sertésbalesetkamiontűzoltókmentés

Felborult egy kamion, sok sertés odaveszett a balesetben

Súlyos közúti baleset történt Fejér vármegyében. Egy sertéseket szállító kamion borult árokba Sárbogárd és Cece között, a rakomány jelentős része elpusztult, az állatokat a tűzoltók mentették ki.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 18:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos baleset történt Fejér vármegyében, amikor egy sertéseket szállító kamion letért az útról és árokba borult a 63-as főúton, Sárbogárd és Cece között. A jármű mintegy száz hízót szállított, közülük több tucat sertés a baleset következtében elpusztult – írta az Origo.

Több tucat sertés esett áldozatul
Több tucat sertés esett áldozatul (Fotó: Sárbogárdi és székesfehérvári HTP)

 

Rengeteg sertés pusztult el

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion Sárbogárd–Rétszilas térségében vesztette el az egyensúlyát. A boruláskor

az állatok egymásra estek, többen beszorultak a jármű rakterébe.

A helyszínre érkező sárbogárdi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Az élő sertéseket kiterelték a felborult járműből, majd a közeli szántóföldön keresztül egy másik, élőállat-szállításra alkalmas teherautóba terelték át őket. A mentést nehezítette az állatok riadtsága és a terep adottságai, de végül sikerült biztonságba helyezni a jószágot.

A műszaki mentés során a felborult kamiont egy székesfehérvári tűzoltódaru, valamint egy speciális kamionmentő segítségével állították vissza a kerekeire. Az érintett útszakaszon a mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.

Kiskunhalas környékén pedig egy őz okozott forgalmi káoszt, ugyanis miatta három autó és egy kisbusz ütközött össze.

(Borítókép: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai lászló

Tessék csak ott maradni!

Bayer Zsolt avatarja

Ott van jó helyen, Emmácska.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.