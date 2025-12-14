Felborult egy kamion, sok sertés odaveszett a balesetben

Súlyos baleset történt Fejér vármegyében, amikor egy sertéseket szállító kamion letért az útról és árokba borult a 63-as főúton, Sárbogárd és Cece között. A jármű mintegy száz hízót szállított, közülük több tucat sertés a baleset következtében elpusztult – írta az Origo.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion Sárbogárd–Rétszilas térségében vesztette el az egyensúlyát. A boruláskor

az állatok egymásra estek, többen beszorultak a jármű rakterébe.

A helyszínre érkező sárbogárdi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Az élő sertéseket kiterelték a felborult járműből, majd a közeli szántóföldön keresztül egy másik, élőállat-szállításra alkalmas teherautóba terelték át őket. A mentést nehezítette az állatok riadtsága és a terep adottságai, de végül sikerült biztonságba helyezni a jószágot.

A műszaki mentés során a felborult kamiont egy székesfehérvári tűzoltódaru, valamint egy speciális kamionmentő segítségével állították vissza a kerekeire. Az érintett útszakaszon a mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.

