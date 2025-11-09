Egyetlen lépés választotta el a haláltól az ausztrál sztárbanda tagjait Budapesten

A Parkway Drive az az együttes, amelynek az evolúcióját szépen végigkövethettük itthon. Kevesebb mint egy évvel a debütáló lemezük után már előzenekarként hozzánk látogattak a Kultiplexben, aztán játszottak a szintén megszűnt aprócska Süss Fel Napban, majd mások mellett Hegyalja fesztivál, tikkasztó délutáni fellépés a VOLT-on, később kora esti időpont ugyanitt, Sziget-nagyszínpad és több Barba Negra-koncert. Viszont azt gondoltam, a metalcore-nak mint rétegműfajnak megvan az üvegplafonja, a Bring Me The Horizon azonban áttörte ezt, ahogyan egyre több elektronikus és egyéb populáris elemekkel vegyítették a zenéjüket, hirtelen a legnagyobb fesztiválok húzónevei lettek, és felkapaszkodott melléjük a Parkway Drive is, csak ők más utat választottak és a stílust klasszikus metálhangzással vegyítették. Olyannyira bejött ez nekik, hogy a magyarok nem is tudták tartani velük a lépést. 2020-ban az Arénában léptek volna fel, a koncert viszont a járvány miatt elmaradt, és valószínűleg nem is adtak el rá túl sok jegyet, mert az egész európai turnéból csak ezt az állomást nem pótolták. Miként szombat este kiderült, nem véletlenül, de erről majd később.

Átlépte a saját árnyékát a Parkway Drive. Fotó: Máté Éva

Az ausztrál banda ezúttal két honfitárs együttest is magával hozott. A The Amity Affliction már régóta a bakancslistámon volt, aztán csökkent a lelkesedésem, mert leginkább az énekes-basszusgitáros Ahren Stringer hangja és karizmája miatt szerettem meg őket, őt azonban idén kivágták a drogproblémái miatt. A helyére érkező Jonathan Reeves mondjuk olyannyira pontosan hozza a részeit, hogy csukott szemmel fel sem tűnt volna a tagváltás, viszont az együttes látványosan nem akarta kihasználni az estét új rajongók gyűjtésére, enerváltnak tűntek, ráadásul a frontembert leszámítva sötétbe burkolózva játszottak. Ellenben a Thy Art is Murder kellemes meglepetés volt, pedig ha ők indítják a napot, valószínűleg komótosabban vágok át a városon, láttam már őket – szintén a Parkway Drive előtt –, és egyik fülemen be, a másikon ki kategóriába estek, a deathcore nem az én műfajom. Ők azonban a koncert több pontján death metal együttesként hivatkoztak magukra, a műfaj több elhivatott rajongóját ismerve tudom, hogy a Ku-Klux-Klan kereszteket égetne a házuk előtt, ha ezt hallanák, viszont míg a dalaik a Spotify-on nem okoztak maradandó élményt, élőben magabiztosan reszeltek.