időközi választásképviselőválasztáspolgármesterválasztás

Választásokat tartanak több településen is

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Tabon polgármestert és képviselőket, Korláton polgármestert választanak, míg Nagykőrös és Pilis egy-egy egyéni választókerületében a helyiek az új képviselőjükről szavaznak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 14. 8:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Somogy vármegyei Tabon azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete szeptember 15-én a feloszlásáról döntött. A kisváros polgármesteri székéért három független jelölt, a legutóbbi választáson győztes Nagy Gyula, valamint Csizmadia Nándor és Jámbor Péter indul, a hat képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a település több mint 3300 szavazásra jogosult polgára voksolhat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton a települést 2019 óta vezető,

a 2024-es választást függetlenként megnyerő, de szeptember 22-én lemondó Takács Krisztián utódját választják meg. 

A voksoláson három független jelöl indul: Horváth Elemér, Lukács Máté és Majoros János Lajosné. Korláton több mint 200-an szerepelnek a választói névjegyzékben.

A Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz-KDNP) szeptemberi halála miatt tartanak időközi képviselő-választást. Három jelölt indul: Zatykóné Kispál Andrea (Fidesz-KDNP), László Ferenc (MSZP) és Köteles Lajos (Jobb Nagykőrösért), a választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepelnek.

A szintén Pest vármegyei Pilis 1. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást rendezni, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Horváth Miklós (Mind Egyet Akarunk Egyesület) szeptemberben lemondott. A képviselői tisztségért négy jelölt indul: Weller Dániel (Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület), Csikós Zsolt (Mind Egyet Akarunk Egyesület), továbbá a független Horváth Miklós és Nilsson Janaake. A választói névjegyzékben több mint 1100-an szerepelnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Martonyi roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

Borítókép: illusztráció ( Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu