Babis megüzente Brüsszelnek: Csehország nem fogja finanszírozni Ukrajna háborúját + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyben Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét idézi: Csehország, hasonlóan Magyarországhoz, nem kívánja finanszírozni Ukrajna háborúját, és elutasítja az európai háborús terveket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 20:27
Babis megüzente Brüsszelnek: Csehország nem fogja finanszírozni Ukrajna háborúját Forrás: AFP
Orbán Balázs a videóhoz ezt írta: Andrej Babis megüzente Brüsszelnek: Csehország (Magyarországhoz hasonlóan) nem fogja finanszírozni Ukrajna háborúját és az európai háborús terveket.

Orbán Balázs Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét idézte
Orbán Balázs Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét közvetítette (Forrás: YouTube)

Andrej Babis a videóban egyértelmű üzenetet küldött, szavai szerint: A belga miniszterelnökkel való találkozó fontos volt. Több mint egy órát voltam nála, és egyetértek vele. 

Az Európai Bizottságnak más módot kell találnia Ukrajna finanszírozására. Nekünk, Csehországnak pénzre van szükségünk, a cseh polgárok, a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára. És az Európai Uniónak ezt másképp kell megoldania. 

Mi nem garantálunk semmit, és pénzt sem fogunk adni – zárta gondolatait.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

