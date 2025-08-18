Távozott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke

Miniszterelnök és pártja viszonya

Viskovic kiemelte, hogy bár a tisztséget elhagyja, továbbra is a Milorad Dodik boszniai szerb elnök vezette Független Szociáldemokraták Pártjának tagja marad, és támogatásáról biztosítja a pártot, „de már más pozícióból”.

A boszniai szövetségi ügyészség korábban eljárást indított Dodik, Nenad Stevandic házelnök és Viskovic ellen is, mert a vádak szerint veszélyeztették az ország alkotmányos rendjét.

A nyomozás során mindhármuk ellen elfogatóparancsot is kiadtak, mivel megtagadták az idézést a kihallgatásra. Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos rendjét az 1995-ös daytoni békemegállapodás szabályozza. Ennek értelmében az ország két egységből áll: a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.