koncertmilliárdosslashred hot chili peppersbruno marsnew york

Pénz nem számított: rocksztárokat bérelt egy estére a milliárdos + videó

Slash, Eddie Vedder és Bruno Mars is fellépett azon az exkluzív koncerten, amelyet Todd Boehly amerikai milliárdos, a Chelsea társtulajdonosa szervezett mindössze 250 meghívott számára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 20:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Todd Boehly amerikai milliárdos december 11-én exkluzív vállalati rendezvényt tartott a New York állambeli Port Chester Capitol Theatre-ben, ahol a meghívott üzletemberek, befektetők előtt olyan világsztárok léptek fel, mint Slash (Guns N’ Roses), Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) és Bruno Mars – adta hírül a Louder

Todd Boehly, Co-Founder, Chairman, and CEO, Eldridge Industries, speaks during the Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California on May 6, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Todd Boehly, az Eldridge Industries társalapítója, elnöke és vezérigazgatója Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A mindössze 250 vendég előtt zajló exkluzív koncertre a rockzene legismertebb alakjai álltak össze egy estére. 

A Guns N’ Roses két ikonikus tagja, Slash és Duff McKagan, a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith, valamint Andrew Watt producer (aki Ozzy Osbourne-nal, a Pearl Jammel és a Rolling Stonesszal is dolgozott) alkotta a The Dirty Bats nevű alkalmi szupergroupot.

A banda vendégénekesei között olyan nevek szerepeltek, mint 

Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers), Eddie Vedder (Pearl Jam), Yungblud, Brandi Carlile és Bruno Mars.

PR - CURITIBA - 13/11/2023 - CURITIBA, RED HOT CHILI PEPPERS - Anthony Kiedis, during a performance by the band Red Hot Chili Peppers, at Estadio Couto Pereira in Curitiba, this Monday (13). Band tours South America. Photo: Robson Mafra/AGIF (Photo by Robson Mafra / AGIF via AFP)
Anthony Kiedis (Fotó: Robson Mafra / AFP)

A repertoár punk- és rockklasszikusokra épült: felcsendültek dalok a The Stooges, a Black Flag, a Dead Boys, a Nirvana és a Motörhead életművéből, de Led Zeppelin-, Jimi Hendrix-, Rolling Stones-, Black Sabbath- és Queen-feldolgozások is hallhatóak voltak.

A koncert közönségét elsősorban üzletemberek, befektetők és pénzügyi szakemberek alkották, akik egy estére testközelből élvezhették a világ legismertebb rockzenészeinek produkcióját. A résztvevők elmondása alapján remek volt a hangulat, és bár a koncert szigorúan zártkörűként zajlott, az üzenet világos: kellő anyagi háttérrel akár a rocktörténet legnagyobb nevei is egy estére egy színpadra állíthatók

Borítókép: Slash, a Guns N’ Roses gitárosa (Forrás: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai lászló

Tessék csak ott maradni!

Bayer Zsolt avatarja

Ott van jó helyen, Emmácska.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu