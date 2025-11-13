Kirúgták a séfet, mert közös képet készített Axl Rose-zal

Egy perui séf valóra váltotta gyerekkori álmát, majd rögtön el is veszítette miatta a munkáját. A férfit azért bocsátották el, mert közös képet készített Axl Rose-zal, miután neki főzött. Ő viszont azt mondja: minden pillanatért megérte – írja a Metal Hammer.

Axl Rose, a Guns N' Roses énekese Fotó: HELLE ARENSBAK / AFP

Richard Perez Cuzcano séfként dolgozott a limai Marriott Hotelben, amikor november elején a Guns N’ Roses a városba érkezett. Gyerekkora óta bálványozta az énekest, így amikor megtudta, hogy az énekes az étteremben vacsorázik, nem is hitt a fülének.

Cuzcano több fogást is készített a zenésznek, és a vacsora után megkérte, hadd készítsen egy közös képet.

Axl Rose örömmel mondott igent, a séf pedig boldogan posztolta a fotót – másnap azonban már nem volt munkája.

A szálloda szabályzata ugyanis szigorúan tiltja, hogy az alkalmazottak a munkaköri feladataikon kívül kapcsolatba lépjenek a vendégekkel. Az előírás megszegése egyet jelentett az azonnali kirúgással.

Cuzcano a közösségi médiában így írt a történtekről:

Én voltam a séf az étteremben, és készítettem egy képet magával Axl Rose-zal, miután főztem neki. Tegnap kirúgtak, mert megszegtem ezt a szabályt. Megérte? Megérte, és halálom napjáig meg is fogja.

A posztot ezrek osztották meg, a kommentelők pedig egy emberként álltak ki mellette. Sokak szerint egy ilyen pillanatot nem lehet pénzben mérni.

Borítókép: Axl Rose, a Guns N' Roses énekese (Forrás: AFP)