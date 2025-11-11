Death metal énekesnő nyert a chilei szépségversenyen, alaposan leüvöltötte mindenki fejét

Az egész internetet bejárta, amikor Ignacia Fernández a Decessus nevű death metal együttesével a színpadra állt néhány napja a Miss World Chile döntőseként és olyan súlyos performanszot adott elő, amelyet csak az extrém zenei rendezvényeken szokás.

A Miss World Chile döntőse érdekes meglepetéssel készült (Forrás: YouTube/Agencia Periodismo Investigativo)

A banda már korábban is magabiztosan menetelt a világhír felé, színpadra állt mások mellett az Epica vagy a Jinjer társaságában, de turnéztak Európában is, most azonban még nagyobb nemzetközi figyelem irányul már rájuk. Ignacia Fernández ugyanis megnyerte a Miss World Chile 2025-öt, így továbbjuthat a Miss World vagy a Miss Universe nemzetközi döntőjére.

Nem is lehetnék boldogabb és hálásabb. Minden energiámmal és tiszta szívből vágok bele ebbe a gyönyörű kihívásba, hogy a lehető legméltóbban képviseljem hazámat. Megígérem, hogy mindent beleadok: a szenvedélyem, munkám és a céltudatosságom. Köszönöm, hogy világszerte elismeritek az éneklésemet – ez a lelkem egy darabja, ami arra inspirál, hogy tovább fejlődjek és merjek nagyot álmodni. Hajrá, Chile! Előre a koronáért!

