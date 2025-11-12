Így szól a legzúzósabb karácsonyi feldolgozás: Last Christmas, de Slipknot-stílusban

Anthony Vincent zenész, aki korábban már számos énekes és banda stílusát utánozta tökéletesen, most egy teljes albumot szentelt a Slipknot hangzásvilágának. Az SlipNOT Volume 1 című albumon klasszikus pop- és hiphopszámokat formált át úgy, mintha Corey Taylor alakulata, a Slipknot tolná el azokat.

Corey Taylor, az amerikai Slipknot frontembere. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A feldolgozások között ott van Carly Rae Jepsen és Cardi B nagy slágere is, illetve a House of Pain klasszikusa, a Jump Around.

A dalok egyszerre groteszkek és zseniálisak – mintha a Punk Goes Pop sorozat Slipknot-változatát hallgatnánk.

Az album tíz tracket tartalmaz, aminek a csúcspontja egy karácsonyi feldolgozás, azaz a Wham! klasszikusa, a Last Christmas. A szeretet ünnepén ezt a verziót inkább ne játssza le senki, mert a hallgató könnyen kárt tehet a feldíszített karácsonyfában.

Az amerikai youtuber egy vicces klipet is készített az egyik coverjéhez, mégpedig a Limp Bizkit pörgősebb slágerének, a Break Stuff-nak a Slipknot-verziójához. A videóban a zenész a bandához hűen maszkban, és egy NASA-overallban dühöng, miközben a mindennapi apró bosszúságokat parodizálja.

A SlipNOT Volume 1 elérhető a népszerű zenei streaming szolgáltatóknál.

Tracklista:

Limp Bizkit – Break Stuff Cardi B – WAP NSYNC – Bye Bye Bye Lil Jon & The East Side Boyz – Get Low Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe Falling In Reverse – Watch The World Burn K-POP DEMON HUNTERS – Soda Pop House Of Pain – Jump Around Flo Rida – Low Wham! – Last Christmas

