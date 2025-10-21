Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Axl Rosebotránykoncert

Axl Rose-nak elgurult a gyógyszere, több ezer rajongó nézte végig a dühöngő rocksztárt + Videó

Axl Rose ismét a botrányos viselkedésével került a figyelem középpontjába. A Guns N’ Roses frontembere a Buenos Aires-i koncertjén kapott dührohamot, miután technikai problémák miatt nem hallotta saját magát a színpadon.

Munkatársunktól
Forrás: borsonline.hu2025. 10. 21. 15:12
Axl Rose idén a Hungaroringen. Forrás: AFP
Axl Rose idén a Hungaroringen. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legendás banda dél-amerikai turnéjának egyik legjobban várt állomása az Estadio Huracánban zajlott, ahol a zenekar a klasszikus Welcome to the Jungle című dallal indította az estét. Axl Rose azonban már az első percekben láthatóan frusztrálttá vált: panaszkodott, hogy a fülese nem működik, és a visszajelzés is teljesen hiányzik. „Ha nem hallom magam, akkor nem tudok énekelni” – idézi az énekest a Borsonline.hu.

Az egyik rajongói felvételen jól látszik, ahogy Rose ingerülten int a hangtechnikusok felé, majd dühében felmegy a dobemelvényre, megtapossa a basszusdobot, és a mikrofont is a dobok irányába hajítja. Néhány pillanattal később egyszerűen levonult a színpadról, miközben a zenekar tagjai tanácstalanul próbálták menteni a helyzetet.

A technikai csapat végül a harmadik dalra orvosolta a hibát, és az énekes is visszatért a színpadra. A közönség nagy meglepetésére Axl Rose szarkasztikus hangon csak ennyit mondott:

Rendben, akkor most improvizálunk.

A koncert ezután már zökkenőmentesen folytatódott, de a pillanatnyi káosz sok rajongóban nyomot hagyott. A közönség reakciója vegyes volt: egyesek együtt éreztek az énekessel, mások viszont csalódottan fogadták a botrányos jelenetet. Sokan úgy vélik, hogy az ilyen kirohanások hozzátartoznak a rock and roll világához, mások szerint viszont a 62 éves sztártól már méltatlan ez a fajta viselkedés.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu