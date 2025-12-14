Tarolt a Fidesz Nagykőrösön, lebőgött a baloldal

Ez számít: miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán.

Mint a Nemzeti Választási Iroda honlapján látható,

Zatykóné Kispál Andrea egészen pontosan a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg Köteles Lajos előtt, aki a Jobb Nagykőrösért egyesület jelöltje volt, és csupán 30,65 százalékot kapott.

A választáson indult még László Ferenc az MSZP színeiben, ő csak 16,95 százaléknyi szavazatot tudott szerezni.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz–KDNP) szeptemberi halála miatt tartottak időközi képviselő-választást. A választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepeltek.