Magyarország a béke útján tud maradni + videó

Ennek a hazának szüksége van arra, hogy valóban kapja azt a felső megerősítést, amelyben a béke útján tud maradni – mondta a békéért korábban kétszer zarándokúra kelő és harmadikat is tervező Kincses Kálmán a tegnapi mohácsi háborúellenes gyűlésen. A székelyszenterzsébeti református lelkész megszólalásáról Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé egy videót a közösségi oldalán.

A lelkész felidézte: már 2020-ban a békéért mentek, a Kárpát-medencében velünk élő népekhez vitték el a magyar emberek békességben való élésének az igényét, a lehetőségét.

Ránk lehet számítani, mert békességben, szeretetben tudunk együtt élni. Ha már a béke megvalósulna, akkor tudnánk egységben a Kárpát-haza erejét tündököltetni

– fogalmazott.

Hozzátette, hisz abban, hogy van egy olyan nyelvezet, amihez nem kell grammatika, egyszerűen csak a szívrezgés szükséges, és nagyon fontos azt megérteni, hogy bár megpróbáltak minket szétdarabolni, szétszakítani, de a Teremtő jókedvét nem lehet szétszakítani. A Teremtő jókedvében alkotta ezt a hazát, amit Kárpát-hazának hívunk.

– Ha már együtt kell élnünk, akkor ezt békességben érdemes megtenni – mutatott rá Kincses Kálmán.