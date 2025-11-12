SlipknotWhamkarácsonyi slágerLast Christmas

Így szól a legzúzósabb karácsonyi feldolgozás: Last Christmas, de Slipknot-stílusban

A népszerű youtuber, Anthony Vincent új szintre emelte a paródiát: elkészítette a legnagyobb pop- és rapslágerek Slipknot-stílusú feldolgozásait. A végeredmény egyszerre őrült, vicces és kellően brutális.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 20:15
Forrás: AFP
Anthony Vincent zenész, aki korábban már számos énekes és banda stílusát utánozta tökéletesen, most egy teljes albumot szentelt a Slipknot hangzásvilágának. Az SlipNOT Volume 1 című albumon klasszikus pop- és hiphopszámokat formált át úgy, mintha Corey Taylor alakulata, a Slipknot tolná el azokat.

Slipknot
Corey Taylor, az amerikai Slipknot frontembere. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A feldolgozások között ott van Carly Rae Jepsen és Cardi B nagy slágere is, illetve a House of Pain klasszikusa, a Jump Around. 

A dalok egyszerre groteszkek és zseniálisak – mintha a Punk Goes Pop sorozat Slipknot-változatát hallgatnánk.

Az album tíz tracket tartalmaz, aminek a csúcspontja egy karácsonyi feldolgozás, azaz a Wham! klasszikusa, a Last Christmas. A szeretet ünnepén ezt a verziót inkább ne játssza le senki, mert a hallgató könnyen kárt tehet a feldíszített karácsonyfában.

Az amerikai youtuber egy vicces klipet is készített az egyik coverjéhez, mégpedig a Limp Bizkit pörgősebb slágerének, a Break Stuff-nak a Slipknot-verziójához. A videóban a zenész a bandához hűen maszkban, és egy NASA-overallban dühöng, miközben a mindennapi apró bosszúságokat parodizálja. 

A SlipNOT Volume 1 elérhető a népszerű zenei streaming szolgáltatóknál.

Tracklista:

  1. Limp Bizkit – Break Stuff
  2. Cardi B – WAP
  3. NSYNC – Bye Bye Bye
  4. Lil Jon & The East Side Boyz – Get Low
  5. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe
  6. Falling In Reverse – Watch The World Burn
  7. K-POP DEMON HUNTERS – Soda Pop
  8. House Of Pain – Jump Around
  9. Flo Rida – Low
  10. Wham! – Last Christmas

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

               
       
       
       

