Távozott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke

Radovan Viskovic bejelentette lemondását a boszniai Szerb Köztársaság éléről. A miniszterelnök döntése mögött a kormány működését érintő problémák, erkölcsi okokból távozó miniszterek és a politikai átrendeződések állnak.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 18. 15:30
Radovan Viskovic
Radovan Viskovic Forrás: AFP
Hétfőn lemondott Radovan Viskovic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke. Az N1 regionális hírtelevízió közlése szerint Viskovic arra emlékeztetett, hogy a Szerb Köztársaság alkotmánya alapján a kormányfő mandátuma idején jogosult arra, hogy a kabinet egyharmadát átalakítsa anélkül, hogy új kormány alakulna.

Dodik támogatását élvezi továbbra is Radovan Viskovic, de a boszniai szerb miniszterelnöki tisztségről lemondott, így új kormány alakulhat.
Fotó: AFP

Sajnos a kormányunk már a legelején peches volt, két miniszter erkölcsi okokból lemondott közvetlenül a megválasztásuk után, később pedig egy másik minisztert kineveztek a minisztertanácsba

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Szerb Köztársaság elnökével és más politikai szereplőkkel együtt végül közösen döntöttek egy új kormány felállításáról.

Miniszterelnök és pártja viszonya

Viskovic kiemelte, hogy bár a tisztséget elhagyja, továbbra is a Milorad Dodik boszniai szerb elnök vezette Független Szociáldemokraták Pártjának tagja marad, és támogatásáról biztosítja a pártot, „de már más pozícióból”.

A boszniai szövetségi ügyészség korábban eljárást indított Dodik, Nenad Stevandic házelnök és Viskovic ellen is, mert a vádak szerint veszélyeztették az ország alkotmányos rendjét. 

A nyomozás során mindhármuk ellen elfogatóparancsot is kiadtak, mivel megtagadták az idézést a kihallgatásra. Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos rendjét az 1995-ös daytoni békemegállapodás szabályozza. Ennek értelmében az ország két egységből áll: a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.

Borítókép: Radovan Viskovic (Fotó: AFP)

