A Rammstein énekese Budapesten éli ki a perverzióit, az ausztrálok azonban lenyomják pirotechnikában

Talán még sosem volt ennyire sűrű a gitárzenei élet itthon az év utolsó harmadában. A klubélet mellett az MVM Dome-ban lép fel az Offspring, a Rammstein énekese és két metalcore-szupersztár.

Német Dániel
2025. 10. 23. 18:45
Till Lindemann
Az Offspring a kilencvenes években a modern punk-rock legsikeresebb bandájával vált a két korosztálytársuk, a Green Day és a Blink-182 mellett és annyi slágert írtak, hogy egy ideje már felesleges is új lemezt készíteniük, úgyis csak legfeljebb egy-két dal fér bele a koncertjeikbe a klasszikusok mellett. Ennek ellenére katonásan gyártják az albumokat és mint oly sok huszonöt-harminc éve befutott együttes, most vannak a sikereik csúcsán, ugyanis a nosztalgiázó régi rajongók mellett a fiatalokat is megszólítják. Erre New Yorkban döbbentem rá, amikor két éve megtöltötték a 15 ezer fős Jones Beach Theatert és ahol akárcsak Budapesten, a Simple Plan társaságában léptek fel – csak ott csatlakozott hozzájuk szintén a pop-punk világából a Sum 41 is. És láttam őket már fesztiválon és önálló koncerten is, de ez volt a legmonumentálisabb a látványos háttérvetítéseikkel. Nem kérdés, hogy a külsőségeket az MVM Dome-ban sem aprózzák majd el október 31-én.

Offspring
Az eddigi legnagyobb magyarországi koncertjét adja az Offspring október 31-én Fotó: Facebook / @tijsvl

A november 8-án érkező Parkway Drive-val azonban nem versenyezhetnek látvány tekintetében. Az ausztrál metalcore-banda karrierjét itthon lépésről lépésre végignézhettük: játszottak 2006-ban a Kultiplexben az ikonikus, de igazi világsztárokká sosem váló Darkest Hour előtt, később a VOLT Fesztiválon kora délután léptek fel, majd szépen gyarapodni kezdett a rajongótáboruk és a műfajuk egyik legnagyobb sztárjai lettek. Manapság már arénákat és stadionokat töltenek meg olyan brutális pirotechnika kíséretében, amit még a Rammstein is megirigyelne – a koncertjeik egy pontján az énekes a közönség felé emelkedik egy platformon, amely hányja magából a lángokat. Ennél látványosabb show-t idén már aligha láthatunk.

Pedig az Electric Callboy november 24-én mindent megtesz, hogy ez ne így legyen. Akárcsak a Parkway Drive esetében, az ő befutásukat is nyomon követhettük itthon. 2018-ban még a közepesen ismert amerikai Attila nevű banda előzenekara voltak az A38-on, akkoriban még a fogós, dallamos metalcore-dalaival mérsékelt érdeklődést keltettek. Majd jött a 2022-es Tekkno című album, amely lényegében a Scooter hangzását vegyítette kemény gitárral és hörgéssel, a karrierjük pedig úgy lőtt ki, mint egy rakéta. 

Jelenleg a Rammstein mellett Németország második legnépszerűbb exportcikke a keményebb zenei világban, óriásfesztiválok főfellépői és bár korábban is éltek vásári eszközökkel, azóta viszont a pirotechnikát és a konfettiesőt a maximumra járatják.

És ha már többször is szóba került a Rammstein, az idei évet épp az énekesük koronázza meg december 2-án, amikor is Till Lindemann a szólókarrierjével először érkezik hazánkba. Ha valaki azonban az anyazenekarához hasonló pirotechnikai csinnadrattára számít, csalódni fog, a látványt ezeken a koncerteken bizarr, szexuális perverzitásokkal teli háttérvetítések és jelmezek tarkítják.

 

