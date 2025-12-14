Egy fesztiválon a Guns N’ Roses, a Red Hot Chili Peppers, a Rolling Stones, illetve az Iron Maiden legjobb dalai

A Tribute Maratonon jövőre ugyanúgy 54 buli várható az észak-magyarországi Sástón, de három helyett már négy napon keresztül, június 4. és 7. között azaz csütörtöktől hétfő hajnalig dübörög a rock.

Forrás: Tribute Maraton/Zsiga Pál

2026-ban közel 60 tiszteletzenekar gondoskodik majd a fergeteges koncertekről, fejet hajtva a nagy elődök örökzöld munkássága előtt. Nagyjából hét évtized rock- és poptörténelme elevenedik meg ezen a nagyon hosszú hétvégén, így nem kérdés, hogy megszólalnak majd olyanok dalok, mint a Guns N’ Roses, a Red Hot Chili Peppers, a Rolling Stones, Bon Jovi, Billy Idol, illetve az Iron Maiden best of-jai, de a kevésbé mainstream bandák és műfajok kedvelői sem fognak csalódottan távozni.

A fesztivál line up-on olyan csapatokkal is szerepelnek, mint a Bullet for My Valentine, a Slipknot, a Fintroll, vagy a Gojira „magyarhangjai”.

Sőt ezúttal bővül a kínálat: 2026-ban a rockzene mellett olyan könnyedebb favoritok is felkerültek a listára, mint a világ kedvenc vöröse, Ed Sheeran, akit ezúttal az Olaszországból érkező Edo Sparks kelt életre egy szál gitárral, vagy éppen a Policity zenekar, akik ki más, mint Sting felejthetetlen csapata, a The Police előtt tisztelegnek. Az pedig szinte egyértelmű, hogy olyan legendákról is megemlékezzen a fesztivál, mint Jimi Hendrix, Elvis Presley, a Nirvana, vagy éppen a The Clash, akiket elismert zenészekből álló hazai tribute-zenekaraik varázsolnak vissza a színpadra: a Message to Hendrix, a The Graceband, a Pollyna, és a Clash City Rebels is valódi időutazásra készül.