Tarolt a Fidesz Nagykőrösön, lebőgött a baloldal

A kormánypárt jelöltje a szavazatok 52 százalékát szerezte meg az időközi önkormányzati képviselő-választáson.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 21:27
Ez számít: miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán.

Mint a Nemzeti Választási Iroda honlapján látható,

Zatykóné Kispál Andrea egészen pontosan a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg Köteles Lajos előtt, aki a Jobb Nagykőrösért egyesület jelöltje volt, és csupán 30,65 százalékot kapott.

A választáson indult még László Ferenc az MSZP színeiben, ő csak 16,95 százaléknyi szavazatot tudott szerezni.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz–KDNP) szeptemberi halála miatt tartottak időközi képviselő-választást. A választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepeltek.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

