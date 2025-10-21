Axl Rose-nak elgurult a gyógyszere, több ezer rajongó nézte végig a dühöngő rocksztárt + Videó

A legendás banda dél-amerikai turnéjának egyik legjobban várt állomása az Estadio Huracánban zajlott, ahol a zenekar a klasszikus Welcome to the Jungle című dallal indította az estét. Axl Rose azonban már az első percekben láthatóan frusztrálttá vált: panaszkodott, hogy a fülese nem működik, és a visszajelzés is teljesen hiányzik. „Ha nem hallom magam, akkor nem tudok énekelni” – idézi az énekest a Borsonline.hu.

Az egyik rajongói felvételen jól látszik, ahogy Rose ingerülten int a hangtechnikusok felé, majd dühében felmegy a dobemelvényre, megtapossa a basszusdobot, és a mikrofont is a dobok irányába hajítja. Néhány pillanattal később egyszerűen levonult a színpadról, miközben a zenekar tagjai tanácstalanul próbálták menteni a helyzetet.

A technikai csapat végül a harmadik dalra orvosolta a hibát, és az énekes is visszatért a színpadra. A közönség nagy meglepetésére Axl Rose szarkasztikus hangon csak ennyit mondott:

Rendben, akkor most improvizálunk.

A koncert ezután már zökkenőmentesen folytatódott, de a pillanatnyi káosz sok rajongóban nyomot hagyott. A közönség reakciója vegyes volt: egyesek együtt éreztek az énekessel, mások viszont csalódottan fogadták a botrányos jelenetet. Sokan úgy vélik, hogy az ilyen kirohanások hozzátartoznak a rock and roll világához, mások szerint viszont a 62 éves sztártól már méltatlan ez a fajta viselkedés.