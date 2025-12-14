békeOrbán Viktorkincses kálmán

Magyarország a béke útján tud maradni + videó

Orbán Viktor felidézte Kincses Kálmán lelkész gondolait.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 19:20
Ennek a hazának szüksége van arra, hogy valóban kapja azt a felső megerősítést, amelyben a béke útján tud maradni – mondta a békéért korábban kétszer zarándokúra kelő és harmadikat is tervező Kincses Kálmán a tegnapi mohácsi háborúellenes gyűlésen. A székelyszenterzsébeti református lelkész megszólalásáról Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

A lelkész felidézte: már 2020-ban a békéért mentek, a Kárpát-medencében velünk élő népekhez vitték el a magyar emberek békességben való élésének az igényét, a lehetőségét.

Ránk lehet számítani, mert békességben, szeretetben tudunk együtt élni. Ha már a béke megvalósulna, akkor tudnánk egységben a Kárpát-haza erejét tündököltetni

– fogalmazott.

Hozzátette, hisz abban, hogy van egy olyan nyelvezet, amihez nem kell grammatika, egyszerűen csak a szívrezgés szükséges, és nagyon fontos azt megérteni, hogy bár megpróbáltak minket szétdarabolni, szétszakítani, de a Teremtő jókedvét nem lehet szétszakítani. A Teremtő jókedvében alkotta ezt a hazát, amit Kárpát-hazának hívunk.

– Ha már együtt kell élnünk, akkor ezt békességben érdemes megtenni – mutatott rá Kincses Kálmán.

Borítókép: Kincses Kálmán és Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

