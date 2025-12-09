Scorpionszenekarkoncert

A Scorpions Budapestre érkezik megünnepelni jeles évfordulóját

A legendás német rockbanda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben, jövőre pedig ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos, sikerekkel teli hat évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így június 20-án megrengetik az MVM Dome-ot is időtlen slágereikkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 12:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Belegondolni is furcsa, hogy 60 évvel ezelőtt a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs még talicskán tolta hangszereit a második világháború bénultságából ébredező Hannover utcáin. Az elmúlt 60 év alatt minden értelemben nagyot fordult a világ: a város szépen újjáépült, a Scorpions pedig olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW.

Scorpions
A Scorpions június 20-án megrengetik az MVM Dome-ot (Forrás: Live Nation)

A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tárt karokkal fogadta őket: több ezer koncertet adtak a Föld minden szegletében. 

1988-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, amely öt egymást követő napon adtak telt házas koncertet a még szovjet Leningrádban, de elsők között játszottak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt.

A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, aranyminősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System Of A Down. Csak az egyik legnagyobb slágerüket, a Rock You Like a Hurricane-t több mint 150 alkalommal dolgozták fel különböző zenészek. Ebből is látszik, hogy a Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása elvitathatatlan. 

A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete élteti. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenkinek ott a helye a legendás zenekar június 20-i koncertjén az MVM Dome-ban.

A koncertre elsőként a zenekar hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet december 10-én, 11 órától. A regisztrált Live Nation tagok december 11-én, 11 órakor csatlakozhatnak az elővásárláshoz, míg a teljes körű jegyértékesítés december 12-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.