismertebb alakjai álltak össze egy estére.

A Guns N’ Roses két ikonikus tagja, Slash és Duff McKagan, a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith, valamint Andrew Watt producer (aki Ozzy Osbourne-nal, a Pearl Jammel és a Rolling Stonesszal is dolgozott) alkotta a The Dirty Bats nevű alkalmi szupergroupot.

A banda vendégénekesei között olyan nevek szerepeltek, mint

Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers), Eddie Vedder (Pearl Jam), Yungblud, Brandi Carlile és Bruno Mars.

Anthony Kiedis (Fotó: Robson Mafra / AFP)

A repertoár punk- és rockklasszikusokra épült: felcsendültek dalok a The Stooges, a Black Flag, a Dead Boys, a Nirvana és a Motörhead életművéből, de Led Zeppelin-, Jimi Hendrix-, Rolling Stones-, Black Sabbath- és Queen-feldolgozások is hallhatóak voltak.

A koncert közönségét elsősorban üzletemberek, befektetők és pénzügyi szakemberek alkották, akik egy estére testközelből élvezhették a világ legismertebb rockzenészeinek produkcióját. A résztvevők elmondása alapján remek volt a hangulat, és bár a koncert szigorúan zártkörűként zajlott, az üzenet világos: kellő anyagi háttérrel akár a rocktörténet legnagyobb nevei is egy estére egy színpadra állíthatók

Borítókép: Slash, a Guns N’ Roses gitárosa (Forrás: AFP)