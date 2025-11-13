Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Axl Rose

Kirúgták a séfet, mert közös képet készített Axl Rose-zal

Egy perui séfet kirúgtak a munkahelyéről, miután a Guns N’ Roses frontemberétől, Axl Rose-tól kért közös fotót a zenekar limai tartózkodása idején. A rajongó szakács szerint minden pillanat megérte – még akkor is, ha az állásába került.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:08
Egy perui séf valóra váltotta gyerekkori álmát, majd rögtön el is veszítette miatta a munkáját. A férfit azért bocsátották el, mert közös képet készített Axl Rose-zal, miután neki főzött. Ő viszont azt mondja: minden pillanatért megérte – írja a Metal Hammer

Axl Rose, singer of the US hard rock band Guns N' Roses, performs on Helviti Stage at the Copenhell heavy metal music festival in Copenhagen, Denmark, on June 17, 2023. (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Axl Rose, a Guns N' Roses énekese Fotó: HELLE ARENSBAK / AFP

Richard Perez Cuzcano séfként dolgozott a limai Marriott Hotelben, amikor november elején a Guns N’ Roses a városba érkezett. Gyerekkora óta bálványozta az énekest, így amikor megtudta, hogy az énekes az étteremben vacsorázik, nem is hitt a fülének.

Cuzcano több fogást is készített a zenésznek, és a vacsora után megkérte, hadd készítsen egy közös képet. 

Axl Rose örömmel mondott igent, a séf pedig boldogan posztolta a fotót – másnap azonban már nem volt munkája. 

A szálloda szabályzata ugyanis szigorúan tiltja, hogy az alkalmazottak a munkaköri feladataikon kívül kapcsolatba lépjenek a vendégekkel. Az előírás megszegése egyet jelentett az azonnali kirúgással.

Cuzcano a közösségi médiában így írt a történtekről:

Én voltam a séf az étteremben, és készítettem egy képet magával Axl Rose-zal, miután főztem neki. Tegnap kirúgtak, mert megszegtem ezt a szabályt. Megérte? Megérte, és halálom napjáig meg is fogja.

A posztot ezrek osztották meg, a kommentelők pedig egy emberként álltak ki mellette. Sokak szerint egy ilyen pillanatot nem lehet pénzben mérni.

Borítókép: Axl Rose, a Guns N' Roses énekese (Forrás: AFP)


