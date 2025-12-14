Babis megüzente Brüsszelnek: Csehország nem fogja finanszírozni Ukrajna háborúját + videó

Andrej Babis a videóban egyértelmű üzenetet küldött, szavai szerint: A belga miniszterelnökkel való találkozó fontos volt. Több mint egy órát voltam nála, és egyetértek vele.

Az Európai Bizottságnak más módot kell találnia Ukrajna finanszírozására. Nekünk, Csehországnak pénzre van szükségünk, a cseh polgárok, a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára. És az Európai Uniónak ezt másképp kell megoldania.

Mi nem garantálunk semmit, és pénzt sem fogunk adni – zárta gondolatait.