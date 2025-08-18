Hétfőn lemondott Radovan Viskovic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke. Az N1 regionális hírtelevízió közlése szerint Viskovic arra emlékeztetett, hogy a Szerb Köztársaság alkotmánya alapján a kormányfő mandátuma idején jogosult arra, hogy a kabinet egyharmadát átalakítsa anélkül, hogy új kormány alakulna.
Távozott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke
Radovan Viskovic bejelentette lemondását a boszniai Szerb Köztársaság éléről. A miniszterelnök döntése mögött a kormány működését érintő problémák, erkölcsi okokból távozó miniszterek és a politikai átrendeződések állnak.
Sajnos a kormányunk már a legelején peches volt, két miniszter erkölcsi okokból lemondott közvetlenül a megválasztásuk után, később pedig egy másik minisztert kineveztek a minisztertanácsba
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Szerb Köztársaság elnökével és más politikai szereplőkkel együtt végül közösen döntöttek egy új kormány felállításáról.
Miniszterelnök és pártja viszonya
Viskovic kiemelte, hogy bár a tisztséget elhagyja, továbbra is a Milorad Dodik boszniai szerb elnök vezette Független Szociáldemokraták Pártjának tagja marad, és támogatásáról biztosítja a pártot, „de már más pozícióból”.
A boszniai szövetségi ügyészség korábban eljárást indított Dodik, Nenad Stevandic házelnök és Viskovic ellen is, mert a vádak szerint veszélyeztették az ország alkotmányos rendjét.
A nyomozás során mindhármuk ellen elfogatóparancsot is kiadtak, mivel megtagadták az idézést a kihallgatásra. Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos rendjét az 1995-ös daytoni békemegállapodás szabályozza. Ennek értelmében az ország két egységből áll: a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.
Borítókép: Radovan Viskovic (Fotó: AFP)
